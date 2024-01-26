又傳浴盆溺童！居家溺水4大危險地點

【文／林宜屏、圖／嬰兒與母親】

台南市日前發生「浴盆溺童」致死事件，3歲謝童腦震盪和溺水身亡，解剖發現內臟有出血狀況。謝姓生母、陳姓生父無法給出清楚解釋，檢方聲請羈押，台南地方法院裁定羈押禁見。



案件雖然疑似涉及虐童，卻也提醒了爸媽常忽略的居家危險──居家溺斃！



家，是最常發生事故的地點！



1～4歲是孩子成長的暴風期，孩子會對這個世界產生強烈的探索慾望，可能會在探索過程遭受各式各樣的傷害，而「家」正是孩子最常發生事故的地點。



靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴表示，很多父母都以為家是最安全的地方，但在孩子1～4歲這個階段，居家環境的風險其實比戶外來得高。因為幼兒待在家中的時間較長，照顧者只要稍不留神，孩子就可能會受傷。



居家溺水4大危險地點：魚缸、澡盆、馬桶、洗衣機



靖娟兒童安全文教基金會企劃宣導處處長許雅荏表示，1、2歲的孩子非常愛玩水，魚缸、澡盆、馬桶、洗衣機等「會出現水的地方」都是可能發生危險的地點。平常一定要將浴室的門關緊、洗衣機和馬桶的蓋子蓋好，才能降低孩子溺斃的風險。尤其，嬰幼兒頭重腳輕，栽進水中無法自救，即使水位很淺，也可能會溺斃，不可輕忽！



此外，幼兒很容易因為重心不穩而跌倒。孩子進入學步期以後，最好在地板鋪設軟墊、家具邊角貼上防撞條、樓梯口加裝防護柵欄、避免讓孩子靠近樓梯或單獨進入電梯。



10項浴室安全，快檢查起來



洗澡、大小便、刷牙等都必須在浴室完成，等於孩子每天會花更多時間進出浴室，安全問題不可不慎。《嬰兒與母親》列出10項關於浴室的安全方針，爸媽一起來檢查！



1.重置硬體裝備：



浴室容易發生意外，最好不要讓孩子自己跑進去，所以爸媽應注意門鎖是否牢固，甚至將門鎖固定在孩子摸不到的高度，以確保他無法自己打開。還有一點，也要檢查門鎖是否可由大人從外面打開，以免孩子將自己反鎖。



此外，孩子在浴室裡總會特別興奮，嬉鬧之下很可能會撞到一些硬體設備而傷到頭，例如：水龍頭與蓮蓬頭架等有稜有角的設備，也應該重新衡量一下設置的位置，最好也能調整到孩子碰不到的地方。



2.設置柔軟的防護角：



很多父母都知道應該在客廳、房間等有桌子、門的地方安裝一個防護角，以免孩子撞到，但別忽略浴室洗完澡後地板濕滑，一不小心很容易就滑倒，撞到門檻、浴缸等有尖銳邊緣的地方，所以建議購買適合浴室用的防護角，黏貼於尖銳處，能有效的緩衝衝撞力道，降低受傷機率。



3.妥善收好電器用品：



很多人習慣將吹風機、電動刮鬍刀、電捲棒等電器用品放在浴室裡，用品本身沒有問題，主要是擔心沒有確實將電源線拔除，這樣對孩子來說就是危險的，所以希望爸媽不要將這類需要插電的物品放在浴室，若真的要放，也一定要另外設置櫃子擺放，且高度要在孩子拿不到的位置。



4.將清潔用品收妥：



舉凡沐浴乳、洗面皂、卸妝油、清潔劑、漂白水等，都是浴室裡常見的清潔用品，若不小心觸摸、舔或吞下清潔劑或其他沐浴用品，將會對孩子造成很大的傷害，因此要確實收放在孩子看不到、摸不著的櫃子裡。



5.檢查水溫：



寶寶的肌膚較敏感，所以在幫寶寶洗澡前一定要注意水溫是否合宜，太熱的水容易將寶寶皮膚上的保護膜洗掉，反而使得肌膚受損，嚴重者甚至造成燙傷；太冷的水則可能讓孩子著涼、感冒。因此，在寶寶下水前，爸媽務必以手腕內側較細緻的肌膚來感受溫度，通常感覺溫熱，也就是約38～40℃之間就可以，若要更準確也能用水溫計量。



6.勿裝浴缸、浴簾：



浴缸因為表面光滑，又能儲大量的水，容易發生意外，且若讓孩子在浴缸裡泡澡，也可能因長時間待在肥皂水裡而造成感染。此外，如果浴室原本裝有浴簾，也建議拆除，因為孩子很可能在玩耍的過程中，捲進浴簾中，就會有窒息的危險，所以應將浴簾收掉。



7.設置止滑墊、防滑貼：



只要家裡有老年人或幼童，浴室內外最好都能有防滑墊或防滑貼，有了它，即使地板上有水也能有好的抓地力，不怕滑倒。



8.最好使用寶寶專用浴盆：



如果家裡有浴缸，盡量不要讓孩子在浴缸裡洗澡，因為空間大又容易滑倒，最好可以使用適合寶寶身體大小的浴盆，才比較能固定寶寶。



9.插座防護蓋防漏電：



寶寶很喜歡把正在使用的電線拔起，或用小手指去戳插座上的孔，而浴室又有很多的水，若寶寶一邊玩水一邊又去碰觸插座，就可能會引起觸電的危險，所以一定要用防護蓋蓋好，以防漏電造成寶寶的傷害。



10.平日灌輸正確安全觀念：



百密仍有一疏，所以即使已經設置好許多安全裝備，但誰知道孩子又會有什麼新把戲呢？所以事先灌輸孩子一些正確觀念很重要！例如：告訴孩子馬桶裡細菌很多，把手放到裡面是很糟糕的習慣；教孩子學會關水龍頭，以防水流到地面上；告訴孩子在洗澡、練習大小便時，都應該保持坐姿，不可隨意站起來玩耍。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2024年1月號。