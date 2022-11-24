影／查男友手機有沒有裸照、性感照 她教搜尋這些關鍵字

密碼管理公司Nordpass日前公布2022年全球最愛用的前200名最常使用的密碼，第1名仍然為「password」，1秒內就能破解，那台灣最愛用的密碼到底為何呢？並非123456「那麼簡單」，但也突顯出民眾網路安全意識稍嫌不足，仍使用弱密碼來保護自身帳號。《聯合新聞網》也在文章最下方整理出的「台灣最愛用的密碼Top 200」，看看你是否也不小心用了這些容易破解的密碼！

2022-11-24 12:18