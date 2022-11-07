吃安眠藥會越吃越多才能睡著嗎？ 5族群要注意安眠藥副作用

文∕郭岳潭

長期失眠睡不好會影響身體健康，連帶著情緒、生活都會受到影響，吃安眠藥換得一夜好眠，是解除失眠最簡單的方法。不過，長時間吃下來對身體會不會有傷害，會越吃越多才能睡得著嗎？使用安眠藥有哪些迷思以及需要注意的事情？

COVID-19疫情，加重失眠問題

長期失眠或睡眠品質不佳，可能成為許多健康狀況的風險因素，隨著時間的推移，罹患憂鬱症、肥胖、高血壓、糖尿病、腦中風、心臟病等風險大幅增加。

對失眠的人來說，安眠藥又愛又怕，愛安眠藥可讓自己一夜好眠，但怕上癮、怕傷肝、傷腎，更擔心長期吃下來，得吃更多才能睡得著。其實，關於安眠藥，只要釐清幾個問題，正確使用，就可避免不必要的風險。

根據台灣睡眠醫學學會調查發現，全台每4人就有1人，有睡眠困擾、輕度失眠的問題，甚至15％有重度失眠，常會借助安眠藥解決睡眠問題。

「COVID-19疫情，讓人更睡不好！」台灣預防保健協會理事長、藥學碩士趙順榮藥師指出，一項來自13國、44篇論文，共5萬4231名參與者的系統回顧與分析的研究發現，在COVID-19大流行期間，全球大約40％的人出現睡眠問題，而國內失眠比例，也從疫情前的42.9％上升至59.7％。

現代人生活步調快，失眠成常態

趙順榮表示，現代人生活步調快、工作壓力大且隨著科技發達，大多數人長時間專注於3C產品上，過度使用智慧型手機、平板電腦，加上熬夜，相對使得眼睛休息及睡眠的時間變少，好好睡一覺變得愈來愈不容易，睡眠不足往往白天精神不濟，導致難以集中注意力，導致學習或記憶力減退，嚴重影響學業進度或工作效率。

不只如此，長期失眠或睡眠品質不佳，更可能成為許多健康狀況的風險因素，隨著時間的推移，罹患憂鬱症、肥胖、高血壓、糖尿病、腦中風、心臟病等風險大幅增加；愈來愈多研究顯示，睡眠不足也是造成失智症的原因之一。

國人安眠藥使用量，居全球前十名

國衛院研究發現，全台人口總數大約2300多萬人，世界排名57位，但國人鎮靜安眠藥物的使用量驚人，卻排名全球第6～10名；根據健保署統計，光是2020年已超過400萬人使用安眠藥，使用量更首度突破9億5000多萬顆，約可環島12圈，相當驚人。

趙順榮說明，俗稱的「安眠藥」，屬於廣泛的鎮靜安眠藥物，為醫師處方藥，主要用於治療睡眠障礙，多以第3、4級管制藥品管理，非經醫師開立不可自行購買或使用。

常見的安眠藥物有兩大類，一為苯二氮平類藥品（Benzodiazepam, BZD），如三氮二氮平（Alprazolam）、地西泮（Diazepam）、勞拉西泮（Lorazepam）、三唑侖（Triazolam）、艾司唑侖（Estazolam）、氟硝西泮（Flunitrazepam），以及非苯二氮平類藥品（Non-benzodiazepam, Non-BZD），如佐沛眠（Zolpidem）、唑匹可隆（Zopiclone）、札來普隆（Zaleplon）等。

苯二氮平類藥品除了助眠及安眠，也有抗焦慮、抗痙攣及肌肉鬆弛等作用，但要注意可能出現疲倦、頭痛、視力模糊、暈眩等副作用；另一類是非苯二氮平類藥品的，作用快、半衰期短且能快速誘導睡眠，但缺點是近年陸續發現有頭痛、頭昏、腸胃不適、失憶、夢遊等較為嚴重的不良副作用。

安眠藥依其作用程度，通常具有鎮靜、安眠、肌肉鬆弛、抗痙攣、抗焦慮等作用。作用時間則可分為短效、中效及長效，短效安眠藥是用於協助入睡困難；中效型安眠藥主要適用於淺眠或早醒的人，可以增加睡眠時間；長效型安眠藥用於治療無法維持睡眠時間，以及白天容易焦慮的人。

