乳癌是全球最常見癌症 乳房痛就是得乳癌嗎？定期做1件事比基因檢測更重要

本文摘自<常春月刊>482期

【文∕李政純】

根據世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）發布的數字，2020年全球常見癌症類型、導致死亡之癌症及癌症趨勢分析中最值得關注的是，女性好發的乳癌首度超過肺癌，成為全球最常見的癌症。

而在台灣，根據國健署公布109年癌症登記報告顯示，乳癌發生個案數占全體惡性腫瘤個案數的12.51%，女性乳癌發生率排名為首位，死亡率則排名第2位，簡單來說，不論在國內還是國外，乳癌都是女性最好發的癌症。

許多女性感覺乳房部位疼痛時，心裡面總是感覺很慌張，也會擔心是否罹患了乳癌？相反的，有些女性雖然摸到乳房硬塊，但卻不痛不癢，就覺得不可能是乳癌而忽略，且沒有積極去做檢查，這些觀念正確嗎？

乳房疼痛恐罹患乳癌？

台北醫學大學附設醫院一般外科部長洪進昇表示，臨床上，的確有不少女性因為乳房疼痛，就擔心是得了乳癌，但根據研究統計，大約85％的乳房疼痛與乳癌是沒有關係的。事實上，乳房疼痛與否，並不是診斷乳癌的絕對因素；簡單來說，乳房疼痛不等於罹患乳癌，罹患乳癌的人也很少以乳房疼痛作為最初的症狀表現，所以，不能以乳房痛不痛來判斷是否罹患乳癌，必須做進一步的檢查。

乳房疼痛主要分週期性及非週期性兩大類。週期性乳房疼痛約占6成，好發於20至30歲的女性，與月經週期荷爾蒙的刺激有關，如乳房纖維囊腫的變化；而非週期性乳房疼痛占3成多，好發年齡為30歲以上的婦女，通常只發生在單側乳房，常見原因包括乳腺發炎、乳房良性腫塊、服用雌激素、穿著不合身的胸罩等；或其他疾病引起的，例如心肌梗塞、心絞痛、二尖瓣脫垂、胃痛、肋膜發炎等，也常被誤認為乳房疼痛。

9成女性有乳房纖維囊腫

根據統計，到乳房外科就診的女性當中，高達9成有乳房纖維囊腫的問題。乳房纖維囊腫是充滿液體的囊腫，形狀為圓形可移動，視囊腫內的液體量觸感堅硬或柔軟不同，最典型的症狀就是乳房疼痛，通常兩側都會發生。月經來潮之前，會明顯出現乳房疼痛和發現有腫塊，可以透過熱敷及按摩方式獲得緩解；乳房纖維囊腫在月經周期結束、懷孕期及哺乳時，不適等症狀就會消失。

摸到乳房硬塊，盡快就醫檢查

洪進昇指出，當摸到乳房有硬塊時，絕對不能掉以輕心，多數乳癌病患都是在無意間觸摸到乳房腫塊，就醫後才確診為乳癌。乳癌好發於乳房外上側約1／4的位置，早期乳癌幾乎沒有任何症狀，多半也不會感覺疼痛，只有當腫塊擠壓到鄰近的神經時，才會引起疼痛。因此，摸到乳房硬塊時，千萬別自行判斷，最好是盡快就醫檢查，確認是否為惡性腫瘤。

其他常見的乳癌症狀包括乳頭出現帶有血絲的分泌物，約有5成機率是乳癌，以及乳房乳頭局部凹陷，乳房皮膚出現橘皮樣的變化、紅腫或潰瘍不癒；腋下淋巴腫大、乳房周圍或腋下區域摸到腫塊，或是兩邊乳房的大小或形狀有改變等，都要有警覺性，建議盡速就醫檢查。

7成患者沒有家族史 許多人認為乳癌多是遺傳而來的，因此，家族中例如媽媽、外婆或姊妹等人罹患過乳癌，就擔心自己可能也是乳癌候選人。洪進昇表示，國外研究發現，乳癌遺傳因子占比其實不高，大約只有10%左右，國內甚至不到10%；臨床上詢問乳癌患者也發現，約7成患者並沒有家族史，所以，不能單靠有無家族史，去判斷是否需要做檢查。

由於乳癌是一個多因子疾病，並不只有與基因相關，根據過去統計資料顯示，若家族中有2位直系成員是乳癌患者，罹癌風險為一般人的5～9倍，屬於高度相關；但若僅有1位直系親屬罹癌，或是月經周期來得較早、停經時間比較晚，這種與荷爾蒙變化相關的，則屬於中度相關，罹癌風險為2～5倍；而在飲食方面，例如經常喝茶、咖啡等行為，屬於低度相關約1～2倍。因此，不管有沒有乳癌家族史，都建議定期做乳癌篩檢，以便及早發現、及早治療。

需要做基因檢測嗎？

由於好萊塢巨星安潔莉娜裘莉透過基因檢測發現是乳癌最高危險群，所以在還沒有罹患乳癌之前切除雙乳，消息一出震撼全球，也讓基因檢測的熱度升溫。哪些人需要做基因檢測呢？

洪進昇說明，除了像安潔莉娜裘莉家族中有2位直系親人罹患乳癌，且檢測出帶有BRCA1或BRCA2的抑癌基因外，若40歲前罹患三陰性乳癌、家族有多人為年輕型乳癌患者，皆為乳癌最高風險群，就建議做遺傳性基因檢測，可以諮詢醫院的遺傳諮詢師，再由醫師判斷是否需做預防性切除。

定期做乳房篩檢很重要

洪進昇進一步說明，為避免發現乳癌時已經是晚期，定期做乳癌篩檢是預防並早期發現乳癌的關鍵，常見篩檢有乳房X光攝影和乳房超音波兩種。其中乳房X光攝影可以用來偵測乳房鈣化點或初期乳癌，政府目前部補助45歲～69歲婦女每兩年一次乳癌篩檢（二等親有乳癌家族史，可提前至40歲）。而小於35歲的女性，由於乳腺較發達、組織較為緻密，乳房攝影的影像比較不容易判讀，敏感度也比較低，所以，建議採用乳房超音波做為診斷工具。

當乳癌篩檢報告上標示異常，就要進一步做更詳細的檢查，例如發現兩邊乳房不對稱或一側乳房有腫塊，就必須透過超音波來確認；當乳房有鈣化點，則可透過加壓放大攝影，觀察局部乳房是否有異常表現。但根據統計，高達7、8成女性乳房皆有鈣化點，可能是乳腺組織退化或良性小腫瘤鈣化後的表現，大多數都是良性的；最後一個步驟則是切片檢查，取出疑似異常的細胞來化驗，準確率幾乎高達100%。

早期乳癌活存率達9成

乳癌可說是治癒率相當高的癌症，目前零期至第2期的早期乳癌，5年活存率高達9成以上，第3、4期也有3成以上。治療方面根據癌症期別、病理診斷及腫瘤分化程度，有不同的治療方式，包括手術切除、放射線治療、化學治療及荷爾蒙療法，且隨著醫學科技進步，目前也有標靶藥物及免疫療法，可有效降低復發率及延長存活期。

預防乳癌應從良好的日常生活習慣做起，根據世界衛生組織研究顯示，乳癌是可以預防的疾病，建議均衡攝取各類食物，尤其是多蔬果、少紅肉，養成規律運動習慣，並且維持理想體重，避免加工肉品、高熱量食物、高脂肪食物及含糖飲料，最重要的是定期做乳房篩檢。