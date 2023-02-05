打仗時 糖對軍隊有多重要

【火箭熊／摘自微信公眾號「國家人文歷史」】

糖是人類維繫生命的必需品之一。

人類生命活動所需能量大約有70%依靠糖氧化分解後產生的熱量維持。

人一旦缺糖，輕則頭暈、心慌、眼花，重則出現低血糖，甚至昏迷，危及生命。

作為維繫生命的重要來源，糖在戰爭期間的重要性更加凸顯。

以第二次世界大戰期間的美軍口糧為例。美軍口糧共有A、B、C、D、K5類，其中A、B為常規口糧，需要做熟；C和K屬於戰時口糧，在戰鬥時食用；D為應急口糧。K口糧的標準配給除了肉罐頭和壓縮餅乾，主要是一堆糖。而作為應急食品的D口糧，則是軍用巧克力棒，它熱量極高，方便攜帶，不易融化。1941年9月，負責向部隊提供給養的軍需官在C口糧中增加了5塊硬糖。這些糖可以迅速補充士兵消耗的能量，使士兵有足夠的體力進行長時間高強度的戰鬥。

就連美國海軍儲備在救生筏上的口糧也是由糖─口香糖、維生素糖片和水果味的硬糖片組成的。盒子中的說明書還提醒使用者，如果碰巧捉到了一條魚，他應該先吃魚，把糖果留到以後吃。遇到突發情況時，救生筏上的糖果將成為維持美國海軍生命的主要物資。

糖果的高熱量和便攜性使其成為應急口糧的不二選擇。1944年，美國進行了一項作戰部隊的糖果配給測試，4名美國飛行員自願在救生筏上停留5天，只吃冰糖、喝水。結果，儘管所有人的體重都減輕了，但在醫院短暫休息和進食後，他們的身體迅速恢復正常。該測試再次證明了糖果在軍隊中的重要性，如果跳傘的飛行員口袋裡藏著糖果，他們的生存機會就會增加。

「記住，糖果是我們戰士的戰鬥食品，是我們工人的能量食品，是我們公民的士氣建設者。」「二戰」爆發時，由美國糖果協會主辦的廣播節目《華盛頓配給報告》在每次廣播結束時，主持人都會這樣總結。美國糖果協會主席菲利普‧戈特甚至將糖果比喻為子彈：「我們正在為新的軍隊口糧製作一些非常重要的『糖果子彈』。」的確，在行軍打仗時，外部條件往往異常艱苦，餓肚子的事情時常發生，如果能夠及時補充糖分，就可以有效防止軍人們因過度饑餓而引起不適，從而贏得戰機、贏得勝利。

「二戰」期間，美國國內大量的糖被運往前線。無論美國士兵和水手走到哪裡，糖果都會和槍支、汽油一起被送上戰場。隨著大量的糖果被轉移到前線，加之美國制糖業嚴重依賴國外供應商，美國國內出現了糖供應困難。由此，糖也成為美國「二戰」期間第一次定量供應的物品，也是唯一一種在1946年前沒有被取消配給控制的物品。

「二戰」期間，日本國內的糖更為緊缺。因為當時盟軍封鎖了日本的海上運輸，所以日本國內物資大幅度短缺。在眾多物資中，物價上漲幅度最大的就是糖，價格上漲了300多倍，黑市上甚至上漲了700多倍。據說，戰後在日本的美國士兵只要有足夠數量的糖，就可以得到他們想要的任何東西。

這也表明，在戰爭期間，糖成為一種不亞於黃金的硬通貨。

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