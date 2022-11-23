影／1日假球迷？330萬人YT看假世足賽直播還High翻…全是遊戲畫面
每4年粉絲都要熬夜鎖定的世足賽（FIFA World Cup）已於台北時間11月21日凌晨開踢，不少網友在這次的2022卡達世界盃足球賽想尋找資源觀看「免費」賽事直播，但網路上充斥著一堆「假比賽直播」，還有YouTube頻道貼上足球遊戲畫面被當成賽事現場吸引3.6萬人觀看而沒發現，瞬間被拆穿「一日假球迷」，被其他網友笑稱遊戲畫面太逼真了。
2022卡達世界盃足球賽開幕戰在台灣時間11月21日開踢，由卡達對決厄瓜多隊伍。一名TikToker「9amuli」日前發現，YouTube頻道「Renne Sousa」當時開起該場「賽事直播」，吸引3.6萬人觀看，不過畫面竟用足球遊戲《eFootball》 的內容，但因畫質相當差，加上左上角的遊戲比分畫面被用網頁比分截圖遮住，因此沒有人發現畫面攏係假，反而還因兩隊「精彩的進攻過程」而留言叫好，讓該名TikToker大笑後拍下該段畫面。
該段「賽事直播」最後變成私人影片無法觀看，但據了解已累積330多萬觀看次數，也意味著不少「一日假球迷」跟風被揭發，該影片在TikTok也引起不少網友討論，網友笑稱「遊戲畫面太真實」、「笑死了」、「我承認我花了大約一分鐘（意即看了一分鐘後才發現是假的）」、「這不是國際足聯」、「我承認我是他們中唯一的一個」。
《聯合新聞網》實際到YouTube頻道「Renne Sousa」查看，發現像是今（23）日法國對決澳洲也用遊戲畫面當「假賽事直播」，若不熟世界盃的人，恐怕真的會被欺騙過去。
@9amuli
والله عرف يضحك عليهم😂😂😂😂😂 #تيم_عثعث #قطر #كاس_العالم #اكسبلور♬ الصوت الأصلي - Osman sabri
↓假的世足賽法國對決澳洲
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