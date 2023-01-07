後疫時代生活新常態 這8件事你一定要記起來

【文 郭岳潭】

新冠病毒從一開始的原始株，死亡率比較高，讓大家相當擔憂；但隨著時間不斷推進，病毒也跟著變異到現在的主流株，傳染力雖然高，但死亡率降低了，各國似乎走向與病毒共存的生活，這種狀況下，這二、三年來疫情對人類生活帶來哪些改變？

隨著國內新冠疫情趨於平穩，為了兼顧防疫與生活品質，讓民眾逐步回歸正常生活，中央流行疫情指揮中心推行「防疫新生活運動」，包括：戴口罩、勤洗手、量體溫、保持社交距離、餐飲內用隔板、實聯制等各種防疫措施，讓民眾落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。

台大醫院新竹分院副院長暨台大醫學院家庭醫學科教授、台灣大學健康行為與社區科學研究所合聘教授黃國晉指出，病毒無所不在，不只新冠病毒，還有好發於秋冬季節的腺病毒、輪狀病毒、流感病毒、呼吸道融合病毒，以及夏季特別活躍的腸病毒、諾羅病毒等；若是不注意都可能染病，甚至造成群聚感染，在此提供後疫情時代8招日常生活防疫動作，千萬要持續遵守。

❶高風險族群及場所戴口罩

「戴口罩是預防傳染病的好習慣！」黃國晉認為，戴口罩可以阻隔病毒與呼吸道接觸的飛沫傳染，是預防傳染病很好的方式，不只能夠有效降低感染新冠病毒，也能預防好發於秋冬季節的流感、感冒等許多呼吸道感染疾病。

雖然隨著新冠疫情趨緩，國內已於去年12月起開放戶外全程免戴口罩的規定，但室內、搭乘大眾運輸仍應維持全程戴口罩，最終可能也會解除室內口罩禁令；不過，小朋友、孕婦、年紀大、抵抗力差、容易感冒以及有症狀的人，仍建議維持戴口罩。

另外，出入高風險場所，例如：醫療院所、長照機構，或是演唱會、球賽、遊行、人才招募會等大型戶外活動，以及前往人潮聚集或密閉空間的公共場所，如大眾運輸、百貨、演講、展覽等，也都建議戴口罩較為恰當。

如何正確戴口罩？

黃國晉提醒，戴口罩可以自我防護，但不正確的配戴口罩，會使防護能力下降，必須時時注意口罩是否與鼻樑及臉部密合，才能發揮保護效果，戴口罩建議依照「開、戴、壓、密」的步驟，使用前先檢查口罩是否有破裂或缺陷，戴口罩時要將有顏色的外層朝外、白色面朝內，鼻樑片應在最外層的上方，將口罩完全攤開拉至下巴，再把鬆緊帶掛於雙耳，雙手食指均勻輕壓鼻樑片，固定於鼻樑上方，必要時可打結調整鬆緊帶的長度，盡量維持臉部密合度。

❷肥皂勤洗手、外出帶乾洗手

黃國晉表示，上廁所後、吃飯之前勤洗手，是從小養成的個人衛生習慣，無論新冠疫情持續與否，一輩子都應該好好保持。

病毒會透過接觸傳染的途徑，像是確診者打噴嚏或咳嗽，所產生帶有病毒的飛沫，可能停留在桌面上、門把上、電梯的按鈕上、電扶梯的扶手上、大眾運輸的握把上等物件；若是雙手接觸、再觸碰眼口鼻，就很容易被傳染。此外，建議出入容易接觸病菌的公共場所，例如：醫療院所、長照機構、購物商場、公車、捷運等，以及照護小孩前、看病前後、擤鼻涕後、上廁所後，也要好好勤洗手。

洗手不能只用自來水

黃國晉提醒，洗手不能只用自來水，最好搭配肥皂或洗手乳，且洗手後要擦乾雙手，以免潮濕的雙手仍然會附著細菌「洗了等於白洗」，正確的洗手步驟為「內、外、夾、弓、大、立、腕」，首先將雙手打濕、抹上肥皂後，依序搓揉包括：手掌、手背、指縫間、指背、大拇指與虎口、指尖、手腕，才能將雙手的病菌清除到最少。

