熊熊卓毓彤│最好的胎教 就是每天保持開心！

【編訪撰文／林宜屏、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

藝人熊熊（卓毓彤） 2023年7月宣布閃婚大5歲的前男友Mars，並預計在2024年2月迎來寶貝女兒。而這份幸福，卻是她自己勇敢爭取來的！



我的幸福是自己追回來的！



敢說、個性直率的熊熊，劈頭就說：「我的老公是我追回來的！」剛出道就認識了現任老公Mars，礙於經紀公司戀愛不能公開的規定，2人低調交往3年，人生最低潮時刻，也是Mars陪在身邊，但因為工作繁忙，雙方常常因為一些小事吵架，最後無奈分手。



沒想到7年後，Mars因工作再度和熊熊接上線，此時經歷過幾段感情的熊熊，暮然回首還是覺得舊愛最美！於是，決定勇敢追愛，復合後短短四個月，熊熊就決定跟對方攜手一輩子。



「是我先跟我老公求婚的！」7年後的重逢，早就讓熊熊認定非Mars不嫁！2022年熊熊9月36歲生日前，她問Mars：「答應我，我生日時可以去公證結婚當作生日禮物嗎？」「被逼婚」的Mars答應了，卻覺得日子太趕來不及準備結婚的東西，而拒絕在熊熊生日當天9/4結婚。「選生日，是因為怕忘記，不然耶誕、國慶也好，才不會忘了結婚紀念日，後來就決定2/14情人節預約公證，因為太趕，戒指是借的，禮、髮飾也是借的。」說起求婚到公證結婚，變成人妻，熊熊語氣中難掩甜蜜。



生小孩當媽媽，是人生的必備選項

生小孩當媽媽這件事，一直是熊熊一直很想達到的人生里程碑，也是她人生的必備選項。



從小到大，熊熊一看到小孩就會很開心，「別人的小孩我都這麼喜歡了，那更何況是我自己的小孩？因為我是處女座，會有一些自己既定的人生行事曆，從小就一直很想跟自己愛的人結婚生子，所以一談戀愛，就告訴自己：我要以結婚為前提，跟喜歡的人交往，這樣才能感覺人生很圓滿。」



凍卵，保留自己的未來生育權



35歲時，熊熊看中醫，發現身體偏寒，還被警告「如果再不好好保養，可能會生不出小孩」，加上熊熊當時感情空窗兩年，身邊沒有合適結婚的對象，又看到身邊比她年輕的朋友，也都陸續去凍卵，為了不錯過讓自己變高齡產婦，錯失當媽媽的機會，於是她決定讓凍卵從名詞變成動詞！



而凍卵過程中，最痛苦的，就是碰到生理期還是得內診、每天打排卵針，其實凍卵療程相當不舒服，除了要定期施打針劑外，還得忍受身體的不適，或是打排卵針出現的暫時性水腫造成外型變化，甚至情緒低落、心靈壓力等，「無論是凍卵、人工受孕或是自然懷孕，女生真的都太辛苦了。但寧願辛苦一下子，也不想後悔一輩子，凍卵像買一份不會後悔的保險，也是想當媽媽的女生，不怕被時間追趕，保留自己的未來生育權的好選擇。」



「強烈建議30歲以上的女生，都應該抽血驗一下AMH（抗穆勒氏賀爾蒙，nti-Mullerian hormone），可以簡單快速瞭解女性卵巢庫存量（卵齡），可以先評估一下自己的卵巢功能，卵子庫存量。基本上，數值低於1就難以受孕，醫生說如果真的是有目的性、計劃性的想要生小孩，那就建議用人工的。」熊熊以過來人分享自己的求子心得。



第二次人工受孕成功，最想生三個



二月一結婚後，熊熊馬上積極地開始「造人計畫」！雖然第一次人工受孕失敗，但很幸運地，第二次人工受孕，成功了！現在熊熊肚子裡懷了一個小美女「妹妹」。



而問到還想繼續生嗎？熊熊馬上說：「我想生三個！因為我記得之前有看過一篇報導，裡面提到一個家庭裡面有三個小孩是幸福的！所以我就一直記得這句話。而且公公也是秉持這個想法！因為三個小孩，在做家庭決策時，才能選出結果。」



而「妹妹」是個天使寶寶！前三個月害喜有一些乾嘔，但到四個月之後其實一路都是很舒服的，只會偶爾吐個一兩次，就連飲食喜好，女兒也跟她同步，孕期沒有特別想吃的，就連被媽媽們視為「孕婦魔王關卡」的妊娠糖尿數值也沒問題，低標過關。因為熊熊本身只吃青菜、水果，不愛蛋糕、麵包、澱粉類食物，可以說是相當健康的飲食，加上因為孕期喝糖容易脹氣，所以熊熊懷孕後就戒糖了。就連到了懷孕7、8個月，也只胖了6公斤。



