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全大運田徑／赴陸訓練震撼教育 余雅倩挫折後更堅強

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
台體大的全國女子鏈球紀錄保持人余雅倩，今天以破大會紀錄成績完成全大運連霸。記者曾思儒／攝影
台體大的全國女子鏈球紀錄保持人余雅倩，今天以破大會紀錄成績完成全大運連霸。記者曾思儒／攝影

我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩，今年跳脫舒適圈，赴中國移地訓練2個月，和包括上屆奧運銀牌得主、亞洲女子鏈球紀錄保持人王崢同場訓練，從第一個月跟不上的挫折，到第二個月漸漸適應，返台驗收成果馬上繳出破全大運大會紀錄的65公尺55成績，雖沒達成「破全國」設定，仍有收穫。

余雅倩近年成績進步顯著，不斷改寫全國紀錄，但平時在國內多是自己訓練，今年3月在中華田協安排下到中國大陸江蘇淮安移地訓練。

「一開始追得滿辛苦，一個月後才比較趕得上。」身為國內67公尺32全國紀錄保持人的余雅倩提到，基地裡5女3男都是中國好手，自己成績有段差距，速度和力量也有進步空間，經過兩個月學習，力量部分有明顯進步，像是深蹲從原本140公斤到現在的160公斤就是例子，預計下月底會再赴淮安繼續努力。

余雅倩坦言自己訓練有時有些枯燥，「這裡沒同儕，強度拉不起來，那裡強度滿高，同儕可以互相學習。」

她今天在113年全大運驗收移訓成果，前三擲依序擲出63公尺51、65公尺13和65公尺55，後兩擲更突破個人110年全大運締造的64公尺12大會紀錄，但她自評技術還沒完全熟悉，後三擲想出力時就出現些失誤，仍有許多進步調整空間。

余雅倩 全大運

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