快訊

教養逆思維：孩子吃得少沒關係 日幼兒園放養與台灣大不同

國民黨敗選檢討責任不推別人 侯友宜強調：敗選原因就是侯友宜

圖表／立委選舉十大人氣王出爐！洪孟楷獲15.8萬票得冠 黃建豪、陳亭妃位居二三

帶寶寶出去玩總是遇到睡眠大魔王？專業兒科睡眠顧問獨家的安睡法則 倒時差、難入睡也能輕鬆解決

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／酣然兒科睡眠顧問】

計劃外宿旅行的媽咪一定不會錯過農曆春節的假期！但外宿時，孩子的睡眠總是令人頭大，此時，若能有效維持他們原先的入睡環境空間、習慣，相信問題多能迎刃而解。

在旅行期間，如果不慎養成不良的睡眠，千萬別把壞習慣帶進家門。回家之後，家長也應儘速幫助孩童回歸原本的睡眠作息，並複習自主入睡。

外出旅遊好眠5要點

充足的睡眠，是旅途順利的基石，在此分享專業技巧，教你如何安排寶貝的舒適睡眠，讓假期更加順利愉快！

1.讓孩子睡飽再出發

出發前一晚的睡眠很重要，家長應避免小孩過累引發哭鬧，讓寶寶睡飽，能減少旅行中的麻煩。

2.避免晚上趕路

如果寶寶的睡眠不會輕易因環境變動而影響，那麼可以選擇搭乘紅眼班機；反之，若體質敏感在陌生空間難入眠的人，應避免夜班車及紅眼班機，假設有其他方案，建議父母在白天出發，讓寶貝的睡眠不受干擾，也可使旅途更加愉快和無憂。

3.合理安排行程

許多家長為了讓孩子有更多體驗，而把行程排得過滿，導致他們錯過固定的睡覺時間，因而有過累、哭鬧的反應，更甚者，會影響到整個旅遊的興致。爸爸媽媽可放慢腳步，保持行程鬆散、彈性，避免小孩因疲憊而鬧情緒。

4.呵護第一次小睡

假設孩子需要兩次以上的小睡，在外應儘量於民宿、旅館進行第一次小憩，進而確保睡眠品質。接下來的小睡，可在外面彈性處理，例如：讓小朋友於推車、汽座、背巾休息也是不錯的方式。第一次的小睡，是夜晚睡眠的延伸，也是白日的深層睡眠中，比例最高的小憩時間，所以，第一場小睡十分關鍵。

5.聰明選宿

假若孩子習慣獨立的睡眠空間，那麼外宿時，應安排相似的環境。舉例來說，假設住在親友家或民宿時，可考慮為他們提供獨立房間；旅館則建議選擇附帶客廳的房型，安排他們於客廳休息；若預算有限，則須在有限的空間中，為其創造隱私空間。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

破解時差困境．先調整最容易

除了以上提及的睡眠注意事項之餘，調時差，更是令爸媽頭疼的魔王之一。通常前幾日，大人、小孩都會比平常更疲憊，所以，頭幾天應保持行程鬆散，重頭戲行程則可安排在旅遊的後半段。

此外，如果旅途不足三天，建議維持寶寶原本的生活作息，不需特意更改，若仍想幫助寶寶調整時差，可以調一半就好。如：澳洲跟台灣有兩小時的時差，調為一小時即可，如此一來，回國後也較容易調回原本習慣的作息。

但如果目的地時差與國內相差12小時，那麼身體則需要至少6～12天的調整，才能完全適應當地時間，在過程中，可多曬太陽促進生理時鐘跟上當地時間。

※原文刊載於2024年01月號《媽媽寶寶》443期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929024

※延伸閱讀

如何順利準備寶寶過年行李，食衣住行圖文解說

【黃老斯聊教養】一出門就哭不停！4方法帶孩子出門旅遊不哭鬧

【更多內容都在2024年1月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

延伸閱讀

健保今年將改支付標準 著重兒科等弱勢科別

健保署未來2年改革支付標準計畫 石崇良曝新制上路時程

小病童看診耗時耗人力 兒科醫師盼給付加給

健保法30年 健保署全盤檢討醫療服務支付「兒科列首波」

相關新聞

愛與生命的雙重饗宴 洪詩：「孩子的到來雖然不在我小時候的計畫 卻真真正正地存在於改變計畫後的人生裡」

有異於溫柔的外表，酷愛露營、到各地旅遊的洪詩，懷孕後，仍然與老公李運慶持續解鎖不同的旅途、各地特色民宿，並不斷於社群軟體、YouTube頻道分享各式旅遊新知、孕期二三事，宛若我們身旁的貼心閨密……

爸爸媽媽的年度計畫 屬於大人的自我新期許

新的一年開始，是從頭檢視生活的好時機，父母除了關注於孩子的日常之外，更需審視過往的夫妻關係與溝通，將部分的注意力重新歸還到自身，鑄造幸福的開端。

跳級醫學院的學霸歌手！Gail蓋兒與母親談養成之路

泰國女孩Gail在6歲時就登上泰國節目表演，成為目光焦點，13歲時來台參加《聲林之王》闖進四強。驚人的是，對學業也一樣認真的她，高二跳級考上醫學院。許多人都好奇，媽媽是否有特別的教育方式，造就了如今發光發熱的Gail

月子餐食補守則 循序漸進調理最完善

對女性而言，生產就像一場生死博奕，在經歷辛苦的產程之後，如何藉由坐月子讓身體與器官恢復至懷孕前狀態，深受產婦所重視！月子期間，除了幫助傷口、精神的恢復之外，月子餐更是產後調理的重中之重，唯有均衡攝取的飲食，才能為產婦與新生兒的健康奠定雙重保障。

帶寶寶出去玩總是遇到睡眠大魔王？專業兒科睡眠顧問獨家的安睡法則 倒時差、難入睡也能輕鬆解決

計劃外宿旅行的媽咪一定不會錯過農曆春節的假期！但外宿時，孩子的睡眠總是令人頭大，此時，若能有效維持他們原先的入睡環境空間、習慣，相信問題多能迎刃而解。

早產兒週數愈小 體重愈輕 需要愈高的環境溫度！保溫箱幫助維持溫度與生命徵象

雖然在寶寶出生後，媽媽未必選擇親子同室，而是讓寶寶待在嬰兒室，睡在一張張的小床上！不過，有的寶寶卻必須「升級」睡保溫箱，暫時無法被爸爸媽媽好好抱在懷中，這麼做，主要是為了要幫助寶寶維持穩定的溫度與生命徵象！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。