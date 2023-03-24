飲食是降血壓關鍵 降血壓食物這樣挑

本文摘自<常春月刊>480期

【文／陳大樂】

想要降血壓，絕大多數人自然會想到少吃鹽、加工品、油脂……，其實藉由多吃蔬果、補充膳食纖維、好的油、鈣質等，以及規律的運動，自然能夠有效降低血壓。

降低血壓除了定時服用處方藥物之外，調整飲食習慣更是重要。康寧醫院營養師陳詩婷說明，「得舒飲食」（DASH Diet, Dietary Approaches to Stop Hypertension）被科學家證實可以有效減低血壓，其特色在於藉由吃大量蔬果、奶製品、好的油脂等，以攝取足夠的鉀、鎂、鈣及膳食纖維，來達到預防心血管疾病的目標。

得舒飲食5原則

❶選擇全榖雜糧類：每日主食三分之二以非精緻的全榖雜糧為主，如糙米飯、燕麥、地瓜、芋頭、栗子、菱角、山藥、南瓜等。

❷天天5+5蔬果：每日五份蔬菜（每份半碗熟菜量）及五份水果（每份約一個拳頭大小），蔬菜可多選擇綠色及黃色的蔬菜，其鉀離子及鈣離子含量比較豐富；而水果建議鉀含量豐富的香蕉、木瓜、奇異果、橘子等。陳詩婷提醒，本身血糖控制不穩的民眾，特別是有糖尿病的人，建議一日最多2份水果。

❸選擇低脂乳製品：乳製品可以提供身體必要的蛋白質及鈣質，有助降低血壓；不過若本身不習慣喝牛奶、優酪乳的人，喝豆漿、吃豆干、豆腐，同樣可以攝取到足夠的蛋白質及鈣質。

❹紅肉換白肉：紅肉（豬牛羊等）及內臟因飽和脂肪高，不利血壓控制，建議以豆製品及白肉（魚肉及去皮的雞肉、鵝肉）為主；每周蛋不要超過3顆。

❺吃堅果、用好油：多選用橄欖油等植物油烹調，同時每天攝取一份的堅果種子類，一份為一湯匙平匙的量。

9種降血壓食物

除了上述的得舒飲食原則之外，還有幾種食物，特別有助降低血壓，以下請營養師分享降血壓食物。

1、香蕉

香蕉含有豐富的鉀跟鎂離子。鉀離子有助抗衡鈉離子，可以平衡身體多餘的鈉；鎂離子可以放鬆血管平滑肌，達到降低心血管病的益處；研究也發現，香蕉水溶性纖維含量高，有助代謝身體多餘的膽固醇，特別當香蕉加熱後，水溶性纖維含量更高，還能防止大腸癌的發生。

每日建議攝取100克，約小香蕉一根的量就足夠，攝取過量，多餘的醣類反而會儲存為三酸甘油酯，反而不利血壓的控制。

❷奇異果 奇異果也是高鉀水果，每100克大概含有近300毫克的鉀離子，可以抗衡身體過多的鈉離子。奇異果的維生素C含量相當豐富，比檸檬高2～3倍，研究證實，維他命C可使三酸甘油酯及膽固醇加速轉化為膽酸，從腸道排除，避免血管硬化及高血壓等現象。

至於奇異果中的奇異果酵素，有助加速蛋白質的分解及促進腸道蠕動，當吃了過多的大魚大肉時，建議飯後可以吃1～2顆奇異果，來幫助蛋白質消化。

❸莓果類 一般認為藍莓、蔓越莓、黑莓、草莓等莓果類，富含花青素及水溶性多酚類等強力的抗氧化劑，能夠幫助血管暢通、控制血脂及血糖。最近研究更發現，莓果類所含的類黃酮可被腸道益生菌分解，有助腸道菌種的多元化與分布，提升保護心臟的能力。

而且類黃酮類算是穩定的物質，儘管節氣使然，沒有辦法四季都吃到莓果類，也可以使用冷凍莓果，製作果醬、甜點，或是直接加進早餐裡，大概每天吃1.6份莓果（約120克），就可以達到保健作用。

❹蘋果 蘋果本身富含鉀，可以讓身體排除多餘的鹽，預防血管的損傷；再者，蘋果的果皮含有大量的果膠，果膠這種水溶性纖維進到腸道，可以幫助膽酸、膽固醇的排除，進而降低身體整體的膽固醇濃度，預防心血管疾病。

蘋果加熱後的營養更豐富！陳詩婷說，若將蘋果加熱，可以讓果肉釋放出更多果膠，果膠這種水溶性纖維因不被人體消化與吸收，在腸道遇到水份後會膨脹，變成凝膠狀，一來可以增加飽足感、延緩糖類的吸收、使乾硬的糞便變得濕潤柔軟容易排出，最重要的是，果膠可以促進腸道膽酸、次級膽酸（一種致癌物質）排除，進而降低血中膽固醇、保護心血管和預防癌症。

❺洋蔥 洋蔥含有豐富的槲皮素（一種類黃酮化合物），有強大的抗氧化力，能幫助保持血管的彈性；另外，洋蔥含有前列腺素A，有助血管的擴張，減少血管的阻力；同時，洋蔥豐富的膳食纖維，可以幫助人體降低血脂、穩定血糖、增加腸相的平衡，對心血管及整體健康有幫助。

陳詩婷提醒，洋蔥屬於比較刺激的蔬菜，腸胃敏感的人，建議不要吃生洋蔥；若不喜歡吃完洋蔥殘留在嘴裡的味道，可以喝比較濃的檸檬水幫助除掉味道。

❻豆腐 豆腐為植物性蛋白質，本身零膽固醇，還含有大豆異黃酮與植物固醇，有助降低血脂及血膽固醇，對高血壓患者有益處。

陳詩婷補充，豆腐儘量選擇傳統豆腐，俗稱「板豆腐」，因為板豆腐在製程過程中會添加硫酸鈣等含鈣凝固劑，可以幫助鈣質的補充（身體缺鈣，容易出現血栓，加重高血壓形成）；而嫩豆腐、雞蛋豆腐、百頁豆腐的製成非使用含鈣凝固劑，鈣質含量少，不建議當成補鈣來源。

❼鮭魚 鮭魚、鯖魚、鱈魚屬於深海魚，含有豐富的omega-3脂肪酸，能夠幫助抗發炎、降低血脂、三酸甘油酯，達到維持血管彈性、預防中風等好處。另外，沙丁魚、秋刀魚等，omega-3脂肪酸含量也很豐富，建議每周吃2～3次，每次約一個手掌心大小的魚肉就足夠。

❽堅果 堅果本身富含不飽和脂肪酸，特別是核桃或亞麻仁籽，跟深海魚一樣，含有豐富的omega-3脂肪酸，其能在體內轉化成EPA、DHA，有助於血管恢復柔軟，並使血液循環變佳，維持心臟健康。不過，堅果被歸類在油脂類，多吃有變胖風險，建議每日吃一湯匙的量就足夠，並選擇原味無調味的堅果為佳。

❾番茄 番茄含有豐富的茄紅素，它是一種強力的抗氧化物質，不僅可以預防癌症，同時還有助保護心血管（食用時加熱、加油，可以幫助茄紅素吸收）；研究還發現，番茄含有「番茄皂苷」，有助抑制泡沫細胞（導致動脈硬化的巨噬細胞）的形成；且小番茄的番茄皂苷量是大番茄的3～5倍，一天約吃5顆小番茄就預防動脈硬化的效果，大番茄則要吃到1顆。