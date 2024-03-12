台北醫學大學附設醫院院長施俊明 四大願景打造北醫成為一流國際醫學中心

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

施俊明在北醫附醫服務超過25年，說是與醫院一起成長也不為過。當時北醫附醫的心導管室剛剛成立，內部主治醫師總共也才14人，他身為心臟內科第4位主治醫師，才30初頭就已經嶄露頭角。

台北醫學大學附設醫院（簡稱北醫附醫）今年邁入第48年個年頭，累積了近半世紀的醫療實力，始終以醫學中心為目標，現任院長施俊明期許，將帶領北醫附醫成為「國際一流的大學醫學中心」。

心臟內科：最像外科的內科

聊起當初從醫的緣由，施俊明打趣地說：「其實是為了省錢。」在家排行第三的他，哥哥、姊姊先後念了醫學院，因為醫學院的書籍都很貴，「念醫科就能省下買書的錢，所以我家的醫學書是哥哥、姐姐留下來的筆記書。」他笑說，可惜等到妹妹進入醫學院時，版本已經改了，就不能沿用了。

國高中時熱愛運動，個性外向的施俊明，原本想選擇走外科，猶記得在當實習醫師時，前輩們都認為他是外科的料，不過，因為自己當時的身體狀況並不是很好而相當猶豫，「外科醫師工時長，當時執刀一台手術可能就要十多個小時。」不過後來得知，現在外科醫師開刀都採用內視鏡手術，如果自己早知道手術會朝這方面精進，那時應該就選擇外科了。

心臟內科從過去發展至今，無論在治療工具及藥物上都有長足進步，好比導管介入治療概念的引進，所有心臟手術都朝微創方向走，不僅影響了心臟外科的治療模式，在其他科別的應用上也逐漸廣泛。「心臟內科因為導管介入治療的突飛猛進，已經成為最像外科的內科了。」施俊明指出，在進入心臟內科後發現，心臟內科在臨床上不僅需要靈巧雙手，也需要深厚的醫學知識為基礎，感覺上似乎是很自然地走回自己原有的興趣。

導管及藥物：心臟內科發展的兩大趨勢

心血管疾病是除了癌症之外的頭號死亡殺手，世界衛生組織曾指出，全球每年約有1800萬人死於心血管疾病，另根據衛生福利部於2022年國人死因統計調查，共有2.3萬人死於心臟疾病，平均約每22分鐘就有1人。在飲食西化、缺乏運動及多種因素影響下，因三高而導致心臟疾病的比例愈來愈高。

施俊明點出心臟疾病日益受重視的關鍵：「高齡社會下，與人口老化、退化性的疾病只會有增加的趨勢。」在心臟內科門診中，常見的病人仍以心律不整為多數，其次則為冠狀動脈心臟疾病。在疾病的複雜度上，包括像是瓣膜性心臟病如年輕型的風濕性心臟病人，已有逐漸減少的趨勢，但與老化性有關的如心房顫動，便有大幅增加的趨勢。

不過，隨著介入治療及藥物的發展日新月異，臨床可用的武器更多元，也帶給心臟疾病病人更有利的治療效果。

施俊明舉例心臟衰竭用藥，如乙型交感神經阻斷劑的應用就有長足的進步。「在過去，這藥物是屬於心衰竭的禁忌症，但過了幾年之後，卻成為標準用藥。用藥觀念的改變，對於治療的效果至少是朝好的方向邁進。」他認為，治療觀念的進步源自於醫藥研究的發展，就像過去醫院病房內有許多心衰竭的病患是無法出院的，但在導管介入治療與藥物發展下，現在因為心衰竭而住院的病患已經愈來愈少了。

醫師價值六字箴言：熱情、尊重與謙卑

施俊明在北醫附醫服務超過25年，說是與醫院一起成長也不為過。當時北醫附醫的心導管室剛剛成立，內部主治醫師總共也才14人，他身為心臟內科第4位主治醫師，才30初頭就已經嶄露頭角。

25年來，施俊明曾歷任醫務部主任、醫務副院長、醫品副院長、教學副院長、北醫大管理發展中心主任，以及北醫大台北心臟醫學研究中心執行長，曾於北醫大管理發展中心主任任內協助北醫體系的資源整合，建構完整的健康產業鏈；之後更持續推動許多特色醫療、整合全人照護、臨床作業資訊化及BI系統建置等。

回憶任職醫務秘書時，醫院正值準備醫院評鑑，當時連資料夾都沒有，所有事情都得從頭開始，從採買資料夾、貼條文號等，統統都得自己動手，有時忙到很晚，索性就睡在剛蓋好的第三醫療大樓。

