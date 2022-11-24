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台灣最愛用密碼出爐！竟是「代表身份」的它

台灣最愛用密碼Top 200出爐！不是「123456」而是它 鄉民哏54088排158名

聯合新聞網／ 綜合報導
Nordpass日前公布2022年全球最愛用的前200名最常使用的密碼，第1名仍然為「password」，1秒內就能破解。（示意圖／ingimage）
Nordpass日前公布2022年全球最愛用的前200名最常使用的密碼，第1名仍然為「password」，1秒內就能破解。（示意圖／ingimage）

密碼管理公司Nordpass日前公布2022年全球最愛用的前200名最常使用的密碼，第1名仍然為「password」，1秒內就能破解，那台灣最愛用的密碼到底為何呢？並非123456「那麼簡單」，但也突顯出民眾網路安全意識稍嫌不足，仍使用弱密碼來保護自身帳號。《聯合新聞網》也在文章最下方整理出的「台灣最愛用的密碼Top 200」，看看你是否也不小心用了這些容易破解的密碼！

據網站Nordpass公布台灣最愛用的前200名密碼，第1名為「vip」，安全性最差，被用了2萬7458次；第2名到第5名依序為「123456」、「1234」、「0000」、「1qaz2wsx」，都只要花1秒內就可遭破解，其中1qaz2wsx看似困難，其實只是透過鍵盤上面從1往下按到z鍵後，再到隔壁的2往下按至x鍵。

前200名的密碼中，僅有37個密碼破解時間是「1秒以上」，其中以第47名的「gbox2316」、第161名「Groupd2013」及第190名「Yvsaghy2」花費3小時最多，剩下163個密碼不到1秒就可以解開，裡頭又以第158名、台灣才知道的密碼「54088」最為有趣，諧音念起來就像是「我是你爸爸」。

而全球最愛用的前200名密碼之前5名依序為「password」、「123456」、「123456789」、「guest」和「qwerty」，其中第1名的使用次數高達492萬9113次。Nordpass提醒，密碼字數最好為12字以上，並有各種大小寫字母、數字和符號的密碼，每個帳號不要使用相同密碼，並定期更新，或是使用密碼管理器讓安全性提升。

台灣最愛用的密碼Top 200

整理：聯合新聞網 來源：Nordpass

★第1～50名

1／vip

2／123456

3／1234

4／000000

5／1qaz2wsx

6／12345

7／12345678

8／1111

9／123

10／123456789

11／111111

12／a123456

13／123123

14／8888

15／a12345

16／abc123

17／a123987

18／666666

19／a123654

20／aa123456

21／888888

22／password

23／88888888

24／abcd1234

25／9999

26／zxc123

27／1234567

28／1qaz

29／dp100

30／1q2w3e4r

31／112233

32／5168

33／a123456789

34／520520

35／999999

36／qazwsx

37／zxcvbnm

38／159357

39／super123

40／guest

41／qaz123

42／6666

43／1314

44／11111111

45／1688

46／1234qwer

47／gbox2316

48／A1234567

49／1314520

50／qwer1234

★第51～100名

51／qwerty

52／520

53／qwe123

54／zxcv1234

55／asdf1234

56／iloveyou

57／7777

58／654321

59／1234567890

60／1212

61／love520

62／aa1234

63／asd123

64／mm123

65／5566

66／204

67／123qwe

68／1225

69／1qazxsw2

70／123321

71／168168

72／11111

73／asd1518

74／Star1234

75／1010

76／aaa111

77／3939889

78／thangthang

79／2222

80／1q2w3e

81／a1b2c3

82／s123456

83／55555

84／321

85／1122

86／1230

87／3388

88／zxcvbn

89／1125

90／1224

91／aaaa

92／a1b2c3d4

93／au4a83

94／zaq12wsx

95／520530

96／1024

97／a12345678

98／1020

99／aaaaaa

100／1231

★第101～150名

101／jj5388

102／1123

103／5555

104／1121

105／love

106／3333

107／987654321

108／asdfgh

109／1025

110／1205

111／1031

112／1206

113／abc12345

114／asdf

115／951753

116／1210

117／7777777

118／a5201314

119／love1314

120／222222

121／333333

122／aaa123

123／q1w2e3r4

124／taiwan

125／1026

126／5678

127／111

128／1018

129／1023

130／apple

131／1022

132／1124

133／z123456

134／abc123456

135／zxc123456

136／1214

137／159753

138／1012

139／147258

140／michelle

141／vivian

142／1016

143／121212

144／threelink27

145／1127

146／1218

147／1028

148／671218

149／ss5353

150／1019

★第151～200名

151／12341234

152／vincent

153／923

154／928

155／1211

156／1215

157／1221

158／54088

159／777777

160／1qaz2wsx3edc

161／Groupd2013

162／1021

163／555555

164／123123123

165／a123123

166／a1234

167／ab123456

168／qazwsx123

169／qazwsxedc

170／926

171／1213

172／tingoat

173／2580

174／1a2b3c4d

175／asdfghjkl

176／1120

177／1129

178／a1314520

179／5858

180／815

181／823

182／6688

183／7788

184／918

185／1009

186／1015

187／1208

188／1219

189／806449

190／Yvsaghy2

191／1029

192／1105

193／1220

194／000123oo

195／1005

196／1130

197／7582

198／910

199／920

200／1102

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