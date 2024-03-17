預防呼吸道感染 5大精油推薦！6個居家防護技巧 比薰香更有用就要這樣做

【文╱陳婠娟 採訪諮詢╱10/10 HOPE芳療講師Yi Han】

正值呼吸道感染的好發期，平日居家時，如何有效預防與防範，不妨聽聽芳療師的精油解方！

難纏的呼吸道感染，不是只在冬季時節發威，其實可說是一年四季的健康大魔王！最令人無奈的是，病毒或是細菌幾乎是無孔不入，除了接觸感染者所噴出的口沫病菌之外，更多時候是經由手部接觸沾有病原體的物件後，再觸摸口、鼻或眼睛而進入身體，真的令人防不慎防啊。

提升呼吸道保護力，不妨試試具有抗菌效果，以及能夠幫助免疫系統運作良好的精油，10/10 HOPE芳療講師Yi Han分享，可使用以下五款精油，為身體提供強大的健康力。

5款精油．升級呼吸道保護力

檸檬

除了增強身體免疫系統，檸檬精油還有良好的殺菌效果，是防範細菌病毒的極佳選擇，而且就連輕微的貧血，也可以運用檸檬精油來恢復身體的活力。

居家最推薦使用檸檬精油來淨化空氣，不但可以使家中充滿清新的氣味，還可以保護家人不受疾病感染。

百里香

百里香精油是提振身心，通暢呼吸道的推薦之一。對於預防肺部感染、活化肺部功能、提高白血球免疫力，以及改善各種呼吸道、口腔感染都有助益。

尤其對於容易生病、過敏的人來說，更是必備精油。不過，由於成分是酚類，殺菌力強大，相對刺激性也比較高，使用時一定要用更多基底油稀釋，避免過度刺激。

綠花白千層

溫和、不刺激的綠花白千層，可說是天然的空氣清淨機。強烈而芬芳的樟腦香氣，和尤加利味道差不多，具有強力抗菌、抗病毒、抗真菌作用，有助於幫助呼吸道系統正常運作及預防過敏性支氣管炎。

薰衣草

大家熟知的薰衣草，除了安撫鎮定、助眠放鬆之外，其對於止痛、抗菌身體不適也頗具功效，包括感冒、咳嗽、鼻竇炎、頭痛及改善因感冒，而造成睡眠的問題也都有幫助。

一般說來，多會選擇最溫和的是純正薰衣草（Lavandula angustifolia，又名真正薰衣草 ) ，而醒目薰衣草Lavandula hybrida用起來更有感，但不建議使用於嬰幼兒身上。

洋甘菊

一直深受媽媽喜愛，有著「媽媽愛用」之稱的羅馬洋甘菊，具有抗菌與抗氧化的特性，溫和且多功效，可以說是家庭必備精油。Yi Han提醒，預期給小朋友使用時，建議挑選沉香醇成分為主的百里香精油，避免用酚類的化學型。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

六招．善用呼吸道精油

芳療講師Yi Han建議，每一種使精油的使用方式，都有其適合與對應的狀況或場合。

第1招．薰香淨化空間

平時可以透過薰香來潔淨居家生活空間，減少接觸病原體的機會。

第2招．直接嗅吸精油

當鼻部、喉嚨稍感不適時，嗅吸精油對於通暢呼吸道最為直接的方式。

第3招．搭配泡澡與足浴

搭配泡澡或足浴，能夠暖熱身體，提升防護力，也能在輕微發燒時幫助排汗、緩解不適。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

第4招．保養呼吸系統

加入精油調和而成的乳液、油膏、按摩油等產品，用於塗抹喉部、前胸、後背等區域，在潤澤肌膚之餘，也是保養呼吸系統的好方法。

第5招．複方精油最便利

推薦以數種精油調和成複方的複方精油，並可與居家清潔、洗沐產品結合，協力作用於淨化環境與個人衛生。

第6招．塗抹在口罩上

一旦病毒肆虐，也可以利用複方精油塗在口罩上。建議以口罩的四個角落為佳，能讓呼吸更為順暢，也能提升呼吸道保護力。

※原文刊載於2024年03月號《媽媽寶寶》445期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929436

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