牛肉和乳製品 含提高免疫抗癌成分

聯合新聞網／ 常春月刊

本文摘自<常春月刊>490期

文／丁馬

2019年曾有研究指出，每天喝優酪乳有助降低腸癌風險，最近的一項研究則發現，不只乳製品有幫助防癌的作用，連牛肉也含有助增加抗癌免疫作用的成分。研究人員表示，未來這個成分可望做為癌症患者的營養補充劑，能幫助患者對抗癌症。

這項研究是由美國芝加哥大學所發表，研究團隊檢測約700種來自食物的代謝物，並建立包含235種生物活性分子的「血液營養化合物庫」，並對庫中的各種化合物進行篩選，以評估它們對活化毒性殺手T細胞（CD8+ T細胞）和抗腫瘤免疫的影響。在以人類細胞和小鼠細胞有反應的6個候選化合物進行評估後，研究人員發現其中「反式異油酸 （Trans-Vaccenic acid，簡稱TVA）」表現最好。

TVA是奶製品中最豐富的反式脂肪酸，但人體無法自行產生，約有20%的TVA會被分解掉，其餘80%則在血液中循環。研究人員通過一系列以細胞和小鼠模型的實驗發現，富含TVA的飲食，可明顯降低黑色素瘤和結腸癌細胞的腫瘤生長能力。

研究人員表示，他們發現TVA能抑制細胞表面的受體GPR43，這個受體通常是由腸道微生物產生的短鏈脂肪酸活化，TVA還能活化「CREB」的細胞信號過程，進而影響細胞的生長、存活和分化。只要把GPR43受體從CD8+ T細胞中移除，這些細胞就失去了對抗腫瘤的能力。

研究團隊在分析接受CAR-T細胞免疫療法治療的淋巴瘤患者的血液樣本中，發現血液中TVA含量較高的患者，對治療有更好的反應，甚至發現TVA能增強免疫療法藥物殺死白血病細胞的能力。

研究人員表示，像TVA這樣的單一營養素對特定免疫細胞有明顯作用，是非常特別的，不過他們也提醒，這並不表示可以多吃紅肉或乳製品，過去的研究顯示，1天喝2份乳製品有最低的死亡風險，但多於2份的話，死亡風險就會升高，牛肉也是一樣不宜多吃。但未來或許可以研發針對癌症患者的TVA營養補充品，幫助正在做治療的癌症患者抗癌。

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