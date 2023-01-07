糖尿病衛教學會理事長王治元 防治糖尿病要從小扎根 教導正確生活型態管理

【文／鍾碧芳 攝影／許宏偉】

糖尿病人口嚴重被低估，且年輕化速度之快，它不只是健康問題，更是社會議題。長期參與糖尿病衛教制度建立，對甲狀腺癌、糖尿病都有深入研究的王治元認為，糖尿病的防治要從根源做起，包括從小打好基礎，教導正確的生活型態管理，才能減緩糖尿病人口的增長，進一步降低對社會國家的影響。

過去認為，第二型糖尿病是老人病，其實不然。現任中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元提及早在20年前，台灣國衛院就利用學童尿液檢查再進一步檢驗其空腹血糖後，發現不少糖尿病學童。當時就發現第二型糖尿病的學童數已超越第一型糖尿病，顯見糖尿病年輕化的趨勢很早就在進行中。

王治元表示，1990年代南台灣也曾做過糖尿病大規模的流病調查，當時推估的盛行率為9.2%，被認為是高估，「現在看來，這比例卻是低估了，目前從健保資料庫來看，糖尿病患有230萬人左右，但據國衛院的資料顯示，國內尚未被診斷的糖尿病人數至少還有100多萬左右。」他直言，台灣糖尿病患加上潛在患者，總數恐高達350萬人以上，是很可怕的數字，也是一大隱憂。

鑽研內分泌疾病二十載

王治元研究糖尿病超過20年，但早年於主治醫師期間是以甲狀腺癌的臨床研究為主，會踏入糖尿病領域全屬因緣際會。「我在2000年於臺大讀醫學院生理學研究所博士班時，亞東醫院成為臺大醫院之聯盟醫院，因緣際會地到了亞東醫院服務，正值醫院的轉型階段，當時朱樹勳院長指示，在亞東醫院建立與台大類似，且符合板橋在地文化的糖尿病衛教師制度。」2002年亞東醫院通過糖尿病相關衛教認證，爾後亞東醫院也在朱樹勳院長領導下，於2006年順利通過衛生署（衛福部前身）評定成為新北市第一間醫學中心。

1990年代，衛生署（衛生福利部前身）籌備糖尿病衛教制度，當時糖尿病衛教之父林瑞祥教授擔任台大臨床醫學研究所所長，將美國糖尿病衛教制度引進國內，於1996年成立中華民國糖尿病衛教學會，會員除了醫師、護理人員，也包括營養師、藥師等。2000年學會推動糖尿病衛教師制度，並透過認證糖尿病衛教師證書CDE（Certified Diabetes Educator），自此讓國內的糖尿病治療邁入另一個階段。

王治元提及，2004年國健局（國健署前身）以2000年辦理糖尿病試辦計畫為基礎，進一步將糖尿病衛教示範計畫納入正規健保給付。該計畫開始執行時並不容易，國健署也委託各縣市衛生局規劃各縣市之糖尿病共照網，與醫院共同組成策略聯盟一起執行，並委由中華民國糖尿病衛教學會認證糖尿病衛教師，當時的統籌指導單位皆是國健署。

「直到今年，學會準備提出台灣糖尿病衛教政策白皮書，將邀請歷任理事長，糖尿病關懷基金會蔡世澤董事長、國衛院許惠恒副院長、游能俊院長、杜思德醫師，分別從不同階段看糖尿病的沿革與防治，共同提出政策建言。」

王治元期待在政策白皮書發布後，能讓國內糖尿病衛教師導入制度，不只要加強預防及治療面向，也要思考如何讓國人正視糖尿病防治的重要性。

防治觀念必須從小建立

「糖尿病不是成年疾病，而應從小教育正確的飲食與生活型態。」王治元表示，2018年曾與英國糖尿病前瞻研究計劃的菲利浦‧荷姆（Philip Home）教授合作發表一篇論文，刊登在世界糖尿病聯盟的官方雜誌，其中很關鍵的議題為：「要做到糖尿病防治，絕對不能等到三、四十歲才開始，而是要從小扎根，在中小學甚至大學的校園內，教導孩子正確的生活型態管理。」

在全球糖尿病年輕化趨勢下，醫界至今仍找不出確切原因，但隱藏在周遭朋友群中的年輕糖尿病患似乎陸續增加中，且幾乎是不到三十歲就發病。他認為會導致這種情況，一定是過去幾十年來有些事情沒做好，並推估可能與睡眠、肥胖、飲食或環境中的毒性物質都有相關。「糖尿病的形成顯然成因很多，與其探究原因，不如從源頭做起。要防治糖尿病，必須提前20年開始。」至於成年人，則應提前診斷及早治療。