長期吞安眠藥更睡不好，副作用報你知

根據美國睡眠醫學會研究顯示，長期使用安眠藥反而會干擾睡眠。趙順榮表示，安眠藥常見的副作用，主要為隔天嗜睡、精神恍惚、注意力不集中、頭暈、頭痛、疲倦、口乾舌燥、肌肉酸痛、便秘，甚至夢遊、情緒不穩，以及反彈性失眠。

安眠藥因有肌肉放鬆作用，導致肌肉張力變差，可能出現虛弱、手腳無力、步態欠穩的情形，服用期間需預防跌倒，避免駕車或操作機械。若是突然停藥會出現戒斷症狀，包括：焦慮、憂鬱、躁動、厭食、抽搐、失眠、心悸、譫妄，一般來說，在停止用藥後快速產生，2～3天達到高峰，生理戒斷持續7～10天左右，而心理依賴則持續3～6個月以上。

趙順榮強調，當安眠藥出現生理依賴性、記憶力減退、反應力下降，請盡速回診告知醫師，建議遵循醫師指示，並在適當時機，以漸進式減量方式停止服用安眠藥，才是避免對安眠藥產生身體或情緒依賴的最佳方法。

5大族群服用安眠藥，要特別注意

❶吸菸者

菸品含有興奮劑尼古丁會刺激腦部，破壞睡眠結構容易影響睡眠品質，造成安眠藥劑量使用加重。

❷慢性肺病患者

服用安眠藥容易睡得太深，進而干擾正常呼吸，對於罹患氣喘、肺氣腫及慢性阻塞性肺病病患，恐有吸入性肺炎、呼吸抑制的風險，應以短效安眠藥為主。

❸慢性病患者

腎功能不好、低血壓、心律不整或有癲癇病史患者，服用某些安眠藥可能影響控制自身慢性疾病的藥物，必須事先告知醫師。

❹備孕、懷孕及哺乳中的女性

安眠藥可能影響胎兒腦部發育，對胎兒也具有危險性，安眠藥也可透過乳汁分泌，導致胎兒疲倦無力、嗜睡、反應降低及體重減輕的症狀，最好避免使用。

❺年長者

服用安眠藥對年長者的風險更大，因生理機能衰退，肌肉萎縮、骨質流失以及反應能力較差，服用安眠藥的副作用將造成頭暈、步態不穩而跌倒、骨折，大幅提高死亡風險。

吃安眠藥會傷肝、傷腎嗎？

趙順榮指出，安眠藥是經由腸胃吸收，再進入血液，在腦部發揮作用，隨著血液流經肝臟，首先由肝臟進行代謝，再隨著血流到達腎臟過濾，最後從尿液排出。

大部分的鎮靜安眠藥物，並不會影響腎臟，只要身體狀況尚可、無特殊體質，依照醫師指示服用，保持在治療劑量之中，不太可能會產生肝腎毒性；但如果是肝腎功能不好者，服用安眠藥可能因藥物代謝反應不佳，可能影響肝腎功能，建議定期抽血驗尿檢查肝腎功能。

吃安眠藥會上癮嗎？

趙順榮表示，安眠藥用於治療失眠及其他睡眠障礙，過量服用安眠藥會帶來不良副作用，可能持續數小時或造成永久性損害；若是未依照醫師指示服用，自行改一次多顆或一次多種的劑量，容易在無形間對藥物產生依賴、甚至成癮。

臨床上，許多安眠藥成癮者，是因藥效減弱後，自行增加劑量，隨著時間的推移，對安眠藥產生耐受性，導致原本的安眠藥失去了藥效；久而久之，對安眠藥產生生理或心理的依賴，會有強烈的用藥慾望，變成了一種上癮，同時也伴隨衝動或攻擊性的行為。

趙順榮提醒，如果出現過度嗜睡、食慾減退、腹痛、便祕、呼吸不規律、無法集中注意力、記憶力受損，以及動作不協調、言語不清、反彈性失眠，可能是安眠藥過量的跡象。

為什麼安眠藥越吃越沒用？

趙順榮指出，一般睡前30分鐘服用安眠藥後，便會逐漸感覺到藥物的作用，失眠症病患常有影響睡眠的不良習慣，根據研究顯示，難治性失眠症病患，通常有飲酒、喝咖啡、補眠，以及身體疾病，造成失眠症情況更加惡化，造成安眠藥越吃越沒用。

