新手媽媽最想知道親餵母乳的那些事！

【文／林宜屏、圖／嬰兒與母親】

母乳具有多種抗體及免疫球蛋白等免疫物質，可以增強嬰兒免疫力，保護嬰兒避免感染。依國際實證研究，母乳能降低寶寶腸胃道感染、呼吸道感染、及中耳炎的機會，也會減少兒童期糖尿病的機會，減少過敏。此外，婦女藉由母乳哺育，能使產後子宮恢復較快，產後出血的機會較小，身材恢復較快，而且得到乳房癌、卵巢癌及骨質疏鬆的機率減少。



根據WHO建議，嬰兒純母乳哺育6個月後，需添加適當的副食品，持續哺餵母乳至2歲或2歲以上，因此母乳是寶寶最天然的營養寶庫，可依寶寶各階段生長需求提供完整營養。呼籲各位媽媽們持續母乳哺育，讓寶寶們能夠健康長大。



依據國民健康署111年縣市母乳哺育率調查結果，九成以上媽媽有意願哺餵寶寶母乳，而在哺乳期間最需要獲得支持的前三名為「有人教我哺育母乳的相關知識」、「有人教我如何哺乳」、「有人教我可以利用那些哺乳資源」，因此，國民健康署蒐集媽媽們常見的母乳哺育疑問，希望提供相關的解答，幫助有意願哺乳的媽媽們可以順利哺餵母乳。



國民健康署針對媽媽哺乳時常遇見的3大問題提供解答：



如何讓寶寶順利吸到奶水（正確哺餵母乳）？



媽咪準備開始哺餵寶寶時，首先要先洗淨雙手，依自己最舒適的狀態，採取不同姿勢並保持心情愉快。媽媽手部以C型握法握住乳房，大拇指在上，其他手指在下支撐乳房，不要碰到乳暈。還有一個重點，母親腹部和寶寶腹部必須緊密相貼並且寶寶頭與身體呈一直線。



寶寶口中含入乳暈及下面組織兩大部分，嘴張得很大，下嘴唇外翻，下巴有接觸到乳房，可以看見寶寶有慢而深地吸吮及產生吞嚥的動作，才是寶寶正確含住乳房的方式。



如何知道寶寶餓了或吃夠了？



媽媽可以從3個部分觀察：



1.寶寶飢餓暗示



寶寶會尋找乳房，頭會轉來轉去，嘴張開，吸吮自己的手，或是有吐舌、舔嘴唇等動作。



2.寶寶飽食暗示



新生兒每二十四小時應哺餵母乳約八到十二次，每一次都吃到飽為止，通常一邊約吃十到十五分鐘。當寶寶吃飽後，會很滿足入睡，全身放鬆減少吸吮，推開或遠離乳房。



3.獲得足夠奶水的表現



可以觀察寶寶大小便次數及顏色，例如一天約有「五到六片溼尿布」，而且尿液的顏色呈現淡黃色，而寶寶出生2～3天內會有胎便，便便是呈現黃綠色，2～3天後，在一般正常哺餵的情況下都會呈現淡黃色；也可以觀察寶寶體重增加的情形，剛出生幾天寶寶會有生理性脫水，體重會下降，1～2週後體重會回復到出生時的體重，之後寶寶每週增加125公克以上，都屬於正常的範圍。



如何增加奶水（促進乳汁分泌）？



奶水的產生原理很簡單，就是寶寶吸多少，媽咪就產生多少，也就是透過親餵或擠乳，頻繁將奶水移出，才是增加乳汁分泌的好辦法。所以，分娩後儘早哺餵母乳，讓新生兒出生後即刻吸吮母奶。並勤勞地餵奶，寶寶餓了就可餵奶，餵得愈多，奶量會愈多。



當寶寶不在身邊時，可用手或擠奶器將乳汁擠出，並將乳汁冰存起來留給寶寶吃。 擠出的奶水隔餐餵食於室溫25度C以下不必冷藏儲存。放置有冰寶的携帶式冰桶可以保存24小時，冰箱冷藏層可以保存5天，（獨立的）冰箱冷凍層可以保存3至6個月。解凍的母乳不可再冷凍，解凍後24小時剩餘的母乳不可給寶寶吃。



除餵母乳外，避免給寶寶配方奶及其他飲料與奶嘴，否則寶寶可能不易有餓的感覺而減少吃奶的頻率，奶量自然會減少。也要記得，不另添加牛奶，不以奶瓶、奶嘴及安撫奶嘴，以免干擾寶寶吸吮母乳的學習。



還要記得，媽媽們肚子餓就吃，口渴就喝，要有充足的睡眠及愉快的心情，也能產生好的母乳！否則當媽咪於哺乳過程中有太多的壓力、失去自信及充滿懷疑時，就會影響母乳供需原理順利的運行，這時需要周遭親友的支持與鼓勵，幫助媽咪順利哺乳。



另外提醒，剛開始哺餵寶寶的前一、二週，由於荷爾蒙的變化，乳房會脹滿且結實，之後雖然奶水增加，乳房卻變得柔軟，不像原本充盈的感覺，會讓媽媽懷疑自己的奶水量不多，但是根據觀察，有時寶寶卻能從中吸吮到170 CC以上的奶水，因此，脹奶並不是唯一用來判斷媽媽有無奶水的指標。只要寶寶吸吮，就能持續產生更多的奶水。



早產寶寶的福音！北中南皆有愛心安全母乳庫



針對早產兒或病童等有特殊需求之嬰兒，當母親無法親自哺乳時，國民健康署也補助台北市立聯合醫院婦幼院區、衛生福利部台中醫院、成大醫學院附設醫院等3個母乳庫，接受全國各地的媽媽無償捐贈母乳，只要經醫師開立處方箋提出申請需要，可提供安全的捐贈乳給予使用，以幫助更多需要母乳的寶寶們獲得營養，得以健康發育成長。



多元管道，新手媽媽哺乳好幫手



國民健康署提供多元諮詢管道，包括：孕產婦關懷諮詢專線（0800-870-870），提供國語、台語、越南語及印尼語的專人服務；以及孕產婦關懷網站(https://mammy.hpa.gov.tw/)方便民眾查詢相關資訊；也可以加入孕產婦關懷Line官方帳號(ID：@mammy870870) ，定期收到婦幼衛教訊息，讓新手爸媽在遇到任何哺乳及育兒問題，隨時、隨地、隨需求解惑，也能幫助有意願哺乳的媽媽能夠順利哺餵母乳，歡迎多加利用！



善用影音資源 哺乳更順暢



國民健康署吳昭軍署長表示，112年度特製作母乳哺育「寶寶哺乳篇、寶寶觀察篇、常見問題篇」影片，透過影片示範與解說母乳哺育技巧，加深媽媽們的觀念與自信心，從產前、產後在醫療機構接受母乳哺育衛教指導時，都可以搭配這3支影片學習，讓想要哺乳的媽媽可以隨時重複觀看，讓心中的疑惑或挫折感，得到解決方法與自信。



目前育有3個寶貝而且持續哺乳中的吳小姐表示，孕產期一開始就有計畫要哺乳，可是就是不知道要如何上手，如果當時有這3支影片讓她觀看學習，應該可以免去最開始的不知所措，也可以大大減少哺餵過程的不順，呼籲大家可以善用影片，減輕哺乳的壓力，共創媽媽與寶寶健康的未來。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2024年1月號。