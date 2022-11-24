台灣最愛用密碼Top 200出爐！不是「123456」而是它 鄉民哏54088排158名
密碼管理公司Nordpass日前公布2022年全球最愛用的前200名最常使用的密碼，第1名仍然為「password」，1秒內就能破解，那台灣最愛用的密碼到底為何呢？並非123456「那麼簡單」，但也突顯出民眾網路安全意識稍嫌不足，仍使用弱密碼來保護自身帳號。《聯合新聞網》也在文章最下方整理出的「台灣最愛用的密碼Top 200」，看看你是否也不小心用了這些容易破解的密碼！
據網站Nordpass公布台灣最愛用的前200名密碼，第1名為「vip」，安全性最差，被用了2萬7458次；第2名到第5名依序為「123456」、「1234」、「0000」、「1qaz2wsx」，都只要花1秒內就可遭破解，其中1qaz2wsx看似困難，其實只是透過鍵盤上面從1往下按到z鍵後，再到隔壁的2往下按至x鍵。
前200名的密碼中，僅有37個密碼破解時間是「1秒以上」，其中以第47名的「gbox2316」、第161名「Groupd2013」及第190名「Yvsaghy2」花費3小時最多，剩下163個密碼不到1秒就可以解開，裡頭又以第158名、台灣才知道的密碼「54088」最為有趣，諧音念起來就像是「我是你爸爸」。
而全球最愛用的前200名密碼之前5名依序為「password」、「123456」、「123456789」、「guest」和「qwerty」，其中第1名的使用次數高達492萬9113次。Nordpass提醒，密碼字數最好為12字以上，並有各種大小寫字母、數字和符號的密碼，每個帳號不要使用相同密碼，並定期更新，或是使用密碼管理器讓安全性提升。
台灣最愛用的密碼Top 200
整理：聯合新聞網 來源：Nordpass
★第1～50名
1／vip
2／123456
3／1234
4／000000
5／1qaz2wsx
6／12345
7／12345678
8／1111
9／123
10／123456789
11／111111
12／a123456
13／123123
14／8888
15／a12345
16／abc123
17／a123987
18／666666
19／a123654
20／aa123456
21／888888
22／password
23／88888888
24／abcd1234
25／9999
26／zxc123
27／1234567
28／1qaz
29／dp100
30／1q2w3e4r
31／112233
32／5168
33／a123456789
34／520520
35／999999
36／qazwsx
37／zxcvbnm
38／159357
39／super123
40／guest
41／qaz123
42／6666
43／1314
44／11111111
45／1688
46／1234qwer
47／gbox2316
48／A1234567
49／1314520
50／qwer1234
★第51～100名
51／qwerty
52／520
53／qwe123
54／zxcv1234
55／asdf1234
56／iloveyou
57／7777
58／654321
59／1234567890
60／1212
61／love520
62／aa1234
63／asd123
64／mm123
65／5566
66／204
67／123qwe
68／1225
69／1qazxsw2
70／123321
71／168168
72／11111
73／asd1518
74／Star1234
75／1010
76／aaa111
77／3939889
78／thangthang
79／2222
80／1q2w3e
81／a1b2c3
82／s123456
83／55555
84／321
85／1122
86／1230
87／3388
88／zxcvbn
89／1125
90／1224
91／aaaa
92／a1b2c3d4
93／au4a83
94／zaq12wsx
95／520530
96／1024
97／a12345678
98／1020
99／aaaaaa
100／1231
★第101～150名
101／jj5388
102／1123
103／5555
104／1121
105／love
106／3333
107／987654321
108／asdfgh
109／1025
110／1205
111／1031
112／1206
113／abc12345
114／asdf
115／951753
116／1210
117／7777777
118／a5201314
119／love1314
120／222222
121／333333
122／aaa123
123／q1w2e3r4
124／taiwan
125／1026
126／5678
127／111
128／1018
129／1023
130／apple
131／1022
132／1124
133／z123456
134／abc123456
135／zxc123456
136／1214
137／159753
138／1012
139／147258
140／michelle
141／vivian
142／1016
143／121212
144／threelink27
145／1127
146／1218
147／1028
148／671218
149／ss5353
150／1019
★第151～200名
151／12341234
152／vincent
153／923
154／928
155／1211
156／1215
157／1221
158／54088
159／777777
160／1qaz2wsx3edc
161／Groupd2013
162／1021
163／555555
164／123123123
165／a123123
166／a1234
167／ab123456
168／qazwsx123
169／qazwsxedc
170／926
171／1213
172／tingoat
173／2580
174／1a2b3c4d
175／asdfghjkl
176／1120
177／1129
178／a1314520
179／5858
180／815
181／823
182／6688
183／7788
184／918
185／1009
186／1015
187／1208
188／1219
189／806449
190／Yvsaghy2
191／1029
192／1105
193／1220
194／000123oo
195／1005
196／1130
197／7582
198／910
199／920
200／1102
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