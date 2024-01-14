帶寶寶出去玩總是遇到睡眠大魔王？專業兒科睡眠顧問獨家的安睡法則 倒時差、難入睡也能輕鬆解決

【文／酣然兒科睡眠顧問】

計劃外宿旅行的媽咪一定不會錯過農曆春節的假期！但外宿時，孩子的睡眠總是令人頭大，此時，若能有效維持他們原先的入睡環境空間、習慣，相信問題多能迎刃而解。

在旅行期間，如果不慎養成不良的睡眠，千萬別把壞習慣帶進家門。回家之後，家長也應儘速幫助孩童回歸原本的睡眠作息，並複習自主入睡。

外出旅遊好眠5要點

充足的睡眠，是旅途順利的基石，在此分享專業技巧，教你如何安排寶貝的舒適睡眠，讓假期更加順利愉快！

1.讓孩子睡飽再出發

出發前一晚的睡眠很重要，家長應避免小孩過累引發哭鬧，讓寶寶睡飽，能減少旅行中的麻煩。

2.避免晚上趕路

如果寶寶的睡眠不會輕易因環境變動而影響，那麼可以選擇搭乘紅眼班機；反之，若體質敏感在陌生空間難入眠的人，應避免夜班車及紅眼班機，假設有其他方案，建議父母在白天出發，讓寶貝的睡眠不受干擾，也可使旅途更加愉快和無憂。

3.合理安排行程

許多家長為了讓孩子有更多體驗，而把行程排得過滿，導致他們錯過固定的睡覺時間，因而有過累、哭鬧的反應，更甚者，會影響到整個旅遊的興致。爸爸媽媽可放慢腳步，保持行程鬆散、彈性，避免小孩因疲憊而鬧情緒。

4.呵護第一次小睡

假設孩子需要兩次以上的小睡，在外應儘量於民宿、旅館進行第一次小憩，進而確保睡眠品質。接下來的小睡，可在外面彈性處理，例如：讓小朋友於推車、汽座、背巾休息也是不錯的方式。第一次的小睡，是夜晚睡眠的延伸，也是白日的深層睡眠中，比例最高的小憩時間，所以，第一場小睡十分關鍵。

5.聰明選宿

假若孩子習慣獨立的睡眠空間，那麼外宿時，應安排相似的環境。舉例來說，假設住在親友家或民宿時，可考慮為他們提供獨立房間；旅館則建議選擇附帶客廳的房型，安排他們於客廳休息；若預算有限，則須在有限的空間中，為其創造隱私空間。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

破解時差困境．先調整最容易

除了以上提及的睡眠注意事項之餘，調時差，更是令爸媽頭疼的魔王之一。通常前幾日，大人、小孩都會比平常更疲憊，所以，頭幾天應保持行程鬆散，重頭戲行程則可安排在旅遊的後半段。

此外，如果旅途不足三天，建議維持寶寶原本的生活作息，不需特意更改，若仍想幫助寶寶調整時差，可以調一半就好。如：澳洲跟台灣有兩小時的時差，調為一小時即可，如此一來，回國後也較容易調回原本習慣的作息。

但如果目的地時差與國內相差12小時，那麼身體則需要至少6～12天的調整，才能完全適應當地時間，在過程中，可多曬太陽促進生理時鐘跟上當地時間。

※原文刊載於2024年01月號《媽媽寶寶》443期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929024

※延伸閱讀

如何順利準備寶寶過年行李，食衣住行圖文解說



【黃老斯聊教養】一出門就哭不停！4方法帶孩子出門旅遊不哭鬧

