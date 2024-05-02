射擊10公尺空氣手槍奧運國手 劉恆妤余艾玟擇一

巴黎奧運女子10公尺空氣手槍國手人選將從劉恆妤、余艾玟2擇1，而明天登場的射擊世界盃巴庫站資格賽，將成為關鍵賽事，劉恆妤若能在資格賽達標，將能前進奧運。

台灣射擊代表隊目前已取得7席巴黎奧運參賽資格，因為這7席屬於國家奧會的席位，依據遴選辦法，須透過積分制決定參賽人選。

中華民國射擊協會秘書長陳武田接受中央社記者訪問時表示，目前7席資格中有6席人選差不多底定，包括男子不定向飛靶楊昆弼、男子定向飛靶李孟遠、女子不定向飛靶林怡君與劉宛渝、女子25公尺手槍田家榛與吳佳穎。

唯一還有變數就是女子10公尺空氣手槍，將由哪位選手代表台灣參加奧運還未定案，將由當初射下門票21歲的劉恆妤與余艾玟競爭，前者曾在去年射擊世界盃雅加達站摘銅，後者則是里約奧運國手。

陳武田指出，目前還剩2場列入評選的賽事，包括世界盃巴庫站以及國內排名賽，而積分取得領先的劉恆妤占有優勢，若能在明天世界盃巴庫站女子10公尺空氣手槍資格賽達標（575分），將能取得國手資格。