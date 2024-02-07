張金堅：催產素在愛與幸福荷爾蒙中扮演的角色

文／張金堅

本文摘自＜常春月刊＞491期

雖然決定愛與幸福的大腦區域——腦邊緣系統的發展早於人類進化之前，現在研究發現，觸發幸福感的腦化學元素便會被釋放出來，當中包括：多巴胺（dopamine）、腦內啡（endorphin）、血清素（serotonin）和催產素（oxytocin），其功能如圖一。

每種化學元素的觸發事件都不一致，過去，大眾對前三者比較認識，不擬多加介紹。反而催產素與「愛與幸福」有關，又叫做「愛的荷爾蒙」，大家比較不熟悉，本文將詳細介紹到底催產素是什麼？能發揮什麼作用？藉此幫助我們更加了解與「愛與幸福」有關的荷爾蒙。

催產素是什麼？

催產素是由大腦下視丘旁的旁室核（paraventricular nuclei）的神經細胞所分泌，主要功能是使子宮收縮。過去研究已證實，此激素在懷孕婦女分娩時會大量釋放；不僅如此，近年來研究證實，在墜入愛情的情侶，也發現催產素有顯著增加，其他像是母子情感及愉悅的感覺等，也發現催產素的存在。

在最近的研究中，催產素被視為「愛的激素」，可以對抗孤單、害怕、增進與同伴間的關係，且與性行為有關。它在社會的連結、壓力的調節，以及人類心理健康上，都扮演著重要的地位。

催產素與社會連結

不管是在哺乳動物或非哺乳動物身上，由於催產素主要的生理作用，可以刺激尿液濃縮以及泌乳作用，讓催產素在人類早期的生活裡，像是媽媽與其子女的關係，以及新生兒在周遭環境適應是否安全，或是受到威脅的感覺，有著重要的角色。早期在動物實驗方面，催產素會影響媽媽的行為，以及他們與子女的連結，讓科學家研究催產素對於社會連結以及其他相關情感問題有興趣。

在人類方面也發現同樣的作用，例如：在產期前後高濃度的內源性催產素，對於母親與其子女的關係有正相關。另外，在父母親血液以及唾液中含高濃度的催產素，則與小孩的社會參與狀況、情感的同步方面，以及雙親與小孩間的溝通，都有正向的關係。

研究證實，人類早期的經驗也會影響成長後催產素的分泌。2009年Heim等的研究指出，在小時候有被虐待過的女性，長大之後，腦脊髓液中的催產素會比正常人來得少。其他研究也指出，催產素會廣泛影響到健康人類社會連結的一系列過程，像是增加團隊的信任感，或是增加臉部情緒的辨認。

催產素與壓力的調節

人在週遭環境中，多少都會遇到壓力，人體如何產生相對的回應是很重要的。在嚙齒類的實驗中，有很多研究結果顯示，遇到各種壓力刺激的時候，鼠類體內的催產素會增加。在人類的研究也顯示，女性遇到噪音干擾的刺激，或是人類遇到多種與心理相關的刺激後，身體血漿中的催產素也會增加；甚至有研究指出，哺乳的女性在面對壓力的刺激時，身體內催產素的數值會比沒哺乳的女性數值還要來得高。

人類在遇到壓力的時候產生催產素，會用來舒緩因壓力產生之一些不好之生理反應，像是會增加副交感神經對於心臟的影響以及減少身體內皮質醇（cortisol） 的濃度，影響這些的其中一個機制，推估與人體的杏仁核有關。雖然催產素在女性對於杏仁核影響的機制尚未完全瞭解，但至少在健康的女性，有研究指出，對於負向情緒壓力刺激，經鼻吸入的催產素會對杏仁核產生正向的活性反應。

催產素與心理健康

從一些臨床的研究我們可以知道，造成精神方面的疾病常常跟壓力管理不好，以及跟社會認知的缺陷有關。所以，在概念上， 我們可以知道催產素對於精神方面疾病的治療，可能是一項有前瞻性及值得探討的議題。

雖然催產素對於精神疾病的討論以及研究結果尚未有定論，但還是有一些研究證實，催產素對於精神疾病的幫助，例如最近有研究指出，自閉症以及思覺失調症的病人，經鼻使用催產素數天到數週之後，症狀確實有明顯的改善。其他研究的疾病，像是邊緣人格異常疾患（borderline personality disorder）、重鬱症（major depressive disorder）、創傷後壓力症（posttraumatic stress disorder）、社交焦慮症（social anxiety disorder），或是強迫症（obsessive compulsive disorder）等，但這些都需要經過更進一步的研究，來證實它們與催產素之間的關係。

綜合上述相關研究顯示，催產素不僅是我們早期對於生產時子宮收縮的主要內分泌影響，研究陸續指出，催產素確實與人的一生過程中息息相關，包括生產後的乳汁分泌、幼兒時期與母親親密互動產生的影響、兒童及青少年時期對於社會互動之行為、行為認知及個體差異性辨認功能、情緒自我調節、成年後對於同伴或家人的親密及信任感的產生及維繫，性行為的反應及心理層面感覺，甚至於社交活動的參與及表現，都有密切的相關，如圖二。

視覺影響催產素分泌

行為科學上發現，人們看到別人痛苦會感到痛苦，中文稱為「同理能力」（empathic abilities）。交叉隨機分派（randomized, cross-over） 研究試驗顯示，當目擊他人受針刺痛苦時，觀察目擊者腦部神經胜肽催產素（neuropeptide oxytocin, OXT） 會有降低的情形；再者，以鼻噴劑給予目擊者後，其痛苦感會逐漸消失。

