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羽球／周天成領軍宰球王 湯姆斯盃8強戰丹麥首點獲勝

中央社／ 台北3日電
(240501) -- CHENGDU, May 1, 2024 (Xinhua) -- Chou Tien Chen of Chinese Taipei competes in the singles match against Nishimoto Kenta of Japan during the group B match between Japan and Chinese Taipei at BWF Thomas Cup Finals in Chengdu, southwest China's Sichuan Province, May 1, 2024. (Xinhua/Hou Zhaokang) 新華通訊社
(240501) -- CHENGDU, May 1, 2024 (Xinhua) -- Chou Tien Chen of Chinese Taipei competes in the singles match against Nishimoto Kenta of Japan during the group B match between Japan and Chinese Taipei at BWF Thomas Cup Finals in Chengdu, southwest China's Sichuan Province, May 1, 2024. (Xinhua/Hou Zhaokang) 新華通訊社

在中國成都舉辦的湯優盃男、女羽球團體賽，台灣男團在湯姆斯盃8強對丹麥，首點靠「一哥」周天成以21比19、14比21、21比19擊敗世界球王安賽龍，成功替台灣打出氣勢搶下開門紅。

世界排名第14的周天成，賽前生涯對決球王安賽龍（Viktor Axelsen），以3勝18敗居絕對下風，不過周天成今天扛起台灣隊氣勢的重責大任，首點男單對上安賽龍毫不畏懼，前2局雙方各搶1勝。

關鍵的第3局戰況依舊膠著，周天成在16比17落後時連得3分超前比數，雖然安賽龍追回1分，但接下來這1分雙方來回49拍激戰，最後周天成靠著絕佳的防守，壓迫對方反拍掛網，取得20比18的關鍵2個賽末點。

儘管安賽龍靠著殺球又追回1分，但隨後周天成的一記對角斜線殺球得分，如願搶下第3局及首點勝利，賽後周天成也躺在地上振臂吶喊這場經歷68分鐘的苦戰勝利。

台灣男團今天除了首點男單派出周天成外，依序男雙李洋/王齊麟、男單林俊易、男雙李哲輝/楊博軒、男單王子維；在湯姆斯盃賽史上，台灣男團從未跨進4強窄門。

周天成 安賽龍 林俊易

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