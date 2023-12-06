憂鬱症治療別中斷 以免憾事發生

本文摘自＜常春月刊＞489期

文 郭岳潭

憂鬱症是一種大腦的疾病，就跟其他慢性病一樣，跟人種、性別或社經地位等不見得有關聯。值得注意的是，在治療憂鬱症期間，可能會因為治療中斷、沒有完全康復，有的時候又有突發事件而影響病情，即使有接受治療，偶爾還是會有想不開的念頭，需要特別留意。

最常見精神疾病，推估200萬國人有憂鬱症

「人的心臟、肝臟、腎臟、肺臟會生病，大腦也會生病。」台灣精神醫學會理事長、台灣社會心理復健協會常務理事蔡長哲指出，憂鬱症是一種常見的精神疾病，但通常被誤解為心理問題，事實上，憂鬱症是大腦功能異常的結果，也是最為常見的精神疾病。

根據衛福部統計，國人憂鬱症盛行率為8.9％，推估全台約有200萬人罹患憂鬱症，其中重度憂鬱症患者占5.2％、約125萬人，性別上女性比例為10.9％，是男性6.9％的1.8倍。

為什麼會罹患憂鬱症？醫學文獻顯示，憂鬱症往往不是單一因素所造成，可能是大腦調控情緒的神經傳導物質功能不足，如血清素、正腎上腺素、多巴胺，也可能與人格特質、成長經歷、慣性思維、面對壓力的情緒反應等有關，還有家族遺傳、經濟問題、身體疾病或是其他精神疾病，都可能導致憂鬱症的發生。

憂鬱症表現複雜，這些症狀是警訊

蔡長哲表示，憂鬱症其實是情緒生病的總稱，根據美國精神醫學學會《第5版精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）中的標準診斷，主要包括了重鬱症、輕鬱症及雙極性憂鬱症，患者通常伴隨憂鬱症狀及適應障礙症。

所謂的憂鬱症狀，包括：焦慮、憂鬱及躁鬱，這些情緒異常有不同的輕重程度差別，患者生理上會有疲倦、四肢無力、食慾不振、體重減輕、性慾減低、反應遲鈍、記憶力變差、無法專心；心理上可能情緒低落、容易哭泣或生氣、憂傷、沮喪、害怕、恐懼、寂寞、無助；生活上出現適應障礙，如對事物不關心、滿足感減少、失去幽默感、缺乏動力，感到挫折、自責、無望、有罪惡感，甚至有自殺傾向。值得注意的是，憂鬱症的症狀也可能伴隨著睡眠問題，患者經常因為失眠，進一步加劇了情緒問題。

許多疾病皆會出現憂鬱症狀

蔡長哲說明，憂鬱症狀不只發生在憂鬱症患者身上，也可能出現在思覺失調症或妄想症的個案，以及雙極性憂鬱症的憂鬱期，甚至酒癮個案、產後婦女，都會出現憂鬱的症狀。

是心情差、還是憂鬱症？

一般人心情不好與憂鬱症有何差別？蔡長哲強調，每個人都可能心情不好，但憂鬱症患者會合併其他症狀。所謂的憂鬱症，患者一定會有情緒低落，通常伴隨吃不下、失眠，體重也跟著往下掉，有些人甚至會想自殺，「大腦掌控人的思考、情緒、知覺、認知及行為，憂鬱症並不只是情緒問題，還可能無法工作、正常生活，造成患者日常生活品質下降」；當出現上述表現，自己或家人就要有所警覺，趕快去找精神科醫師。

蔡長哲建議，民眾可以利用「簡易憂鬱症篩檢量表」，評估過去一周的憂鬱症狀發生的頻率，總分8分以下是正常，得分超過19分以上，應尋求精神科協助，進一步確定診斷。

篩檢量表自我評估

治療憂鬱症，須量身制定計畫

蔡長哲表示，憂鬱症分為輕度、中度及重度，各有不同的診斷標準，病情輕重程度不一，需要治療的時間不同，治療之後的預後也不一樣。輕度憂鬱症通常情緒問題表現較輕微；中度憂鬱症則表現為較嚴重的情緒問題，需要更長的治療時間；而重度憂鬱症最為嚴重，患者可能對生活感到絕望，甚至有自殺傾向，清楚了解患者的狀況，才能制定有效的治療計畫。

蔡長哲說明，憂鬱症的治療通常包括藥物及心理治療，抗憂鬱劑是最常用的藥物，有多種不同類型的抗憂鬱劑，醫師會根據患者的具體情況，來選擇適合的藥物及劑量，尤其患者常常伴隨著失眠，也可能需要合併使用鎮靜劑及安眠藥，幫助改善睡眠品質。

