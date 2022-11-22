iPhone 15外觀再變！躺著「更圓潤」 加入這一味要變更輕巧蘋果手機

蘋果（Apple）的iPhone 14 Pro系列9月推出至今相當熱賣，甚至再度拉長交貨期，有部分果粉乾脆直接等明年的iPhone 15上市，《聯合新聞網》先前也報導iPhone 15 Ultra的新機消息。但現在外媒報導，平價版的iPhone 15外觀可能再次有所變化，還想變成「更輕巧的iPhone手機」。

據《9to5mac》報導，部落客「ShrimpApplePro」日前在推特表示，iPhone 15的不會像iPhone 14為方正外直角造型、底部平坦（除了鏡頭凸出），將回到iPhone 5C一樣，外觀方正，但底部呈現圓弧的模樣，如此一來也不會讓鏡頭凸出變得突兀，反而有取得平衡的效果。蘋果在MacBook已做到這一點，也不會大改整個外觀。

iPhone 15傳會像iPhone 5C（見圖）一樣，外觀方正，但底部呈現圓弧的模樣，且有望加入鈦金屬材質。（翻攝自macrumors）

除此之外，該名部落客還表示，iPhone 15機身將採用鈦金屬，與不鏽鋼相比，鈦金屬的硬度更高，耐用度提升，更耐刮耐磨，重量也變得更輕，有望成為大尺寸中「更輕巧的iPhone」，不過仍無法確定是否會用在iPhone 15全系列，或是iPhone 15特定機型（如iPhone 15 Ultra）上。目前最新的Apple Watch Ultra為鈦金屬錶殼製成，而平價版iPhone 14為鋁金屬、iPhone 14 Pro系列為不鏽鋼設計。

iPhone 15傳會像iPhone 5C一樣，外觀方正，但底部呈現圓弧的模樣，且有望加入鈦金屬材質。（翻攝自推特theapplehub）

國外網友看到iPhone 15有望換成iPhone 5C的圓弧底部配上鈦金屬模樣，紛紛大讚太好了，「現在的手機（iPhone）太重了」、「圓潤的外觀更容易握住」，但也有果粉喜歡現有外型，「寧願繼續再用iPhone 14 Pro」。

iPhone 15傳底部呈現圓弧的模樣，目前MacBook Pro 14吋和16吋的底部都採取這種設計。（翻攝自蘋果官網）

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