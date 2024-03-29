台灣10大癌症飲食宜忌 癌症營養補充品怎麼選擇？

本文摘自<常春月刊>493期

文∕郭岳潭

根據國健署最新2021年癌症登記報告，台灣新發生癌症人數為12萬1762人，10大癌症發生人數

依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、胰臟癌，針對國人常見癌症提供飲食宜忌建議如下：

➊肺癌

嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心營養師賴思吟賴思吟指出，肺癌患者都有容易喘或呼吸困難的問題，建議飲食可以降低碳水化合物攝取量，約占總熱量的50至60％，並提高良好油脂的攝取量，將油脂比例提高至30％，可以防止身體生成過量二氧化碳，有助於緩解呼吸不適的症狀。

建議選擇富含Omega-3和Omega-9脂肪酸的健康油脂，如紫蘇油、亞麻仁油、橄欖油和玄米油，避免Omega-6的大豆油或芥花油，有助於降低身體發炎反應，對於肺癌患者的身體恢復和健康非常有益。

➋大腸癌

大腸癌患者的飲食建議，如果正在治療階段，飲食原則為從流質，如米湯、過濾果汁、油清肉湯、糖水，避開奶類及奶製品，慢慢進入到低渣軟質食物，如白飯、白吐司、魚肉、去皮瘦肉、葉菜類、瓜類、果汁，記得避免容易產氣的食物，如洋蔥、韭菜、牛奶等。

膳食纖維對於大腸癌的預防和治療非常重要，建議在治療完成後，增加蔬果的攝取量，以補充膳食纖維的不足，並避免高脂肪、高熱量的食物，以及攝取過多加工肉品，如香腸、火腿和臘肉。

➌女性乳癌

乳癌為荷爾蒙相關的癌症，飲食建議著重於減少飽和脂肪的攝取，也就是減少動物性脂肪，如紅肉，也不要飲酒，建議增加白肉或植物性蛋白質食物，如豆腐、豆包和豆漿等。若治療期間有貧血現象，可吃牛肉、豬肝、蛋黃等補充鐵質。

有些人可能會擔心豆製品含有植物性荷爾蒙，對身體是否有害。事實上，植物性荷爾蒙並不會增加癌症風險，反而可以降低乳癌的發生機率，因為植物性荷爾蒙可以提供保護作用，並不會促進雌激素分泌轉化為脂肪，也不會增加體內荷爾蒙。

➍肝癌

肝癌患者建議補充足量優質蛋白質，多選用低脂肉類，如雞肉、魚肉和海鮮，避開高脂肉、內臟；但已經進入肝昏迷或有腹水時，必須減少蛋白質攝取量，適量植物性蛋白質，如黃豆、毛豆和黑豆，有助於改善肝昏迷。

建議增加對肝臟有益的營養素攝取，如維生素B群，肝臟在能量代謝中扮演關鍵角色，增加維生素B群的攝取，可以幫助維持肝臟健康。另外，補充微量元素，如硒、鋅、鎂、鉬、碘及植化素，也對肝臟的健康有益，建議增加蔬果的攝取量。

肝癌的發生與飽和脂肪和精緻糖攝取有關，飲食應避免香腸、火腿、貢丸等加工食品，以及蛋糕、餅乾、含糖飲料等精緻甜食。

➎口腔癌

口腔癌的治療過程中，由於常合併放療和化療，患者容易出現口腔潰瘍、咀嚼困難等問題，也可能破壞唾液腺，使口水分泌減少並造成味覺、嗅覺的改變，建議調整飲食種類，選擇較軟的食物，如流質或半流質食物，像是鹹稀飯、細麵、蒸蛋、布丁、豆花，以減輕口腔潰瘍的不適感。

也要避免食用辛辣和過酸的食物，以免刺激口腔潰瘍的部位，水果可選擇質地軟、酸度低的木瓜、香瓜等。另外，建議補充麩醯胺酸，有助於修復口腔黏膜，對於口腔潰瘍的治療有一定的幫助。

➏攝護腺癌

攝護腺癌患者接受放射線治療，可能因治療部位較接近腸道，容易造成腹瀉或頻尿及解尿不適狀況，建議以軟質飲食為主，且避免食用油膩、高纖維和刺激性的食物，如奶類、酒類、咖啡、茶等咖啡因飲料；如果是接受荷爾蒙治療的患者，骨質流失的速度較快，建議多攝取鈣質豐富的食物，如紫菜、海藻、髮菜等。

