湯優盃／安洗瑩領銜直落三點 南韓勝中華隊晉級4強

2024湯優盃羽球團體賽今天進入8強賽程，其中在女團賽事中華隊今天在一姐戴資穎持續缺陣的情況下，遭遇世界球后安洗瑩坐鎮的南韓，最終中華隊在前三點賽事打完都未能取勝的情況下，就以0：3敗下陣來，無緣4強。

這次帶傷出征的我國一姐戴資穎，在分組賽打完與馬來西亞賽事後，接下來與澳洲、泰國之戰都未再上陣，不過中華隊仍是以分組第二名晉級8強賽，但今天與南韓的8強賽中，戴資穎也未登場，無緣與世界球后安洗瑩同場較勁。

在首點單打賽事中，我國則是由許玟琪登場迎戰安洗瑩，雙方過去6度對戰都由安洗瑩拿下勝利，甚至還處在一局未失的絕對對戰優勢，兩人今天再度碰頭，安洗瑩同樣是一路保持領先，最終以21：１4、21：9擊敗許玟琪，為南韓隊先馳得點。

第二點雙打我國則由許雅晴／林琬清搭檔出戰世界排名第2名的白荷娜／李紹希，在首局被對手一面倒的壓制下，儘管許雅晴／林琬清在第二局一度取得6分領先，但南韓組合隨後展開猛烈反撲，先是追到18：19，隨後再連拿3分關門，以21：6、21：19勝出，南韓隊也以2：0聽牌。

第三點單打我國派出世界排名第31名的宋碩芸出戰排名第37名的沈有振，最終再以5：21、15：21敗下陣來，由南韓隊直落三點搶下4強賽門票，而晚間我國男團也將在8強賽登場迎戰強敵丹麥。