另外，外出時最好自行攜帶酒精或乾洗手用品，萬一不便洗手時，也可以達到清潔手部的效果，乾洗手的正確使用方式為2～5c.c.噴在手心，同樣徹底搓洗手掌、手背、指縫、指尖、手腕處，直到酒精或乾洗手完全乾燥為止，全程應至少維持20至30秒鐘。

❸不舒服量耳溫

中央流行疫情指揮中心於111年11月7日起，取消營業場所及公共場所量測體溫措施，不過，醫院及長照機構仍維持不變。

黃國晉認為，隨著本土新冠疫情趨緩以及新冠病毒不斷變異，民眾確診後症狀表現也有所不同，發燒已不再是確診的重要指標，無症狀或輕症患者常無法透過體溫量測發現，且敏感度也並不是很高。

另外，秋冬季節好發的流感，更容易出現發燒的症狀，建議身體感覺不舒服時，再量測體溫即可，尤其是患有糖尿病、免疫功能低下及年長者，都要特別留意。

如何正確量體溫？

黃國晉表示，量體溫的方法也會影響準確度，如果使用額溫槍或紅外線測量，常有嚴重低估真正體溫的現象，不建議當作常規使用，建議以耳溫優先，體溫大於38℃，即可判定為發燒；若是介於37.5℃至38℃之間，體溫可能正常，也可能是低度發燒，應注意是否伴隨出汗、打冷顫、頭痛、肌肉酸痛、食慾降低、疲累等情形。

❹呼吸道衛生及咳嗽禮節

呼吸道衛生及咳嗽的禮節，包括了打噴嚏、咳嗽時，應以面紙或手帕遮住口鼻；來不及的話，則可用衣袖代替，但不宜直接用手掌遮住，以及平時避免觸摸眼睛、鼻子、嘴部。另外，使用過的衛生紙、口罩，應妥善包覆後，再丟入垃圾桶。

黃國晉說明，打噴嚏、咳嗽時，產生飛沫鼻涕等分泌物，會將新冠病毒傳播給周圍的人，尤其是密閉空間因空氣不流通，更容易造成病毒傳播，做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，保護自己、也保護他人。若是戴口罩時打噴嚏、咳嗽，容易造成口罩潮濕，進而降低防護效果，記得要勤換口罩。

「沒事別用手摸眼、鼻、口！」黃國晉強調，雙手最容易在不知不覺中沾染病毒，而眼睛、鼻腔、口腔為黏膜組織，缺少了皮膚表皮層的天然屏障保護，特別容易讓病毒直接侵犯，切記觸摸眼、鼻、口之前，務必先確實清潔雙手，才能減少感染與傳播疾病的機會。

另外，黃國晉提醒，使用過的衛生紙、口罩，屬於口鼻分泌物汙染廢棄物，在醫院的標準處理方式，會先集中於紅色垃圾桶，再統一處理，建議民眾在家中應先密封，再丟入垃圾桶，以免病毒會因為空氣流通，而散播到空氣中，增加傳染的風險。

❺選擇性社交距離

所謂的適當社交距離，是指室內保持1.5公尺，室外保持1公尺以上，疫情高峰時，指揮中心建議，除了醫療、執行公務、維生等必要性活動，其餘非必要性的活動，特別是娛樂活動，都在禁止之列。另外，當時也推動「拱手不握手」，避免人與人肢體接觸，彼此互相保護。

黃國晉指出，過去以清零為主的防疫政策，全國疫情警戒有三級、二級，嚴守社區防線；但隨著邊境開放，走向與病毒共存的後疫情時代，營業場所、公共場域防疫措施，已不要求人流管制，人與人之間也不必特別避免接觸，只要做好選擇性社交距離即可。

舉例來說，可以與朋友握手，但不建議十指緊扣，握手後記得做好清潔、消毒就好，若是遇到不熟悉的陌生人，還是保持拱手、微笑即可；也可以參加朋友舉辦的聚會、活動，不必刻意避免人潮密集、密閉或通風不良的空間，但如果會接觸不特定人士時，最好可以避免面對面的近距離接觸，並注意全程正確戴口罩。

