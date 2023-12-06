新光醫院副院長 高尚志 堅守行醫價值大愛無限

本文摘自＜常春月刊＞489期

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

世界衛生組織曾統計，全球死因因為癌症死亡第一的癌別就是肺癌。根據最新的癌症登記報告顯示，2021年國人有多達16880人罹患肺癌，發生率為每十萬人口的39.7，已超越大腸癌，成為第一好發癌症。

榮獲2023年醫療典範獎

肺部疾病權威、曾擔任台灣臨床腫瘤醫學會兩屆理事長、現任新光醫院醫療副院長高尚志指出，當發現肺癌時等於離死亡已經很接近，但其實從很早開始，癌細胞就已經在體內生根發展。他提醒，養成良好健康習慣、多運動、有樂觀正向與適時轉念的能力，並且如果是肺癌高風險族群者，要定期接受低劑量電腦斷層篩檢，才能降低肺癌的危害。

日前甫獲今年台灣醫療典範獎殊榮的高尚志，經中華民國醫師公會全國聯合會的多重慎選，在68家全國各醫院推派從5萬4千多名醫師候選人中名列第5名，足見其默默奉獻、堅守崗位、仁心仁術的醫者情懷，受到醫界的認同與信賴。

高尚志引用南非總統曼德拉名言：「教育是最強大的武器，可以改變這個世界。」來形容自己的行醫核心價值，他表示，行醫除了因為喜歡醫療，且認為助人能當作一生志業外，也希望在行醫之餘，可透過「教育」來改變國家、社會，這也是他年少時會選擇以醫科為志願的初衷。

佃農之子，讀軍校為家庭節省開支

在鄉下長大的高尚志，祖父輩是最早的佃農，家境並不富裕，而父親則是小學老師；身為長子的他，每天放學下課都需要到田裡幫忙雜務、看顧牛隻等農忙工作。

「以前念小學時都是打赤腳去上學，是直到念了中壢中學後才知道要穿鞋。」當他形容過去生活時滿臉笑意，樂觀地陶侃自己年少時因為想要長高，所以非常喜歡運動，像是鉛球、標槍，甚至撐竿跳等，都很願意嘗試。「初中時參加全校撐竿跳比賽，還得了第三名呢！」高尚志拿出當時的照片指出，初中的撐竿跳比賽成績是2米5，竹竿完全是用竹子做的沒有彈性，且跳台下方是沙坑，「那時根本是：跳得越高、跌得越痛」。

也因為家裡窮，從小父親就提醒他：「如果考上私立大學，弟弟妹妹就沒錢升學了。」所以要求他要報考軍校，幫忙經濟負擔。而高尚志也因體念父母的辛勞，如願考上第一志願：國防醫學院。

「在國防醫學院時，起初月薪只有160元，但既能學習又有薪水可拿，真的已經很不錯了。」高尚志至今仍感念國防醫學院的栽培，讓自己既不用煩惱學費，又能有薪水可補貼生活費，雖然現在回想受訓時相當嚴格，但對於自己日後的臨床與教學研究工作，卻有實質上的幫助。

偏鄉義診，積極為肺癌防治發聲

在軍醫服役期間，高尚志經常要派駐到偏鄉義診，像是屏東三地門、馬兒村、安坡村等等，對當地民眾及醫療概況給予協助。他記得在三軍總醫院擔任總醫師結束時曾前往金門支援，當時剛好遇到一名病患送來急診入院，當時是由他及一名神經外科醫師輪值金門花崗石醫院，當他在查房時才知道，原來該名患者是因跌倒後昏倒而緊急送醫，且在醫院醒了之後又意識不清。

那個年代（民國72年左右）還沒有電腦斷層設備，只能憑經驗辨識，而他直覺這就是神經外科常遇到的「硬腦膜上出血」，必須立即開刀處置，否則相當危急。但是由於金門大霧連續兩周，無法航運後送，於是與一同前往的神經外科醫師共同開刀處置，「那時我們在開刀房翻箱倒櫃，才找到可以開腦的工具，兩人協力開刀了近八小時，最後挽回了病患的性命。」

高尚志在三軍總醫院服務了13年，後來轉到聯勤總部的軍眷門診中心擔任主任，一年後原本有機會要轉任805國軍總醫院，但當時正值新光醫院成立，「人生選擇真的如同站在十字路口，每個選擇都會影響一生。」他笑著說，當時如果選擇進入805國軍總醫院，應該就從此擔任軍職，「但選擇了新光醫院，讓我累積了更多醫療經驗。」

他於新光醫院服務至今已逾30年，期間歷任胸腔科主任、內科部主任、健檢中心主任、健康管理部主任，並於2017年升任醫療副院長。在臨床、行政公務繁忙下，也曾接任台灣臨床腫瘤學會理事長、中華民國醫師公會全國聯合會理監事、台灣肺癌學會常務理事、台灣胸腔暨重症加護醫學會常務監事及台灣呼吸健康促進協會理事長等，為提升國內醫療品質貢獻己力。