此結果顯示，神經胜肽催產素確實會透過眼睛視覺感應產生變化，如圖三。這種神經胜肽催產素在人和狗之間也確實存在，比較人與狗互動行為的前後，研究者發現，人與狗身上催產素濃度都有增加的趨勢，並且如同母親與嬰兒之間，有著正向回饋循環機制。

人與狗互動試驗影響催產素分泌

Nagasawa等科學家們觀察了30名狗主人（24 女；6 男）以及他們的狗（5 雌；15 雄）之間的互動前後，狗與人尿液中催產素的濃度變化關係。一開始，他們發現人類與狗之間關係良好者，「凝視」的時間就越長；進而發現藉由凝視，不但人尿液裡的催產素濃度增加，狗尿液裡的催產素濃度也會增加。相同的實驗運用在狼身上，卻不見相同的效果，即使是那些由人們從小就養育到大的狼也是一樣。

從人與狗的凝視與催產素之間的正向回饋循環機制發現，讓不同物種間的連結有更進一步的發展。如果這種機制經過時間的驗證，的確證實有它的存在，那種關係或許可以運用在人類的健康促進與相關治療。例如運用在自閉（autism） 或是創傷後壓力症的病人身上；在最近的實驗中，已運用催產素當作自閉症或是創傷後壓力症病人的治療方法，未來很有可能把此機制運用在更多人身上。

寵物治療與催產素對自閉症之探討

由於眼睛的凝視與社會行為的相關，也是科學家運用在自閉症病患的研究方法之一。自閉症的病患比起一般人，花費比較少的時間凝視對方的眼睛，反而花較多的時間在嘴唇的區域上。2015 年Auyeung 等學者利用單一次催產素鼻噴劑方式，進行雙盲隨機分派試驗研究，納入32名自閉症及34名非自閉症皆男性者進入試驗，研究結果顯示，於兩者凝視眼睛的時間皆增高，且於原凝視眼睛較低時間的自閉症者，介入後更顯著提高眼睛凝視時間。

近幾年寵物治療（pet therapy）廣泛被討論並應用於精神方面疾病的輔助治療，且研究學者陸續以量性及質性研究進行證明。2014年O' Haire等人於澳洲Brisbane針對5～12歲自閉症兒童班級，進行動物輔助介入治療（animal-assisted intervention, AAI，一般包括animal-assisted activities, AAA或稱animal-assisted therapy, AAT），於15個學校、41個班級，共計64名自閉症學童參與。

執行為期8週16節，每節20分鐘於班級中進行與動物共處玩樂之介入，並以介入前後研究設計進行評估，並同時以班級老師及父母親為觀察者。結果發現，AAA介入後，顯著增進學童社會交流行為及技巧，也降低社會挫折放棄感，且大部份母親表示，學童更喜歡到學校上課，因此，該研究顯示寵物對於自閉症治療有顯著相關。

根據我們上述催產素治療與養寵物介入研究，可以預期兩者間的關聯性，極可能透過養寵物互動過程中產生催產素分泌，進而改善自閉症相關症狀。因此，未來我們預期可進一步於寵物飼養互動研究中，測量自閉症兒童之催產素濃度，以進一步瞭解生物機制與行為正向回饋機制之關係。

催產素對於成癮症治療的可行性

當我們瞭解催產激素對於人體的影響後，可以想像它的功能確實與部份成癮症藥物所產生的影響非常類似，例如最近流行俗稱的「搖頭丸」（3,4-methylenedioxy-methamphetamine, MDMA 亞甲二氧甲基苯丙胺），它的作用會刺激腦部並分泌血清素（serotonin）使人感到與人更容易親近，提高社交親和力，感覺被愛或被重視的親密感，總之讓人產生愉悅的感覺。

所以，催產素所產生的反應與服用成癮藥物的情況相似，而成癮症戒斷過程中會產生許多藥物戒斷症候群（drug withdrawal syndrome）而降低戒斷成功率，因此，陸續有學者提出催產素或許可應用於戒斷成癮之輔助藥物，進而可以達成戒除藥物成癮。Carson等人利用老鼠進行動物試驗，用於安非他命（methamphetamine）成癮症的老鼠，則可以有效降低安非他命所導致的副作用，尤其用於急性安非他命戒除時所產生的副作用，因此，預期未來可應用於戒除藥物成癮症之輔助治療。

結語

誠如上述，與催產素相關的情緒和感受，是親密感、信任感和歸屬感。當我們被喜歡的人撫摸，與他人產生了很深的情感上的連結，或者感覺到被關愛、被信任的時候，大腦都會分泌催產素。

當大腦裡催產素較多時，我們會有很強的同理心，也會很容易信任他人，表現出十分友好的行為。此外。催產素在社會連結過程、壓力調節以及最近對於精神方面疾病的治療，可能是個重要的關鍵。但是，最近的研究顯示，催產素對於每個人並不是都表現單一獨特的好處，催產素的表現會與個人因素以及遇到問題的狀況的不同，而有不同的效果，但它的確是值得探討以及深入研究的議題。

藉由狗與人之間凝視的催產素回饋機制讓我們可認知到，狗對於人類生活的確會影響到人體催產素的多寡，所以藉由這個機制，就可以利用狗與人的生活互動並互相凝視，產生精神方面疾病的治療效果。當然，更多的研究必須去證實催產素與這些疾病的關係，並且考慮個人因素以及不同的狀況，對於他們之間的影響。這種跨物種間的凝視與催產素正向的回饋機制，無疑是一項重要的發現，而且是未來生物科學研究發展的里程碑。