❻聚餐用公筷母匙、聊天先遮嘴

本土新冠疫情經過高峰到趨緩，中央防疫態度從清零轉為共存，期間對餐飲、聚餐都有不同管制措施，像是禁止內用、開放內用需使用隔板或1.5公尺間距，宴席不得逐桌敬酒、敬茶等，到後來取消內用隔板以及放寬桌菜、自助式餐廳取菜，開放賣場、超市、市場試吃，客運、高鐵、台鐵也開放飲食等，餐飲場所也已取消不得逐桌敬酒的規定。

黃國晉認為，隨著國內疫情趨緩，民眾終究要回歸正常生活，無論是內用、聚餐活動都在所難免；但建議聚餐時，最好準備一人一套公筷母匙，取菜用一套、用餐時用另一套，才能避免病毒透過餐具傳播給其他人。

另外，聚餐時，雖然不用避免交談，但談話聊天千萬不要噴口水，說話時最好用手遮住嘴巴，或是吃完要交談時，最好先戴口罩；而外出時有飲食需求雖可免戴口罩，但也儘量不要邊走邊吃。

❼接種疫苗，生病看醫生

「接種新冠疫苗能降低感染、重症及死亡的風險，並降低病毒傳播力！」黃國晉指出，新冠病毒不斷出現變異株，如傳染力高、具有免疫逃脫特性的BA.5，還有BA.2.75、XBB、BF.7、BQ.1等新興病毒株；不過，新冠疫苗也持續發展，從原型株疫苗、「原型株＋BA.1」的次世代疫苗，到最新的BA.4/5次世代雙價疫苗，中和抗體效價都優於原型株疫苗，防護效果也更好，建議依照指揮中心建議持續接種疫苗。

不過，指揮中心已取消遶境、進香團宗教活動、團體旅遊健身房、八大行業的3劑令；黃國晉仍建議，最好打滿3劑疫苗，如果可以追打次世代疫苗、次世代雙價疫苗又更好。

黃國晉表示，萬一不幸確診，若是出現重症徵兆，例如：呼吸急促、呼吸困難、血氧下降、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青、嚴重脫水、劇烈頭痛等，應儘速就醫，並由醫師評估是否符合口服抗病毒藥物的用藥條件，可以降低重症及死亡風險。

接種疫苗防重症、死亡風險

接種新冠疫苗外，黃國晉建議，民眾也應接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、百日咳疫苗等，不但可以降低其他呼吸道傳染病的風險，也能降低感染新冠肺炎及重症、死亡風險。

❽養成良好生活型態

隨著指揮中心陸續鬆綁確診者的管制措施，確診者從原本的「7＋7」放寬為「7＋N」，再縮短至「5＋N」，也取消密切接觸者居家隔離，無論是否曾接種追加劑疫苗，都全面改採「0＋7」自主防疫。

黃國晉認為，面對千變萬化的新冠病毒，維持免疫力最為重要，建議養成良好的生活型態，是將防疫化被動為主動的最好方式，建議均衡飲食、規律運動、充足睡眠、減輕壓力以及避免吸菸、嚼檳榔、過量飲酒，有慢性疾病如高血壓、糖尿病、高血脂，應用藥治療、回診追蹤。

居家環境部分，在通風不良的房間裡，空氣中的病毒量會積聚，增加了傳播的風險。黃國晉建議，保持通風與健康益處有關，住家應時常打開窗戶，保持良好的空氣流通，讓新鮮空氣進入室內空間，有助於清除含有病毒微粒的空氣。

天氣冷時千萬別緊閉門窗，記得稍微打開窗戶數分鐘即可，「室內的新鮮空氣越多，空氣中的病毒就越快被清除」，可以減少呼吸道感染的傳播機會。另外，辦公室、宿舍、飯店等團體生活空間，最好設有通風換氣設備，盡量保持空氣流通。

有症狀不外出做個有素質的好公民

「有症狀戴口罩、不外出，是基本的個人衛生原則。」黃國晉提醒，出現發燒或呼吸道症狀時，有可能是感染新冠病毒或其他病毒，建議在家多休息、不上班、不外出，最好要戴上口罩，避免傳染給同住家人；如果需要就醫，則不要搭乘大眾運輸工具。

本文摘自<常春月刊>478期