大量飲酒會破壞睡眠周期，造成睡眠中斷及睡眠質量下降；而為了提神喝咖啡或能量飲料，攝取過多的咖啡因，會干擾身體的生理時鐘，發生延後疲倦及睡眠，進而縮短睡眠時間；晚上睡不好，白天容易打瞌睡，或是周末補眠，同樣造成生理時鐘混亂，久而久之形成惡性循環。

另外，其他身體健康問題，也可能引起睡眠障礙，如憂鬱症、不寧腿症候群及睡眠呼吸中止症，都會干擾睡眠；一項針對安眠藥效果不佳的研究發現，罹患睡眠呼吸中止症比例者較高，由於睡眠期間暫時停止呼吸，進而影響睡眠品質。

趙順榮建議，如果使用安眠藥仍然無法入睡，應重新檢視睡眠習慣，以確保沒有影響睡眠的不良習慣、服用其他藥物，或是其他有可能夜不能寐的健康狀況，確保安眠藥有效的最好方法，就是維持規律的睡眠時間、良好的睡眠習慣，以及有效的放鬆身心。

服用安眠藥，要避開哪些食物、藥品？

趙順榮指出，某些食物及藥物可能與安眠藥產生交互作用，導致藥物吸收延遲、減少或增強，必須避免同時服用；領取安眠藥時，建議諮詢藥師，以確保平日常飲食及藥物，不會產生任何交互作用。

使用安眠藥期間，避免吃文旦、柚子、葡萄柚等柚類水果，也不能喝葡萄柚類果汁，由於柚類水果所含呋喃香豆素，會透過抑制體內肝臟酵素CYP3A4的代謝作用，導致藥物代謝變慢、使得藥物在血中濃度升高，增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等不良反應的發生風險，嚴重甚至造成猝死的危險。

服用安眠藥者，睡前應避免吃高脂肪食物，不但會延長腸胃的消化時間，影響睡眠品質，還可能會影響藥效，服用BZD類藥品會增加藥品的再吸收，導致藥效增強；而Non-BZD類藥品則會減低藥品作用，因而無法及時緩解失眠問題。

另外，趙順榮提醒，抗憂鬱劑、抗組織胺、麻醉型止痛劑等藥物，也會加強鎮靜安眠藥的效果，如果有使用上述藥物，應主動告知醫師，以避免藥物的交互作用。

6招正確使用安眠藥

趙順榮建議，遇到失眠的問題，應先檢視自己的生活與睡眠習慣，有的人躺在床上輾轉反側難以入睡，有的人則是淺眠、半夜容易醒來，嚴重失眠應尋求專業醫師診治，討論適當的治療計劃，並謹記「看病找醫師、用藥問藥師」的正確觀念。

在服藥之前可以詢問：「我可以和其他藥物一起服用嗎？」、「我應該避免某些食物、飲料或其他產品嗎？」、「我應該知道哪些可能的藥物相互作用跡象？」、「藥物將如何在我的體內發揮作用？」。

❶不要濫用安眠藥

不要自行購買安眠藥服用，也不要拿親友正在使用的安眠藥自行服用，遇到失眠的問題，應先檢視自己的生活與睡眠習慣，有失眠問題應尋求專業醫師的診治。

❷安眠藥勿擅自停藥

使用安眠藥期間，如果出現身體不舒服，切勿自行停藥或減藥，停藥需與醫師討論，以漸進式減量方式來停藥，否則容易產生戒斷症候群以及反彈性失眠。

❸安眠藥須依照醫師指示

使用安眠藥時，應依照醫師指示，依處方頻次、劑量服用，避免重複用藥、儲藥情形，最好固定看診及有固定的領藥處所，以維持完整的用藥紀錄。

❹留意安眠藥副作用

服用安眠藥後，不宜從事騎車、開車等動態活動，或是從事危險的機械操作；起床如廁時，應於床緣休息片刻再下床，以免因藥物的副作用，而造成意外的發生。服藥後，如果隔日醒來，覺得頭暈、無力、想睡等，應躺床休息至藥效消失，才能起身活動。

❺配合良好習慣

使用安眠藥時，需配合情緒調適及生活作息調整，並且減少壓力，藥效才會比較好。

❻告知同住親友正在服用安眠藥

服用安眠藥後，可能會發生夢遊或淺睡現象，宜請家人及同住者應多留意，避免服用藥物者發生危險。

本文摘自<常春月刊>476期