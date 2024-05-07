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全大運拳擊／選手進步不夠 黃筱雯、甘家葳教練劉宗泰火大喊：裁判進步空間滿大

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
輔仁大學的巴黎奧運國手甘家葳（右）113年全大運打下男子75公斤級金牌後，和教練劉宗泰合影。圖／113年全大運執委會提供
輔仁大學的巴黎奧運國手甘家葳（右）113年全大運打下男子75公斤級金牌後，和教練劉宗泰合影。圖／113年全大運執委會提供

7月將代表台灣出戰巴黎奧運，輔仁大學男拳手甘家葳今天順利打下113年全大運公開男75公斤級金牌，但對手台體大黃仕杰第二回合一次「頭鎚」，裁判沒有任何扣分，讓教頭劉宗泰大動肝火，賽後直言「裁判進步空間滿大」。

甘家葳第二回合一度被對手頭撞到腹部倒地，裁判並沒給予扣分，劉宗泰當下都跳起身、雙手一攤抗議。

帶出東京奧運銅牌女將黃筱雯的劉宗泰強調，比賽中選手有犯規動作，不能怪選手，但教練必須制止，「頭往前的防禦動作很明顯，我要保護自己的選手。」他強調勝負是其次，阿甘有7月奧運的大舞台，「若是受傷，怎麼出去比賽？」

台灣拳擊近年成績不斷提升，目前共有5名選手取得巴黎奧運資格，劉宗泰苦口婆心說，選手實力提昇外，教練素質和觀念也需要進步，像先前青年賽台灣20位選手出國比賽，就有15位選手被扣分過，可見國內評分標準要更嚴格。

劉宗泰希望台灣拳擊界全方面提升，「裁判進步空間滿大的，這都是比賽的一環。」

輔仁大學的巴黎奧運國手甘家葳（左）113年全大運打下男子75公斤級金牌後，和教練劉宗泰合影。圖／113年全大運執委會提供
輔仁大學的巴黎奧運國手甘家葳（左）113年全大運打下男子75公斤級金牌後，和教練劉宗泰合影。圖／113年全大運執委會提供
輔仁大學的巴黎奧運國手甘家葳（左）出戰113年全大運男子75公斤級金牌戰，教練劉宗泰指導。圖／113年全大運執委會提供
輔仁大學的巴黎奧運國手甘家葳（左）出戰113年全大運男子75公斤級金牌戰，教練劉宗泰指導。圖／113年全大運執委會提供

全大運 拳擊 甘家葳

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