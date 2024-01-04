跨年之後就要迎接農曆春節 除舊布新大掃除 甩痠痛4原則

本文摘自<常春月刊>490期

文∕畢翠絲

大掃除對於平常較少活動的人來說，真的很吃力，不管是打掃天花板、粉刷牆壁等，除了手部長時間舉高之外，頸部也會受到影響；另外，刷洗廚具、窗戶等物品，若姿勢不正確，加上用力不當，都容易造成肌肉痠痛。

嘉義大林慈濟醫院高功能醫學運動中心主任陳韋任表示，大掃除對於平常較少做家務的人來說，容易超出體力和肌力負荷，過程中可能腰背受傷，輕者過幾日便好，重者可能打針、吃藥、物理治療才有辦法復原。首先、不熟悉做這件事；其次、量的問題，累積到過年一次要清理居家環境，短時間內無法負擔；第三、錯誤的姿勢或動作；第四、使用不當的工具。

造成痠痛4原因

❶不熟悉：上班族平日久坐，少有機會搬重物、爬上爬下，或趴地上擦拭，手腕手肘肌肉與肌腱過度使用，容易發生痠痛或閃到腰的狀況。

❷量的問題：很多人覺得搬重物或爬上爬下工作量比較大，受傷或不舒服很正常，但有些人可能只是擦擦玻璃、掃掃地、清洗就感到不適，臨床有個疾病叫「重複性勞損」，雖然只是簡單的動作，單次勞動時間過長容易造成肌肉傷害。由於短時間重複做產生累積性的損害，症狀包括痠痛、疼痛、抽痛、刺痛、肢體肌肉無力，一開始多為間歇性的不適，之後發作頻率會增多。

❸錯誤的姿勢：慣性彎腰，跪著大面積擦地板，以至於身體過度傾斜，長時間下來就容易造成肩頸症候群、下背痛。為清掃大型家具底下的陳年灰塵，挪動搬移重物，容易導致下背脊柱韌帶或肌肉的拉傷，甚至是撕裂傷。

❹不當的工具：清潔窗戶或是高的牆面或櫃子時，不能隨便找個抹布就擦，容易肩頸痠痛，也容易造成脖子拉傷，要尋找適當的工具，例如比較深的地方，可以使用伸縮桿或長柄刷等工具代替，避免勞重傷害。

陳韋任指出，「勞動不是運動」，勞動只是出力，消耗的是體力，沒有運用動力來訓練肌肉、肌力。勞動跟運動最大的差別在於勞動過程中的姿勢通常沒有經過調節或保護，同樣的工作反覆做，持續維持不良姿勢；比方說，辦公室裡的上班族，長期使用電腦和維持靜態坐姿，導致全身肌肉的痠痛，回到家後感覺勞累不堪。運動是根據需求，選擇方式、強度、地點等，通常是短暫的且全身均衡的運用到身體的各個位置的目的。

自我保護4原則

原則１：時間不要太長

洗碗、拖地、掃地、蹲這類動作，腰部會微微往前傾或彎腰，久而久之造成腰椎的負擔，一旦察覺腰部有異狀要馬上休息，若需要長時間勞動，要佩戴護腰或束腹，增加對腰部的保護力。

原則２：不要單兵作戰

搬重物時直接彎腰或直接抬舉高處物品，是掃除NG動作，搬重物一定要兩個人，以「推動」取代「拉動」，全家動起來，一人掃地、一人拖地板、一人整理書櫃，另一人處理垃圾。

原則３：小心清潔劑危害

陳年汙垢不好清，只好使用各類清潔劑提高效果。清掃過程保持環境通風，做好防護，戴上口罩，避免大幅度吸入有害氣體。疏通水管、馬桶時，要戴上手套，小心肌膚直接清潔劑碰觸。此外，清潔劑避免分裝在不同容器導致混淆而誤用誤食，尤其要放在兒童拿不到、陽光照不到的陰涼處，以免發生意外。

原則４：避免吸進過敏原

趁著大掃除拿棉被出來曬，太陽正大時有很好的除塵蟎效果，但是拍打棉被床單，要留意被拍打出來的髒汙飄散在空氣中，若不慎吸入容易發生氣喘，戴上口罩就能避免吸進過敏原，減少氣喘風險。

年終大掃除後遺症

閃到腰：陳韋任說明，門診裡最常見，通常是錯誤的動作或不良姿勢造成腰部肌肉急性拉傷，嚴重一點恐導致腰椎間盤突出。如果因為大掃除出現痠痛，可先自行在家熱敷患部或簡單伸展，預後都不錯，多數人會自我緩解，因為腰部肌肉急性拉傷，短時間好好休息，將日常動作放慢，大約2到4周就會逐漸緩解。

若出現腰椎滑膜嵌頓或急性椎間盤滑脫，初期不舒服時應立即就醫確認病因。腰椎滑膜嵌頓不論中醫或復健科，搭配外用的藥物例如藥膏或者貼布，採復健治療會做牽引、熱肌電療，採中醫治療則多搭配針灸，減少久站久坐，使用護腰與配合輕度適當運動。

急性椎間盤滑脫可先採取保守治療3個月，靠復健減輕疼痛及神經持續壓迫，避免病情的進展或惡化。有民眾嘗試整脊或推拿治療，可緩解一些肌肉筋膜所造成的緊繃感，但維持時間不長久。接受整脊或推拿前，要先經過專科醫師診療，若年齡較長，需先釐清是否合併有骨質疏鬆或是較嚴重的脊椎退化狀況，診間不少民眾本來只是椎間盤滑脫，因為沒有事先檢查，推拿後反而變成韌帶斷裂。

跌落或摔傷：打掃天花板、燈具與窗戶，換洗冷氣濾網時，許多人會使用工作梯登高清潔，一不小心重心不穩，容易有跌落或摔傷等意外發生。

挫傷：輕微的挫傷，皮膚沒有破損，或只在表皮的輕度擦傷、局部腫脹、疼痛、青紫，又或者是出現瘀斑，壓痛明顯。嚴重的挫傷會出現肌肉的部分撕裂，局部血腫，或是受傷部位無法自在活動等。挫傷後，不少民眾習慣用紅花油或其他跌打損傷油揉搓患部，以利「活血化瘀」，實際上揉搓會增加出血，反而導致局部腫脹加重，不利於挫傷恢復。

瘀青瘀血：若出現瘀青瘀血，急性期要消炎止痛。剛發生時，進行局部加壓，短時間的冰敷，接著熱敷，用熱水袋、熱毛巾、暖暖包、電熱毯或紅外線燈皆可，讓挫傷的地方促進血液循環，緩解痠痛的肌肉。建議做適當的活動，休息並不代表躺在那裡什麼都不做，可做一些伸展、散步，甚至是小範圍的快走，增加心肺功能，周邊肌肉的運用會加速新陳代謝跟血液的循環，有助於受傷或疲勞的回復。

網球肘：刷洗時需要重複使用手、手腕或手臂，如扭毛巾、擰拖把等動作，也會因過度用力出現肌腱拉傷，導致手肘疼痛，嚴重時甚至連開門、拿碗這些簡單的動作都沒法做，出現所謂的「 網球肘 」。

運動醫學治療，協助恢復受傷部位

陳韋任提醒，只要會動，都可能因為動而產生傷害，不分年齡層，從小到大、男生女生，或職業運動員、全民運動員、上班族，只要是因為動而產生的不適，都可運用運動醫學的概念來幫助大家快速回復、治療。