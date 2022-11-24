台灣最愛用密碼Top 200出爐！不是「123456」而是它 鄉民哏54088排158名

密碼管理公司Nordpass日前公布2022年全球最愛用的前200名最常使用的密碼，第1名仍然為「password」，1秒內就能破解，那台灣最愛用的密碼到底為何呢？並非123456「那麼簡單」，但也突顯出民眾網路安全意識稍嫌不足，仍使用弱密碼來保護自身帳號。《聯合新聞網》也在文章最下方整理出的「台灣最愛用的密碼Top 200」，看看你是否也不小心用了這些容易破解的密碼！

據網站Nordpass公布台灣最愛用的前200名密碼，第1名為「vip」，安全性最差，被用了2萬7458次；第2名到第5名依序為「123456」、「1234」、「0000」、「1qaz2wsx」，都只要花1秒內就可遭破解，其中1qaz2wsx看似困難，其實只是透過鍵盤上面從1往下按到z鍵後，再到隔壁的2往下按至x鍵。

前200名的密碼中，僅有37個密碼破解時間是「1秒以上」，其中以第47名的「gbox2316」、第161名「Groupd2013」及第190名「Yvsaghy2」花費3小時最多，剩下163個密碼不到1秒就可以解開，裡頭又以第158名、台灣才知道的密碼「54088」最為有趣，諧音念起來就像是「我是你爸爸」。

而全球最愛用的前200名密碼之前5名依序為「password」、「123456」、「123456789」、「guest」和「qwerty」，其中第1名的使用次數高達492萬9113次。Nordpass提醒，密碼字數最好為12字以上，並有各種大小寫字母、數字和符號的密碼，每個帳號不要使用相同密碼，並定期更新，或是使用密碼管理器讓安全性提升。

台灣最愛用的密碼Top 200 整理：聯合新聞網 來源：Nordpass ★第1～50名 1／vip 2／123456 3／1234 4／000000 5／1qaz2wsx 6／12345 7／12345678 8／1111 9／123 10／123456789 11／111111 12／a123456 13／123123 14／8888 15／a12345 16／abc123 17／a123987 18／666666 19／a123654 20／aa123456 21／888888 22／password 23／88888888 24／abcd1234 25／9999 26／zxc123 27／1234567 28／1qaz 29／dp100 30／1q2w3e4r 31／112233 32／5168 33／a123456789 34／520520 35／999999 36／qazwsx 37／zxcvbnm 38／159357 39／super123 40／guest 41／qaz123 42／6666 43／1314 44／11111111 45／1688 46／1234qwer 47／gbox2316 48／A1234567 49／1314520 50／qwer1234 ★第51～100名 51／qwerty 52／520 53／qwe123 54／zxcv1234 55／asdf1234 56／iloveyou 57／7777 58／654321 59／1234567890 60／1212 61／love520 62／aa1234 63／asd123 64／mm123 65／5566 66／204 67／123qwe 68／1225 69／1qazxsw2 70／123321 71／168168 72／11111 73／asd1518 74／Star1234 75／1010 76／aaa111 77／3939889 78／thangthang 79／2222 80／1q2w3e 81／a1b2c3 82／s123456 83／55555 84／321 85／1122 86／1230 87／3388 88／zxcvbn 89／1125 90／1224 91／aaaa 92／a1b2c3d4 93／au4a83 94／zaq12wsx 95／520530 96／1024 97／a12345678 98／1020 99／aaaaaa 100／1231 ★第101～150名 101／jj5388 102／1123 103／5555 104／1121 105／love 106／3333 107／987654321 108／asdfgh 109／1025 110／1205 111／1031 112／1206 113／abc12345 114／asdf 115／951753 116／1210 117／7777777 118／a5201314 119／love1314 120／222222 121／333333 122／aaa123 123／q1w2e3r4 124／taiwan 125／1026 126／5678 127／111 128／1018 129／1023 130／apple 131／1022 132／1124 133／z123456 134／abc123456 135／zxc123456 136／1214 137／159753 138／1012 139／147258 140／michelle 141／vivian 142／1016 143／121212 144／threelink27 145／1127 146／1218 147／1028 148／671218 149／ss5353 150／1019 ★第151～200名 151／12341234 152／vincent 153／923 154／928 155／1211 156／1215 157／1221 158／54088 159／777777 160／1qaz2wsx3edc 161／Groupd2013 162／1021 163／555555 164／123123123 165／a123123 166／a1234 167／ab123456 168／qazwsx123 169／qazwsxedc 170／926 171／1213 172／tingoat 173／2580 174／1a2b3c4d 175／asdfghjkl 176／1120 177／1129 178／a1314520 179／5858 180／815 181／823 182／6688 183／7788 184／918 185／1009 186／1015 187／1208 188／1219 189／806449 190／Yvsaghy2 191／1029 192／1105 193／1220 194／000123oo 195／1005 196／1130 197／7582 198／910 199／920 200／1102

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