採用根除性攝護腺手術的患者，術後尚未排氣前須禁食，排氣後可以先喝水，待無腹脹、腹痛、嘔吐等情形，才可開始攝取米湯等清流質食物，逐漸進展為稀飯、麵條等軟質飲食，再採少量多餐，以漸進方式恢復正常飲食。

➐甲狀腺癌

甲狀腺癌患者在治療期間，如果進行碘131治療，治療前2星期需要採取低碘飲食，禁止食用含碘食物，包括：海帶、海菜、海苔、海產、巧克力、乳酪製品、醃製品、罐頭、加鹽的餅乾或麵包，以及避免食用湯汁及昆布類濃縮調味。另外，牛奶、起司、乳酪等乳製品，也不能食用。

接受治療48小時後，可恢復正常飲食，能吃含碘食物。如果有出現噁心、嘔吐狀況時，可採取少量多餐，選用清淡、低油且易消化的食物，以新鮮、天然食物為主，避免動物性脂肪及高溫油炸食物。

➑胃癌

胃癌患者如果接受了胃部切除手術，容易產生「傾食症候群」的手術併發症，主要是因為食物進入腸道速度過快，容易引起一系列不適症狀，如出現腹脹、噁心、胃痙攣、腹瀉、暈眩、虛弱、脈搏加快、出冷汗等症狀，應該避免食用高糖食物，如含糖飲料和甜點，以及避免高油食物，如炸雞、油條、蔥油餅等。

建議採取漸進式飲食原則，進餐時宜採半坐臥姿勢，一開始可以選擇清流質食物，逐漸轉為流質和半流質食物，再逐漸增加固體食物，透過飲食調整可以幫助胃部適應手術後的新情況，餐後平躺20至30分鐘，以減緩胃排空的速度，並能減少不適感。

此外，胃部切除手術後，患者還需要補充維生素B12，因為胃部是人體吸收維生素B12的主要器官之一，但切除部分胃部後，吸收功能可能會受到影響，建議補充維生素B12，以避免貧血等問題的發生。

➒皮膚癌

皮膚癌治療以手術為主，合併放化療，過程中會造成傷口發炎，透過正確飲食可以促進傷口癒合。建議患者補充維生素C，維生素C對傷口癒合非常有幫助，可以促進膠原蛋白的合成，而膠原蛋白是皮膚組織的主要組成，可以多吃新鮮的水果和蔬菜，但蔬菜經過烹調容易流失大量的維生素C，建議多吃水果。除了維生素C之外，蛋白質、維生素B群和鋅，也都是傷口癒合所需的重要營養素之一。

➓胰臟癌

胰臟癌患者接受胰十二指腸切除術後，因為少了胰臟，分泌消化脂肪酵素減少，建議補充MCT油可以幫助消化油脂，提高能量吸收率，MCT油為中鏈脂肪酸，不同於一般的脂肪，不需要胃腸道分泌大量消化液，即可直接快速被腸道吸收，轉化為能量供給，有助於增進油脂的消化，減少脂痢現象。

胰臟癌患者的飲食應注重均衡營養，避免高糖、高脂肪和高熱量的食物，以免加重身體負擔。建議多攝取富含維生素和礦物質的食物，並保持適量的蛋白質攝取，多吃蔬菜、水果，限制高脂肪食物的攝取，以減少胰臟的負荷；如果長期使用低油飲食者，應補充脂溶性維生素A、D、E、K等營養素。

癌症營養補充品怎麼選擇？

賴思吟表示，癌症患者如果發生進食量減少6成，或是體重流失超過5％，在經濟條件允許下，強烈建議補充癌症專用高蛋白營養補充品。

另外，對於一些特殊情況，例如口腔癌患者，可能需要特殊配方的營養品，如麩醯胺酸；也可以考慮選擇含有α-亞麻酸+EPA的癌症營養補充品，有助於減輕發炎反應，提高治療期間的耐受度。

賴思吟建議，在選擇癌症營養補充品時，根據個人情況和需求，選擇適合自己的產品。首先，要確保營養標示清楚明確，可以清楚了解成分及營養價值。其次，要留意產品是否經過認證，例如衛福部核可提供腫瘤病人特殊營養需求的產品。此外，選擇知名大品牌的產品，通常有較高的信譽和品質保證。