在行醫之餘，高尚志也致力推廣國人癌症相關醫學研究，像是曾在台灣臨床腫瘤醫學會理事長任期期間，多次舉辦國內外學術研討會，並與各專科專家收集出版癌症免疫治療之新進展書籍，為臨床腫瘤醫學會會員提供最新的醫學新知。同時，也宣導肺癌防治工作，提醒國人如何防癌及早期診斷，宣達國人對高危險族群接受「低劑量肺電腦斷層」（LDCT）檢查的必要性等。

他更主導新光醫院胸腔內外科及放射診斷科團隊執行LDCT，十年來共有42,000人接受檢查，經過追蹤後，接受手術確診肺癌病患共505人，其中96.7%為第一期，篩檢率約1%。也曾撥冗翻譯出版日本《抗肺癌最新情報》一書的中文翻譯版，以完全圖解掌握肺癌防治第一手資訊，讓肺癌病患及家屬可選擇最適合的治療方式，呼籲積極對抗肺癌。

醫療外交，急難救助基金大愛無限

於防疫期間，高尚志也積極參與國內外防疫工作，像是每天於院內召開應變實體會議及新光相關企業同步視訊，持續監控新冠肺炎疫情以進行緊急醫療措施，當時便已接受台北市醫師公會頒發抗疫有功表揚。另外，也曾配合政府政策之醫學中心國際醫療計畫，十餘年來參與多次帛琉各項醫療援助，且於疫情期間，親自至帛琉國家醫院門診，並參與協助成立兩院遠距醫療視訊設備，隨時可經由視訊即時溝通指導，扶助帛琉度過新冠疫情。

更難能可貴的是，自2007年起，高尚志於新光醫院社會服務課設立「高尚志基金專戶」，特別針對貧困病患給予急診或入院時給予急難救助，除自己捐款外，也邀請企業共襄盛舉，迄今共獲捐款2千6百萬餘元，幫助了超過1千1百餘人。他指出，急難救助基金是救急不救窮，是由社會服務課經過嚴格篩選調查，期望能以此幫助到最需要幫助的人。

六大核心能力，以此深耕醫學教育

除了臨床研究外，高尚志也在醫學教育上多有著墨。他指出，未來醫療的新世代，醫療人員除了必須具備醫科專業知識外，也應該充實人工智慧的專業知識，並須關注精準醫療的發展趨勢，透過科技，才能讓醫護人員更有能量及力量。「我們如果能做好準備，不僅不會被科技取代，反而可以運用科技，讓醫學更為進步，為病人提供更好的服務。」

高尚志認為，學醫就是一種科學、也是一門藝術，必須要以人為本，並以此提攜後輩，在醫學教育的養成下，必須要有六大核心能力，包括：要有同理心，能關懷照顧人；知識不能落後；要以導向學習為中心；要有溝通技巧，能清楚解釋病情；要有專業度；最後更要能全人照顧，擅於團隊合作，「不僅要cure（治癒）病人，更要注重care（照顧）病人。」

行醫之路勢必會遇到不少挫折與不如人意的事情，甚至可能會有攸關性命而帶來重大打擊的事件，「如何轉念成正向動力，凡事往好的一面看待，隨時都要有樂觀正向和適時轉念的能力。」高尚志經常以此自勉，自接下行政職後，他自認主管以身作則相當重要，「只要專業度夠好、不可取代性夠高，且又肯願意做事，大家就會服氣。」當然，在以身作則之外，懂得與人溝通、建立良好的人際關係也相當重要。

養生的獨門秘技，生活規律是一切之本

肺癌名列國人十大癌症死因之首，多數患者為非吸菸者，顛覆我們對肺癌的想像。高尚志指出，抽菸是歐美肺癌致病的主因，但台灣臨床患者確實是以非吸菸者居多，他推估應該與環境空汙的懸浮微粒（PM2.5）及國人喜歡高溫烹煮所產生的廚房油煙、汽機車密度高，以及工廠廢氣排放有關。提醒家族三等親內有肺癌家族史、慢性肺部發炎、支氣管炎患者等高風險族群，要定期接受低劑量電腦斷層篩檢，以及早揪出早期肺癌。

他分享自己維繫健康的養生之道，包括會注重飲食的順序，像是先吃青菜邊喝湯，「先把肚子撐起來就不會吃太多」，接著吃肉類「肉類以魚肉為主，白肉比紅肉好」，蛋白質則以豆類最優，「基本上我不吃太油膩的食物，糖分太高的也不碰。」澱粉類則以五穀米等雜糧為主，因此至今血糖仍控制得很好。

至於運動部分，雖然已經無法像年輕時般的有活力，但仍會進行每周2至3次運動、每次會運動30分鐘以上，且一定要讓自己出汗。休閒時則以高爾夫球為主，「高爾夫球能有享受大自然的樂趣，又能有身體鍛練的機會，還能培養夫妻感情。」高尚志說，打高爾夫球的樂趣在於：因為球場的範圍大，對於遠視前方有很好的作用，且能在邊走邊打的過程中讓眼睛休息，「打球還能鍛練臂力及腰力，擊球時也需要手臂發力，是一項進行很規律的運動，還能同時鍛練手臂、腹部及腰部。」

最後，高尚志一本初衷以從醫為志業，用同理心的人性關懷，專注以病人為中心的醫療，大愛無我，永遠保持旺盛的生命力奉獻病患，挑戰科技新領域，豐富精彩人生。