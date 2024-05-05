全大運體操／備戰奧運 丁華恬彈吉他紓壓

東京奧運成為50年來首位踏上五環殿堂的台灣女將，輔仁大學「體操精靈」丁華恬上月再拿下巴黎奧運資格，最後3個月她積極練新動作，累積登上頒獎台的能量，彈吉他成她最好紓壓方式。

21歲的丁華恬透露，一直對吉他很有興趣，去年一月買了一把木吉他後就喜歡彈彈和弦，儘管吉他因體積較大，無法陪他全球爭戰，但她特別在國訓中心宿舍放了一把，「有時訓練回去就先拿吉他彈一下，再開始讀書。」

「恬恬」還笑說，原本目標是自彈自唱，但發現難度實在太高，「我彈，別人唱就好。」

丁華恬教練蔡恆政樂見愛徒有自己紓壓和休閒方式，且從小就帶著丁華恬，從她國中就拿下全運會金牌，到現在已經成年，流程都可以自己安排，已經不用特別操心。

蔡恆政提到，原本就設定4站世界盃拿到奧運門票，原本以為拿到前2名勝券在握，但卡達意外沒晉級決賽，讓過程出現變數，所幸遞補拿到資格，他笑說：「拿到資格幫助很多，什麼事都變正向。」