生活型態的養成約是在高中以前，因此，要預防20年後可能產生的糖尿病危機，就要在年輕時落實體重管控、生活管理、飲食管控等；王治元強調，年輕人身體不好，不只是個人問題，對國家的競爭力也是威脅。

至於有哪些隱性、未被診斷出的糖尿病患，是必須有所警覺要站出來做確診的？一般來說，包括家族一等親或二等親中有糖尿病史或體重過重，或者身上或脖子附近有黑色素沉澱的特徵（黑色棘皮症）等，都是需要被提醒及早篩檢的族群。此外，代謝症候群更是糖尿病的高危險族群，如中心性肥胖、高血壓、三酸甘油酯、高密度膽固醇、空腹血糖等，都是可參考的基本指標。

「2005年國際糖尿病聯盟（IDF）建議，做好代謝症候群管控就等於預防糖尿病，而管控的重點在於中心性肥胖與體重。」王治元說，成人中心性肥胖的定義為：男性腰圍超過90公分、女性超過80公分；BMI則要控制在27以內。只要超出範圍，最好要及早診斷、提前介入。

醫師要以人為本、團隊合作很重要

從醫超過30年，王治元只要聊起糖尿病流行病學概況，總能侃侃而談、闡述理念，問起當初為何會選擇內分泌這領域，他笑說，原本念醫科是對外科有興趣，但他知道外科醫師是沒假日的，為了要能撥出時間照顧母親，因而選擇了內科，「其實現在內外科都是相互輔助，彼此都有需要合作的部分。」至於會進入過去醫學生時代最不想碰的內分泌領域，則是感到內分泌專科能對病患的病情掌控較多，也較單純的能與病患長期相處，較適合自己的個性。

身兼糖尿病衛教學會理事長的王治元，也是臺大醫院內科部副主任，一方面要看診、一方面也在台大醫學院內科任專任教授。他觀察現在的醫學院學生對「醫師」這位置的認知已與過去不同，「以前讀醫學院可能多半不是興趣，而是成績好就自然選讀。但現在社會普遍的觀念已偏向西方世界模式，認為醫師就是專業人員，雖擁有較穩定的薪資，但壓力確實很沉重。」

他認為，行醫的核心價值就是要對病患負責，要以人為本、以病人為師，不能自認為強悍到可以一個人做所有事情，必須強調以團隊精神來照顧病患。「還要用良善的心關心社會、關心病人。」

用心感受身體給的回應

可別以為醫師是鋼鐵人，都不會生病。王治元過去健康也曾出現狀況，像是體重超標、工作忙碌時出現顏面神經麻痺，甚至還有膽結石、膽囊炎等，「大多數人在年輕時都是拿身體來換取成就；但到了一定年齡，真的要感受老天給自己的訊號。」他把之前健康狀況不好，視為老天給自己的重開機的機會，「往好處想，老天讓我在生病之後還能運作得很順。」他感激地說，每個人都務必要感受老天給你審視身體健康的機會，千萬不要在年輕時濫用身體，老了才來後悔。

雖然現在仍然忙碌，不過已養成規律的生活作息，也不會給自己太多的壓力，「緩解壓力需要改變心態，當工作造成壓力時，就要適時鬆手，簡單說，就是要放自己一馬。」王治元說，現代人的壓力大多來自於在關鍵時不懂得放自己一馬，總認為撐過去就好，但事實是，撐不過去就會出事。

「壓力需要出口，學習沒有止盡，不用總是覺得自己很厲害。練習輸的精神，是緩解壓力的好方法。」他認為，人生一定有輸的時候，而比較心與慾望是壓力的兩大來源，若能秉持「有容乃大、無欲則剛」的心態，壓力自然會少很多。 尤其，不要對自己太嚴苛、對別人的話語也要看淡，對自己生活上的需求要做更寬鬆的標準。

至於他的養生之道，是隨時保持活動，像是能走路就儘量走路，有機會或有閒暇時，會在家做做伸展及柔軟體操，以及練習吐納。「有研究發現，當年齡愈長、血壓愈高，心跳也就愈快，當心跳快時、血管壓力就大。所以，要降低主動脈的壓力，除了控制血壓外，控制心跳速率也很重要。」靜下心來專注吐納，可以讓心情更為平靜。

站在內分泌專科醫師的角度，他也提醒，年長者平日就必須要養成適度運動的習慣，但切忌進行極限或劇烈運動，同時偶爾也要訓練核心肌群，以保持平衡感並增加肌肉量。至於飲食則可多攝取高纖食物、不要偏廢任何營養，不要拒吃肉或澱粉，「量的控制比種類更重要。」同時，生活上要管控好工作時間、睡眠及休息時間，睡眠一定要充足，熬夜作息不正常，都會讓血糖受到影響，對健康會造成一定傷害。

本文摘自<常春月刊>478期