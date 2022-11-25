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原來「iPhone不能給壞人用」！懸疑片導演新片放大絕改做這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
懸疑片《鋒迴路轉：抽絲剝繭》場景來到地中海，竟發生謀殺懸案，需一一解開謎團。但導演也提醒，劇情如同劇名一樣峰迴路轉，不看到最後很難得知凶手是誰。（美聯社）
懸疑片《鋒迴路轉：抽絲剝繭》場景來到地中海，竟發生謀殺懸案，需一一解開謎團。但導演也提醒，劇情如同劇名一樣峰迴路轉，不看到最後很難得知凶手是誰。（美聯社）

你知道蘋果（Apple）的iPhone在電影裡「不能給壞人用」嗎？電影《鋒迴路轉：抽絲剝繭（Glass Onion: A Knives Out Mystery）》將於12月23日在Netflix登場，而導演在這部片將放大絕打破這項規則。

不少電影會置入3C產品，但是否有仔細看過這些主角們所用的廠牌呢？外媒報導，懸疑片《鋒迴路轉》編導雷恩強生（Rian Johnson）曾在2年前接受採訪時爆料，蘋果允許在電影中使用iPhone，但制定1項特殊規則，就是電影中的壞人或反派角色都不能使用iPhone，因此若遇到懸疑片等類型的電影，就能從蘋果iPhone或安卓手機，分辨好人或壞人，讓他當時開玩笑說「其他製作人應該會想殺了我」。

強生在2019年推出的《鋒迴路轉》遵循此項「iPhone不能給反派用」的規則，但在2022年12月23日將於Netflix登場的續集《鋒迴路轉：抽絲剝繭》將打破這項規則，不僅不使用iPhone，要讓好人與壞人都用三星（Sumsung）手機，而且還使用Galaxy Z Fold、Galaxy Z Flip摺疊手機，或是另一款Galaxy S系列手機。

編導雷恩強生在《鋒迴路轉：抽絲剝繭》不再使用iPhone，而是讓每位主角們都用三星手機，如此一來在該片中也無法分辨誰是好人或壞人。（美聯社）
編導雷恩強生在《鋒迴路轉：抽絲剝繭》不再使用iPhone，而是讓每位主角們都用三星手機，如此一來在該片中也無法分辨誰是好人或壞人。（美聯社）

強生確實在《鋒迴路轉：抽絲剝繭》不再用iPhone，未違反蘋果相關的規則，但他目的也是希望影迷在該片的錯綜複雜的劇情中能保持「對每個角色的懷疑之心」，因不到最後關頭，仍很難猜出到底凶手是誰，就跟片名一樣「鋒迴路轉」。

《聯合新聞網》發現，蘋果官網的「Apple 商標及著作權使用指南」針對Apple產品描述提到，要秀出蘋果產品僅能以「最佳的方式展示」，呈現蘋果相關產品或蘋果公司的好，似乎也驗證了「iPhone不能給反派用」的規則。

編導雷恩強生在《鋒迴路轉：抽絲剝繭》不再使用iPhone，而是讓每位主角們都用三星手機，如此一來在該片中也無法分辨誰是好人或壞人。（翻攝自9to5google）
編導雷恩強生在《鋒迴路轉：抽絲剝繭》不再使用iPhone，而是讓每位主角們都用三星手機，如此一來在該片中也無法分辨誰是好人或壞人。（翻攝自9to5google

蘋果 iPhone Netflix

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