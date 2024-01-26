準媽媽勇敢看牙 可守護胎兒健康！0~6 歲寶寶護牙指南

【文／陳萱蘋、圖／嬰兒與母親】

很多人怕看牙醫，尤其是孕媽咪格外擔憂，擔心懷孕期間治療牙齒會不會對寶寶有什麼不良影響，又擔心拖越久牙病愈發嚴重，治療起來更棘手。其實孕婦的口腔健康和寶寶的健康息息相關，若是懷孕期間遇到牙齒問題不解決，嚴重可能會影響胎兒的健康。



孕媽咪口腔衛生攸關寶寶健康



孕媽咪可知道自己的口腔健康攸關寶寶的健康！提到與寶寶有關，相信媽咪即便平時不敢看牙，也會鼓起勇氣踏出這一步。



point 1：保持口腔衛生健康



在孕期因荷爾蒙改變、進食次數增加、經常反胃孕吐，導致口腔環境改變，增加牙齦炎、齲齒發生的可能。而且研究結果指出，若孕媽咪有牙周疾病，恐增加早產、流產或出生體重過低的風險。



嶺先牙醫診所副院長羅士凱醫師提醒孕媽咪要維持良好的口腔衛生習慣，包含一天至少刷牙2次，尤其是睡前要使用含氟牙膏徹底清潔口腔；每天至少使用牙線（棒）或牙間刷清潔牙縫1次；孕吐後記得漱漱口，可減少牙齒的傷害。



而政府提供孕媽咪於懷孕期間每90天可接受一次免費牙結石清除（俗稱洗牙），透過牙醫師的檢查，如有口腔疾病就能盡快治療。羅士凱醫師提醒，孕媽咪若口腔出現不舒服症狀，一定要儘速就醫，可別忍著不看牙。



其實最好是在備孕期間（也就是懷孕前）就進行全口檢查與治療，並保持良好的口腔衛生習慣。



point 2：均衡飲食，攝取足夠鈣



寶寶的牙齒成長在孕期開啟，其營養來自於孕媽咪的日常飲食。若想要讓寶寶的牙齒能夠發育完全，孕媽咪可以從懷孕時就要多加注意，除了基本的飲食均衡攝取之外，尤其要留意鈣的補充，以滿足寶寶的生長和母體的需要。像是牛奶、乳製品、銀魚、菠菜、芥蘭菜等都是良好的鈣質來源，每日可適量食用。



4階段照護寶寶的第一顆乳牙



產後媽咪除了繼續照顧自身牙齒之外，寶寶的口腔健康責任也是爸比媽咪身上喔～



stage 1：0～6Ｍ 還沒有長出牙齒



雖然寶寶還沒有牙齒，但羅士凱醫師仍建議在寶寶喝完奶之後，爸媽可以用紗布沾開水來擦拭口腔（包括舌頭及頰黏膜）。若發現舌頭上有奶垢，只要輕輕擦拭即可。這樣做除了有清潔作用之外，也可以讓寶寶從小習慣進食後就要清潔口腔的習慣。



stage 2：6Ｍ～1Y 第一顆乳牙萌發



寶寶的第一顆乳牙通常在6個月大左右就會萌發，大多是先長出下排前牙，實際長牙的時間點還是因人而異，若寶寶滿6個月還沒長出牙來，新手爸媽不必過度擔心。



有了牙齒之後，爸媽就要記得在餐後及睡前使用紗布沾取含氟牙膏來幫寶寶潔牙。平時不要讓寶寶含著奶瓶、母乳睡著，以免高濃度奶水附著在牙齒上成為細菌的溫床因而造成蛀牙。



羅士凱醫師提醒，當寶寶長了牙齒，就可以開始看牙了！爸媽記得攜帶寶寶的健保卡及兒童健康手冊至牙醫院所進行每 6 個月一次的牙齒塗氟服務。從寶寶階段就開始養成一年兩次看牙的好習慣，自然而然不怕看牙！



stage 3：1～3Y 清潔牙齒是爸媽責任



這個階段的孩子還無法自行刷牙，因此清潔牙齒是爸媽的責任。使用牙刷及含氟牙膏確實清潔口腔，可降低蛀牙風險，牙膏的用量約薄薄一層或米粒大小即可。



當爸媽發現孩子有 2 顆乳牙緊密相鄰時，羅士凱醫師建議開始使用牙線（棒）幫忙潔牙。且至少每6個月接受一次口腔檢查、衛教及牙齒塗氟，繼續看牙的好習慣養成！



stage 4：3～6Y 孩子學習自己刷牙



3 歲以上的孩子應該要練習自行刷牙，不過，爸媽還是要再親自清潔一遍，才能確保牙齒的乾淨，尤其是睡前刷牙更是重要！當然牙膏不可少，而牙膏量建議大約豌豆般大小即可。



另外，別忘了每半年接受一次口腔檢查、衛教及牙齒塗氟，如有蛀牙須接受治療。當孩子的恆牙第一大臼齒長出來之後，就要至牙醫院所接受窩溝封填，以預防性填補動作，減少溝隙齲齒。



★窩溝封填、塗氟皆有補助，不要錯失護牙良機



1.衛福部口腔健康司提供6歲以下學齡前兒童半年一次免費塗氟的服務。塗氟濃度從8,500 ppm增至至少22,600 ppm以上。



2.考量學童牙齒成長速度不同，原訂補助 6~9 歲學童第一大臼齒窩溝封填，放寬年齡限制為6~12歲。



3.新規規定須同時攜帶健保卡及兒童健康手冊之黃卡，至特約醫事服務機構進行定期口腔保健。



4.特殊兒童（12歲以下低收入戶、身心障礙、設籍原住民族地區、偏遠、離島）可三個月提供免費服務一次。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2024年1月號。