媳婦過年壓力大 凝聚神隊友共識

本文摘自＜常春月刊＞491期

文／畢翠絲

除夕夜是家戶團圓好日子，許多媳婦卻隱藏著難解的千千結，有的媳婦要張羅年夜飯洗一大堆碗盤，有的媳婦要面對親戚的各種比較，也擔心春節期間頻繁互動、相處產生嫌隙，一不小心就擦槍走火。

臺北醫學大學附設醫院精神科主任李信謙直指，這些壓力大部分都離不開「人」與「人際關係」。年節關係通常反應平時的相處，了解自己焦慮的來源，行前花點時間討論，凝聚夫妻雙方共識，讓佳節可以回歸到凝聚親情的初衷。

媳婦與婆婆的相處，是許多女性婚後的最大課題。有些婆媳平時沒有住在一起，也沒有摩擦或衝突，只是雙方都不熟悉，農曆新年要面對飲食口味、生活模式、宗教的差異；另一種是長期與公婆同住一個屋簷下，住在一起摩擦爭執多，平時下班回家相處時間短，年假的時候整天待在一起，沒得躲了。

這些種種都會產生預期性的焦慮，畢竟「婆媳要親如母女」，實際上的互動經驗卻不是如此，雙方都會感到挫折。沒有安全感、自我價值感低，以及各種軟弱，都是人生常見的劇本，當我們有意識的覺察到這些老套的劇本，就有改寫的可能。

從溫良恭謙讓，到再也不回去過年

李信謙門診中有位50多歲的劉女士，初為人婦時，家人希望她朝三從四德、溫良恭謙讓的姿態去生活，侍奉公婆、賢慧持家，才能在公婆家佔有一席之地，背負很大的無形壓力，幾年後出現憂鬱症的狀況，覺得跟公婆的關係很緊繃，認為受到婆婆的欺壓，但是婆婆並不認為自己是擺威權的強勢婆婆，也沒有干涉家庭自主權，先生也不認同太太的感受。

當憂鬱症痊癒後，她把生病的原因歸因在先生身上，認為先生處處不替她著想，很多事情不幫她，一直要她配合公婆家的活動，決定以後過年絶對不回公婆家過，彼此關係降到冰點。公婆知道她的決定後，根本無法理解，認為對媳婦沒有不好，怎麼突然間關係就破裂，中間溝通橋樑完全斷裂。媽媽決定不回去過年，爸爸也沒辦法把孩子揪回家，一年一度的過年返家，從媳婦的焦慮轉變為先生的焦慮，獨自留在北部的劉女士，心情也不好受，情緒波動無法釋懷。

先生也有內心小劇場

先生是兩個女人間最好的平衡及溝通橋樑，但同時搞定家中兩個愛他的女人，對男人來說也不容易。夾在太太和媽媽之間，男人也頗為辛苦，一方面想孝順媽媽，一方面想成為尊重女性的好男人，過年時節，也有自己的內心小劇場。

李信謙門診一位男性患者吳先生，也有「春節壓力症候群」。小夫妻和公婆家沒有住很遠，爺爺奶奶很疼愛孩子，常常到家裡突襲檢查，美其名買了些好料來家裡，卻常常跟兒子抱怨，家裡凌亂不堪，還說兩個人都是高知識分子，一個博士一個碩士，公婆時常碎唸，媳婦為什麼結了婚就不出去工作。

事實上小家庭的經濟沒有什麼問題，面對父母時常耳提面命，他沒有透露口風獨自承受，過年前焦慮到失眠，胸悶、心悸，也擔心過年相處時間長，爸媽不小心說出來，引發兩造戰爭。

給婆婆的春節禮物，從驚喜變驚嚇

時代背景不同，新世代公婆有傳統框架的人比例大幅降低，公婆在與媳婦相處時也可能會有壓力，異中求同成了很多人的共識。

有一個婆婆原本就有焦慮症，在李信謙門診固定就診。她每年都期待三個孩子的到來，一位住在南部，兩位在國外，過年時會固定回家團聚；平時用藥反應都不錯，過年前一個月開始，婆婆要求增加安眠藥的使用，好幾年都是如此。

