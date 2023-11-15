冬季養腎宜吃黑色食物 黑豆、黑芝麻、黑木耳都上榜

本文摘自<常春月刊>488期

【文∕陳大樂】

冬季氣溫開始明顯驟降，羊肉爐、薑母鴨成為大多數人驅寒的補品。不過，現在的飲食結構已經不需要刻意進補，重點是在於「養腎」。腎為先天之本，從立冬起至立春前的這段時間，陽氣潛藏、陰氣盛極，身體的新陳代謝相應較低，要依靠生命的原動力─「腎」來發揮作用。

西醫則認為，腎臟是過濾血液、負責製造尿液、過濾血中毒素、調節血壓、調節電解質、釋放紅血球生成素、維持鈣磷平衡的一個器官。

然而，中醫認為的腎，泛指整個身體新陳代謝的系統。嘉義大林慈濟醫院中醫部主治醫師張薇喬說明，腎為先天之本，腎藏精，這個精就好比我們身體的能源，若不好好節約使用或補充，有一天用完，就會出現腎虛、提早老化的毛病，諸如掉髮、頭髮白、牙齒鬆動、腰酸背痛、黑眼圈、失眠、乾眼症、白內障、容易感冒、免疫力不好等問題。因此，中醫說，養生就得要先「養腎」。

秋收「冬藏」，冬天宜養腎

養腎最好的季節，就在冬天。中醫的五行學說，把一年四季分為春、夏、長夏、秋、冬，總共為五季，分別對應肝經、心經、脾經、肺經、腎經；換言之，腎臟旺於冬季，趁著冬季養腎補腎，可以達到事半功倍的作用。

許多中醫古典也談到，一年四季，春生夏長，秋收冬藏，意思是說，人體的陽氣在冬季應該要內藏，以蓄積能量，為來年的健康做準備；而五臟當中，腎主藏精，為先天之本，是生命之根，可以決定一個人先天稟賦的強弱。

腎的作用有哪些？

我們可以將腎想像成一顆樹的樹根，樹根深才能葉茂。一個人的腎氣足，就不容易生病，外表看起來也比較有活力、顯年輕；張薇喬更說，頭髮的多寡、生殖能力好壞、骨質強硬等，更能直接反應人體腎氣的盈虧。

❶腎主頭髮：「髮為腎之華、髮為血之餘」，頭髮的主要營養來源為血，其根本在於腎氣的強弱，腎氣充盈，頭髮就烏黑濃密，反之就容易有髮白、變少的現象。

❷腎主生殖：腎為藏精之腑，對於人體的生長發育，以及繁衍後代有著重要的作用。男女生殖器官的發育及生殖能力，均有賴腎藏的精氣充實，一旦腎氣不足，就容易患有泌尿生殖方面的毛病。

❸腎主骨、腎主髓：「腎藏精，精生髓，髓養骨」，腎精充足，才能使骨髓充盈、促進血的生化；腎氣充盈，骨頭生長會比較快速，且較強壯堅固；其中，齒為骨之餘，牙齒的好壞反映了骨骼的好壞，也反映了腎氣的盛衰。

❹腎主納氣：雖然人體呼吸運動主要由肺臟負責，但吸入之氣，必須由腎臟進一步攝納，呼吸才能順利通暢。

❺腎主水：腎負責水在體內的運作過程。腎主水的功能是依靠腎陽對水液的氣化來實現的。通過氣化作用，將營養臟腑的津液輸佈全身；當腎的陰陽失和時，就會影響小便的生成和排泄，嚴重會影響整體水分代謝的失衡。另一方面肺、脾、膀胱等臟腑在水液代謝中所發揮的作用，也必須依靠腎的蒸騰氣化才

能實現。

冬季這些習慣最傷腎氣

《內經》提到，「冬傷於寒，春必病溫」之論，意思是說冬天要注意保暖，否則被寒邪傷到，會潛藏到身體內部，到了春天，隨著氣機外浮而發病。張薇喬說，這就是為什麼每年由冬季轉春季，「外感」（統稱為一般喉嚨痛、流行性感冒、支氣管炎、肺炎等呼吸道感染症狀）總會特別多。冬季最傷腎氣的習慣，除了赤腳受寒外，現代人熬夜晚睡、吃宵夜、勞力過度、汗流太多都應避免。

❶赤腳被寒邪傷到

腎經始於足底，這個部位離心臟遠、脂肪層也很薄，很容易受到寒氣的影響，所以養腎的第一步，則是注意腳底的保暖。我們可以穿厚襪子，避免赤腳在地面行走，同時用熱水泡腳，每晚睡覺前按揉腳底的湧泉穴，或用吹風機吹湧泉穴保暖，以利腎精的養護。

除了足部之外，也要注意身體保暖，尤其是身體的頭部、頸部、胸部，也很容易受寒氣病邪入侵，應適時穿戴帽子和圍巾。

❷熬夜晚睡

熬夜晚睡在冬天是很傷腎的行為。這是因為熬夜時，會使腎陽亢奮以強打精神，如此一來，本來冬天需要潛藏的陽氣，卻被過度損耗，經常如此，會損傷腎陽，出現疲憊、黑眼圈、怕冷、頭暈、記憶力減退等問題。

張薇喬分享，臨床發現，許多腎功能衰竭的患者都有熬夜、過度疲勞的生活習慣，由此可知，冬季良好的作息和充足的睡眠相當重要。因此，建議冬天應晚上十一點前入睡為宜。

❸不宜早起

習慣早睡早起的人，也要特別注意冬天的太陽較晚升起，太早出門運動有受風寒的風險，會損耗先天的精氣，建議多睡一會兒，等待陽光出現後再緩起身；當然，有心血管疾病的人，建議在床上活絡一下筋骨再下床，避免因為溫度太低而影響到心血管健康。

❹吃宵夜

吃完東西就睡覺，容易消化不完全，使身體堆積毒素，造成肥胖、消化功能變差、引發胃食道逆流等問題。尤其消夜經常是一些高鹽、高油、高蛋白的食物，長期下來，容易使腎臟的代謝和排毒功能下降。

❺水分攝取不足

冬天活動力偏低，加上天冷不容易出汗，使人喝水的頻率降低，即使身體處在缺水的狀況，也不容易察覺；長久下來，會讓體內的毒素和廢物不容易被排出，而造成腎功能的減退；建議民眾，每天至少要喝到1500c.c.的溫水，並以少量多次補充。