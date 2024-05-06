全大運田徑／日本震撼教育 跨欄正妹張博雅再飆史上第三快

回到欄架不斷進步的國體大「跨欄正妹」張博雅，今天113年全大運再展現實力，台中31度高溫下飆出平個人最佳的13秒11，完成公開女100公尺跨欄連霸，繼續朝巴黎奧運目標努力。

去年全大運以13秒33的個人最佳成績摘金，張博雅持續推進個人紀錄，杭州亞運預賽超風速跑出13秒10、決賽以13秒31拿下第4名，同年台南全運會更以13秒11的史上第三快成績登頂。

今天113年全大運，女子100公尺跨欄只有決賽一趟，張博雅在中午1點半左右的艷陽下一支獨秀，再度跑出13秒11，順利完成連霸；「地主」台體大林曉慧以13秒69鍍銀，國體大江潔欣以13秒90奪銅。

身為田徑屆近年最受矚目的女將之一，張博雅有著前進巴黎奧運的夢想，上月底赴日本廣島參賽增加國際視野，她坦言受到很大衝擊，「日本女子欄架選手氣勢很強，熱身就有『我會贏』那種氣勢，技術也很好。」首度參賽的她預賽跑出13秒36，沒能躋身決賽，「那場13秒3才能晉決賽，希望能像她們一樣穩定。」

全大運後張博雅預計再到大阪參賽，6月初國際邀請賽再度挑戰自我，「希望突破自己，國邀賽可以跑進13秒內。」

100公尺跨欄的巴黎奧運達標秒數是12秒77，張博雅坦言要直接達標有一定難度，但「有夢最美」，仍會努力朝夢想殿堂邁進。