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高球／LPGA創建者盃第3輪 錢珮芸並列第7拚本季最佳

中央社／ 台北12日電
台將錢珮芸在創建者盃打出佳績。 法新社
台將錢珮芸在創建者盃打出佳績。 法新社

總獎金300萬美元（約新台幣9804萬元）的LPGA創建者盃，今天結束第3回合，台灣好手錢珮芸抓下4博蒂、獵1鷹、吞2柏忌繳出68桿，以3天低於標準7桿的209桿暫並列第7名。

現年33歲的錢珮芸，本季參加10場比賽都還沒有打進過前10名作收，表現最佳是2月的匯豐女子世界錦標賽，當時她並列第13名。

本週的創建者盃，錢珮芸前2回合分別以69、72桿順利晉級，今天的第3回合，錢珮芸下場就表現出色，前4洞抓了2博蒂、獵1鷹，排名也極速竄升，只可惜後續的14洞桿數沒能再往下降。

錢珮芸雖然落後領先者12桿，想要逆轉奪冠幾乎不可能，不過仍有機會力拚本季第1次擠進前3名的佳績。

創建者盃前3回合結束，由瑞典的薩克斯卓（Madelene Sagstrom）以低於標準19桿獨走，華裔美籍的張斯洋僅以1桿之差緊追在後，由於她們2人已經完全拉開和其他球員的差距，因此冠軍基本上由這2人中誕生。

本季美國女子職業高爾夫協會（LPGA）狀況最火燙的「美國甜心」柯達（Nelly Korda），已經手握5座冠軍盃，在這場創建者盃則以低於標準8桿的208桿暫並列第3。

LPGA 錢珮芸 高爾夫

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