實務與理論兼具的神隊友老公



女生懷孕時會有很多心裡跟生理上的不適這時候很需要身邊人的支援，尤其是另一半！巨蟹座的Mars很會照顧人，從懷孕前就被熊熊大讚是神隊友！



「其實我老公一直是神隊友，而且沒有懷孕前就是神隊友！兩個人在一起後，家事都是他在做！並不因為我懷孕了才變成他做。而且我覺得如果另一半是因為懷孕才對你特別好，那就變成一個有效期限的東西，當你沒有懷孕就變回原來的樣子。」



但如果要說懷孕後有的改變，就是變得比以前更體貼吧！因為我懷孕後，很常會抽筋，腳一抽筋，我就會把老公叫起來。其實他需要很長的睡眠時間，一睡就要十幾個小時，但只要我一叫他，他就立刻起床幫我折折腳、按摩小腿。導致老公精神壓力大到現在有點鬼剃頭。」熊熊忍不住笑起來。



而等到小孩生下來，熊熊更不擔心了！因為老公Mars可是實務經驗跟理論兼具的超級保母！因為Mars的媽媽本身就是擔任在宅保母。兩個兒子從小也會幫媽媽一起照顧小朋友，所以Mars從小就有實務經驗。



因為熊熊屬於有點ㄎㄧㄤ的處女座，老公Mars半開玩笑地跟她說：「小孩交給我，你就不要碰我們的小孩就對了！」雖然熊熊也會反駁說：「說不定生出來後，我就會完全變成一個不一樣的媽媽，變得很「頂真」（台語，認真的意思）呀！」但老公現在目前是對她是抱持著觀望的態度。「其實我真的是有點ㄎㄧㄤ ㄎ ㄧ ㄤ 的， 也是有點害怕啦！」熊熊忍不住吐自己槽。



最好的胎教，就是每天保持開心！



面對二月即將「卸貨」，詢問熊熊整個孕期的感想。她想了想說：「懷孕，我覺得一切就是以自己為主！因為媽媽開心，小孩才會開心，因為小孩感受得到！所以我覺得最好的胎教，就是媽媽每天都很開心！這點，也是感謝老公，他每天都讓我很開心！」



「台灣女生從小被灌輸家庭觀念要很重，當了媽媽之後一切都要以小孩為主，小孩是最重要的，要為小孩犧牲自己的快樂、工作，但我覺得不行！要把自己先擺在前面！一切東西是以你自身舒服為主，不用去被別人制約。因為每個人都有每個人選擇的方式，沒有絕對的對、絕對的錯。



如果懷孕的時候，媽媽不開心，其實也會反應在小孩身上，結果孕婦可能就是會更不舒服，因為小孩也感受到你的不舒服了，情緒我覺得是會連結的，而且人家都說母子連心 ，任何的喜怒哀樂，即便你以為他不知道，但其實他感受得到。



像前陣子我去看夏宇童的舞台劇，因為音樂很歡樂，我就感受到妹妹在肚子裡有稍微舞動一下，感覺她也很開心，我就覺得好可愛；比如說我緊張或者是看到東西被嚇到，就會瞬間覺得肚子緊緊的，從這些細微反應可以感受到孩子在告訴你，媽媽你太緊張了！」



希望成為帶給女兒滿滿正面能量的媽媽



問到希望成為怎樣的媽媽？熊熊希望可以成為一個能夠帶給女兒滿滿正能量的媽媽！一位快樂的媽媽。



「人生其實就是生活，現在很多人不敢生小孩，就是他覺得生活太苦了，活著很累，但我希望女兒可以保持一個正面樂觀。等她出生後，可以感受到我的正面能量，因為我們都是第一次：第一次當爸媽、第一次當兒女，我們可以跟著女兒一起學習、一起成長。」



「我跟老公屬於那種比較尊重小孩自我意識的爸媽，在不危害他人跟危害自己的情況之下，我會無條件支持她的選擇，就像她選擇我們當她爸媽一樣。



我們現在這一代的父母都更尊重小孩的自我意識，比如說像分享玩具，玩具可以跟其他小朋友一起玩，但如果當下她不想分享，也沒關係，我們就尊重她，把選擇權交給小孩，而不是被爸媽下指令去做，讓小孩有更多選擇權。」



「但是我跟我老公有一個共識，就是絕對不會把小孩寵成小惡魔！一定要有禮貌！」熊熊強調自己教養上最在乎的就是「禮貌」跟「人品」。



「因為現在很多家長可能只有生一個，或者是太晚才生，就會太寵愛小孩，但我覺得人品其實比什麼都重要！所以，我們夫妻倆針對這一點會比較嚴格要求小孩。



像是如果在外面就不能吵鬧，或者像有些小朋友一不開心就會摔東西、東西不想吃直接把食物丟地上，這樣子用情緒來表達不滿，是我們夫妻倆完全不能接受的！



我希望孩子用理性來溝通，而不是情緒！不能以為孩子還小不懂沒關係，其實小孩都像大人，他們其實聽得懂，所以你可以跟孩子講道理溝通。我最在乎的是，小孩不能影響別人！不能以為自己是公主、是王子，要別人來遷就他，有禮貌、人品好，才是最重要的！」



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2024年1月號。