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全大運拳擊／被對手打亂節奏 甘家葳：奧運前遇到也不錯

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
輔仁大學的巴黎奧運國手甘家葳（左）打下全大運男子75公斤級金牌。圖／113年全大運執委會提供
輔仁大學的巴黎奧運國手甘家葳（左）打下全大運男子75公斤級金牌。圖／113年全大運執委會提供

去年杭州亞運打下巴黎奧運門票，讓輔仁大學拳手甘家葳知名度水漲船高，也成拳擊場焦點選手，順利挺進113年全大運男子75公斤級決賽的他，面對「地主」台體大黃仕杰一度打出火氣，但也成奧運前收穫，「阿甘」笑說：「沒想到節奏被打亂，提早遇到也不錯，奧運前都可以再準備。」

流有鄒族和布農族血液的「阿甘」，原本是75公斤級選手，巴黎奧運調整拳擊量級，取消男子75公斤級，他向下挑戰71公斤級，去年杭州亞運打進決賽，如願取得奧運資格，從一個月領不到1萬元的儲訓選手翻身，全大運後就要前往荷蘭參加邀請賽，和其他奧運選手切磋。

全大運改打75公斤級，甘家葳今天決賽卻因對手動作打出些火氣，「打得不輕鬆，對手也是台灣不錯的選手，但有個犯規，裁判沒有認定。」他第2回合一度被對手頭撞到腹部倒地，一旁的教頭劉宗泰都跳起身、雙手一攤抗議，但裁判並沒判定犯規，比賽繼續進行，讓亂掉比賽節奏的「阿甘」最終雖奪金，但忍不住苦笑。

「全運會打過這個選手，也很競爭，但沒想到自己節奏會打亂。」甘家葳認為對手犯規動作明顯，裁判沒動作，雖尊重仍會納悶，倒是教練劉宗泰展現的努力讓他嚇了一跳，「沒看過教練那麼生氣。」

「阿甘」正向說，奧運前遇到的各種狀況，都可以讓自己修正更進步，成挑戰奧運奪牌的重要經驗。他17日就要飛到荷蘭參加國際賽，接續直接到泰國曼谷觀戰第2次世界資格賽，為隊友黃筱雯加油外，也會在曼谷找各國好手對練。

輔仁大學的巴黎奧運國手甘家葳（右）打下全大運男子75公斤級金牌。圖／113年全大運執委會提供
輔仁大學的巴黎奧運國手甘家葳（右）打下全大運男子75公斤級金牌。圖／113年全大運執委會提供

全大運 拳擊 甘家葳

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