婆婆腦中常常思索，要怎麼對他們好一點，從國外回來的兩對，生活習慣不一樣，需要準備哪些吃的，一直在腦補，有一年開始出現輕微的憂鬱症。某一年，孩子們回來後，特別給她一個驚喜，帶她去環島旅遊，飯店、租車都安排好了，她心想，是不是孩子們覺得過去幾年她煮的菜不好吃，所以不想待家裡，環島五天四夜，回來後就憂鬱症發作。

從孩子們的角度來看，覺得每年母親為過年操持勞累，想讓她享受一個不用待在廚房的假日，可惜因為沒有事前討論，這種surprise不像是驚喜，反倒變驚嚇了。

行前討論，凝聚神隊友共識

李信謙表示，過年其實有點像遷徙的概念，「票訂了嗎？」「車子送去保養了嗎？」像要出發去旅遊，都會事前做一些功課，去哪些景點，時間怎麼安排，大家都要出一點力氣，有一些事先的溝通，全家做一些預備，讓媳婦不是匆忙進入新的情境，只能被動因應，找出因應解決之道。

提前詢問年夜飯的菜色？在家下廚、訂購年菜，還是出外用餐。過去年夜飯多由婆婆和媳婦一手料理，產生不少矛盾和分工問題，近年來訂購年菜與出外用餐的接受度愈來愈高，不用煩惱除夕圍爐前的大採買，省去備料下廚的工序與時間。如果決定自己煮，過年前先溝通好菜色，餐畢後，全家人一起收拾，而不是媳婦一個人洗洗刷刷。太太可以老實說，回到老家哪些事情做得來、哪些做不來，或什麼情況需要先生協助圓場。

對男性而言，回到習慣的環境，容易被「慣性」所驅動，甚至把婚姻中建立的新習慣給抹煞掉，有些男性在自己建立的小家庭裡，也會主動幫忙洗碗做家事，但回到原生家庭時，這些習慣突然都不見了，好像回到兒時，茶來伸手、飯來張口，一味耍廢。

傳統華人家庭，親子關係是核心，夫妻關係淪為親子關係的配角，媳婦嫁進家門，有點像「外來者」，和原先的大家庭攪在一起，很容易出問題。現在的家庭中，媳婦多半要負擔經濟，到外工作，學識專長兼俱，價值觀、人倫關係、權利義務都在鬆動，理所當然認為自己才是家中的主角而不是配角，身為「三角關係」核心的兒子，若沒有適時當個潤滑劑，家庭氛圍容易緊繃。

最容易踩雷的多半是教養方式，公公婆婆的管教方式多半較為寬鬆。平時還算聽話的的孩子，面對教養態度不同調時，例如長輩不斷餵食孩子糖果餅乾，躺著看電視不節制，跨年夜熬整晚，行前提醒孩子，仍要遵守規矩。

婆媳間關係要和諧，需要先生大力「神助功」，隨時支援、打圓場，面臨眾多長輩的噓寒問暖與關愛的眼神，或問一些令人尷尬的問題時，隊友要注意太太發出的肢體暗示，故意岔開話題或找個藉口離開現場，例如可以跟長輩表示「想帶小孩去家裡附近逛逛」，願意幫忙太太的先生，日後婚姻生活會越來越平順，先生如果不願幫忙，未來婚姻關係緊張的風險可能大幅提升。

以理相待、降低期待，雙方才能和睦相處

來自兩個不同家庭的女人，很少真的能把彼此當成母女的。事實上，婆婆不是肉身的媽媽，從生物遺傳的觀點來看，飲食的習性、待人接物、表達方式多所不同，如果沒有換位思考，很容易產生矛盾和衝突。

關係最會造成影響的是關係，最能夠改善的也是關係，面對公婆，保持禮貌和尊重，以善意出發，透過觀察跟理解找出相處之道，平時花點時間關心長輩，刻意打通電話問候，增加一些互動頻率，一份問候、一份關心，都能增加彼此關係情誼。

李信謙提醒，如果家庭關係複雜難解，一個人承受不住，千萬不要獨自悶在心裡，尋求身心科醫生或心理師的協助，從旁觀者的角度來解析，有機會跳脫原有的思維，用全新角度看待事情。