蔡長哲進一步說明，憂鬱症的症狀主要牽涉到大腦神經傳導物質分泌不平衡，主要是血清素、多巴胺及正腎上腺素，而抗憂鬱劑的藥理作用，可以讓腦神經傳導物質恢復到平衡的狀態，讓症狀比較快獲得改善。目前常見的抗憂鬱劑有10多種之多，針對患者的病情輕重、症狀及年齡，使用的藥物種類以及劑量也會不太一樣。

值得一提的是，抗憂鬱劑並非立即見效，通常可能需要連續服用7～14天才會有效果，如果沒有持續治療，憂鬱症狀的改善效果有限。

蔡長哲補充，心理治療也是治療憂鬱症有效的方式之一，特別是對於輕度憂鬱症的患者，可以幫助理解及改善的情緒問題，學習有效的應對策略，透過學習提高處理生活中的壓力事件及情感問題，將調適能力逐漸恢復到正常，能以更好的方式面對日常生活中的挑戰，提高患者的生活品質。

憂鬱症復發能預防，專業醫療協助很重要

蔡長哲強調，憂鬱症是否會復發根據患者的情況而異，治療後最好控制在2～3年才發作，第一次發病的患者通常需要至少3個月的治療時間，之後才能考慮逐漸減藥；然而，治療時間不足或藥物劑量不夠，憂鬱症就可能會再次發作，導致治療時間變得更長，如果是第二次發病的患者，可能需要半年至一年以上的治療，才能確保症狀得到控制。

蔡長哲認為，預防憂鬱症復發的最好方法，是確保患者接受足夠的治療，以及在治療過程中嚴格遵循醫師的建議。此外，心理治療及支援系統，也可以幫助患者更好地應對情緒問題。

舉例來說，如果患者合併適應障礙症，原因可能是由生活中的重大事件所引起，可以訓練處理生活事件的技巧，提升心理韌性、學習應對壓力，建立自己的支持系統，並尋求專業心理諮詢，維持規律正常生活。

蔡長哲表示，如果是輕鬱症，可能涉及到人格問題，調整人格是預防復發的一部分，當憂鬱症與生理狀況有關時，藥物治療則是主要的預防手段之一，需要時間及專業醫療協助，才能確保症狀穩定以及避免復發。

憂鬱症一定要吃藥？

蔡長哲分享，曾收治一名快速循環型躁鬱症患者，情緒忽高忽低，有時處於躁症狀態，有時則轉為憂鬱狀態，常常連續幾周都處於躁症狀態，接著幾周又會陷入憂鬱狀態，變得不敢出門，只能待在家裡，也無法正常工作，甚至難以勝任家庭主婦的角色。

蔡長哲表示，如果憂鬱症患者一年發作2～3次以上，治療就會比較困難，而這名患者的病情，在一年內發作超過4次以上，對精神科醫師來說相當棘手。因為患者大腦的神經傳導物質，已經受到了嚴重的干擾，恢復平衡相對較為困難，服用藥物治療需要較長的時間。

如果患者無法按醫囑服藥，治療將變得更加困難；所幸，患者能夠積極配合治療計畫，透過藥物及劑量的調整，經過9個月的治療，成功地控制了躁症及憂鬱的症狀，如今能夠回到正常的生活。

藥物治療是最快見效的方式

蔡長哲強調，大多數憂鬱症都可以通過藥物治療來改善症狀，而藥物治療通常是最快見效的方式，臨床上，不少患者可能在尋求專業幫助前，會嘗試其他方法，如尋求宗教或靈性的支持；雖然可以理解，但對於患有幻聽、妄想等症狀的患者來說，藥物治療勢必不可缺少，鼓勵患者及家人理解藥物治療的必要性，並應積極與醫師討論治療計畫，包括使用何種藥物及治療的預期持續時間，都是非常重要的，可以幫助患者更好地理解病情，並為治療做好準備。

心理治療只適用輕度憂鬱症

家庭支持在憂鬱症治療中，也扮演著至關重要的角色。蔡長哲提到，患者的家人可能擔心病人被貼上汙名化的標籤，因此反對藥物治療，然而，憂鬱症其實是慢性病，與高血壓、糖尿病一樣，需要長期的藥物控制；如果不進行藥物治療，病情很容易復發，「憂鬱症可以通過藥物治療來控制，對患者的康復非常重要」。

除了藥物治療之外，心理治療也是有益的工具。不過，蔡長哲提醒，心理治療只適用於輕度憂鬱症，如果是中重度或雙極性憂鬱症，甚至有自殺傾向的個案，就必須合併藥物治療。

由於每次心理治療的時間，通常需要持續一小時以上，患者在憂鬱症急性期，症狀可能非常明顯，包括：幻聽、注意力難以集中等，都會妨礙心理治療的進行，患者可能不會獲得明顯的效果。

蔡長哲建議，在憂鬱症急性期，務必優先使用藥物治療來緩解症狀，等到症狀減輕之後，再考慮心理治療，當症狀得到緩解後，才能夠順利接受心理治療。

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