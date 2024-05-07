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全大運／林郁婷、王冠閎摘金 移訓備戰奧運

聯合報／ 記者曾思儒／台中報導
林郁婷（右）獲得113年全大運女子64公斤級金牌。圖／113年全大運執委會提供
林郁婷（右）獲得113年全大運女子64公斤級金牌。圖／113年全大運執委會提供

去年杭州亞運雙雙站上頒獎台，我國「女拳王」林郁婷和游泳「蝶王」王冠閎昨天113年全大運拿下金牌後，分別要飛往烏茲別克和歐洲移地訓練，為7月26日開幕的巴黎奧運最後衝刺，目標站上五環殿堂頒獎台。

杭州亞運打下史上第一面女子拳擊金牌的林郁婷，取得巴黎奧運女子57公斤參賽資格，全大運改打64公斤級，昨決賽一拳未出就因對手「丟毛巾」直接登頂；跆拳道「國民女友」羅嘉翎到場想看好友比賽，但沒能見證林郁婷英姿，成小插曲。

林郁婷提到，全大運是巴黎奧運前的正式比賽，從飲食控制、賽前奧運都模擬7月大賽可能狀況，「只打了一場，內容還可以，還有細節可以調整，奧運不容許失誤，要把失誤降到最低。」她和教練曾自強所屬團隊11日要飛往烏茲別克，展開為期2個月移地訓練，除會參加烏茲別克國際邀請賽，還安排高山訓練，目標巴黎奧運前技術和體能全面提升。

台灣師大「蝶王」王冠閎以1分58秒23奪下男子200公尺蝶式金牌。記者曾思儒／攝影
台灣師大「蝶王」王冠閎以1分58秒23奪下男子200公尺蝶式金牌。記者曾思儒／攝影

台師大王冠閎是目前唯一拿到巴黎奧運資格的泳將，全大運後安排21日啟程歐洲，到尼斯、巴塞隆納和摩納哥參加3場比賽，和歐洲好手同場競技，6月回台後預計再到亞洲國家移地訓練。

王冠閎透露，全大運前調整狀況非常好，不料卻染上B型流感，燒了5天，全大運目標盡快找回狀態，完成200公尺蝶式連霸的他更許下「別再感冒」心願，盼健康迎接奧運盛會。

全大運 巴塞隆納 巴黎奧運 林郁婷 王冠閎 羅嘉翎 跆拳道 金牌

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