他分享自己行醫的核心價值：「當醫師最基本的一件事，是要讓進來的病人能夠健康的出院，而且要活得比進來前更好。」要做到這件事，他歸納為六個字：熱情、尊重與謙卑。

他進一步解釋，這六個字也是對自己的期許。身兼臨床、行政與教學，施俊明在忙碌的醫師生涯中，感受到即使再累，也願意全心全意地付出；就像是夜晚當醫院急電他回院時，仍能精神奕奕地應對，而這就是對醫師職業的熱情。「盡自己所能去救治病人，雖然不見得能各個都圓滿，但只要能讓病人越來越好，就是最大的回饋。」

此外，身為醫師必須尊重每一個生命所表現出來的徵兆，因為尊重，就能從病人身上表現的徵兆中，找到背後所隱藏的疾病。「要盡最大的力量來面對疾病，」他說在疾病世界中，每個人都是渺小的，必須要努力與病患一起面對它，這不僅是尊重，也是謙卑。

以國際一流為目標，4願景再創北醫榮光

去年4月，施俊明扛下院長重任，他誓言將帶領北醫附醫挑戰首次醫學中心評鑑，同時也將積極精進急重難罕的核心醫療能力，並以優質的醫療服務打造讓病人可信賴的醫院，希望能以更卓越的北醫品牌，再創榮光。

他指出，北醫從48年前創院至今，在歷任院長的領導下，進步的非常快，能得到如今的地位並不容易，若要追求「讓病人進院後能更健康、也要活得比進院前還要好。」目標，必須朝下列方向邁進：

首先，核心的醫療能力必須精進。「核心醫療能力的關鍵，就在於急重難罕的處理能力。」他認為，北醫附醫必須擔任起台北盆地東邊的急重難罕醫療中心，至少要含括腦、心、肺、肝、腎等五大疾病。「至於癌症部分，我們更重視治療工具的精進，所以像是以質子中心投入臨床治療，可提升整體的癌症醫療水準；以及既有的整合照護，讓能存活下來的癌友，也能擁有更好的生活品質。」

其次，高齡照護要更全面化。過去北醫附醫對於高齡者在失能的照護已經做得不錯，之後要更關注高齡評估長照機構，包括既有的行愛住宿型長照機構等拓點，甚至可整合社區診所一起發展遠距醫療，讓行動不便的高齡長者，也能透過穿戴裝置得到完整的醫療照護；同時還要發展在宅醫療，讓不須住院的病人能在返家後同樣受到醫院的照顧。

他提及，高齡也強調重症高齡，目前也積極重新縝視高齡治療準則的制定。「目前是從心臟內科及骨科開始，參考國際高齡治療共識，評估並制定更符合高齡長者的用藥、治療策略，訂出新的標準。」

第三，更積極發展兒童專科。少子化的衝擊讓各醫院的兒科逐漸消失，施俊明指出，北醫附醫要反其道而行，「北醫附醫是少數擁有完整兒童專科的醫院，如果其他醫院的兒科消失，我們更有責任要守住這一塊；所以更要積極發展兒科，包括小兒加護病房、小兒心臟與小兒神經科等等。」至少要做到成為台北東區兒科的重症後送醫院。

第四，持續透過人工智慧發展智慧醫療。在醫療相關人力逐漸缺乏下，運用智慧醫療能讓醫院的行政簡化、服務更順暢；甚至可以透過人工智慧來撰寫文件及判斷病例等，讓醫療服務更具智慧。

施俊明說，上述願景都需要人才，因此，上任後也著重人才的培育，將逐步讓院內專業的醫護人員到國際一流的中心培訓學習，「北醫附醫是大學附設醫院，在北醫大的帶領下，更要深耕醫療特色，精進教學培育且深化研發創新，全力爭取通過醫中評鑑，朝向國際一流的醫學中心邁進。」

運動與紓壓是最好的養生之道

身為心臟內科醫師，施俊明是否有獨特的保養方式？他笑著說：「我其實是在耗老本。」從醫之後相當忙碌，根本沒時間運動健身，所幸在國高中時期，自己熱愛運動，是許多球類的高手，因此體質還算好。現在，只要有空，也是會陪著太太四處健走、爬爬小山，或者陪小兒子打打棒球等。

「運動還是很重要的。」施俊明強調，自己父親年屆98歲，體力仍好，主要就是每天從自家健走約一公里到圖書館看報紙，幾十年來總是維持這樣的好習慣，才能保有好體力。

另外，懂得紓壓也是關鍵。他自嘲自己記憶力不好，所以常常會把壓力源忘掉，「我的壓力大概只能維持一天，一天過後就會重新開機。」他也推薦，若真的遇到壓力時，或許可另外找一件自己有興趣的事情來轉移焦點，「當專心於自己的興趣時，壓力就會被隔開，等到過一陣子回去面對時，就會抽離而讓自己看得更清楚。」不累積壓力、懂得紓壓，或許正是最好的養生方式。

本文摘自<常春月刊>492期