iPhone 15外觀再變！躺著「更圓潤」 加入這一味要變更輕巧蘋果手機
蘋果（Apple）的iPhone 14 Pro系列9月推出至今相當熱賣，甚至再度拉長交貨期，有部分果粉乾脆直接等明年的iPhone 15上市，《聯合新聞網》先前也報導iPhone 15 Ultra的新機消息。但現在外媒報導，平價版的iPhone 15外觀可能再次有所變化，還想變成「更輕巧的iPhone手機」。
據《9to5mac》報導，部落客「ShrimpApplePro」日前在推特表示，iPhone 15的不會像iPhone 14為方正外直角造型、底部平坦（除了鏡頭凸出），將回到iPhone 5C一樣，外觀方正，但底部呈現圓弧的模樣，如此一來也不會讓鏡頭凸出變得突兀，反而有取得平衡的效果。蘋果在MacBook已做到這一點，也不會大改整個外觀。
除此之外，該名部落客還表示，iPhone 15機身將採用鈦金屬，與不鏽鋼相比，鈦金屬的硬度更高，耐用度提升，更耐刮耐磨，重量也變得更輕，有望成為大尺寸中「更輕巧的iPhone」，不過仍無法確定是否會用在iPhone 15全系列，或是iPhone 15特定機型（如iPhone 15 Ultra）上。目前最新的Apple Watch Ultra為鈦金屬錶殼製成，而平價版iPhone 14為鋁金屬、iPhone 14 Pro系列為不鏽鋼設計。
國外網友看到iPhone 15有望換成iPhone 5C的圓弧底部配上鈦金屬模樣，紛紛大讚太好了，「現在的手機（iPhone）太重了」、「圓潤的外觀更容易握住」，但也有果粉喜歡現有外型，「寧願繼續再用iPhone 14 Pro」。
📢 你的iPhone中了嗎？最難維修機種 蘋果官方認證不是iPhone 14系列而是它
📢 預算1萬只買蘋果！他掙扎iPhone 11或12 果粉傳授「做這1動作」就選它
📢 Apple Watch「一晚響5次」以為壞了 實際一測嚇慘：脈搏只剩40
📢 恐直接「掰了充電孔」？ 外媒盤點6大iPhone 15 Ultra傳言
📢 【實用】必學！梨泰院踩踏事件湧傷患難辨身份 教你做蘋果、安卓「醫療卡」搶救自己的命
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言