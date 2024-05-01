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全障運／5月25日南投登場 點燃聖火

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
2024全障運聖火傳遞，由南投縣代表隊特奧輪鞋競速選手黃偉峻，及地板滾球選手蔡承恩（前排左1）擔任第1棒。記者賴香珊／攝影
2024全障運聖火傳遞，由南投縣代表隊特奧輪鞋競速選手黃偉峻，及地板滾球選手蔡承恩（前排左1）擔任第1棒。記者賴香珊／攝影

我國首次身心障礙國民運動會「仁愛運動會」是由台灣省政府主辦，相隔半世紀，2024全國身心障礙國民運動會首度移師南投，將於5月25至28日登場；縣府昨重返省府引燃大會聖火，明天起，傳遞至21個縣市，別具傳承意義。

2024全障運聖火引燃儀式昨在中興新村省府大樓前舉行，結合科技，以無人機運送象徵「仁愛運動會的火苗」，點燃全障運的勝利之火，再由副縣長王瑞德與教育部體育署全民運動組長呂宏進共同引燃大會聖火。

大會聖火傳遞由南投縣代表隊特奧輪鞋競速選手黃偉峻及地板滾球選手蔡承恩擔任第1棒傳遞至國立南投特殊教育學校，由該校聖火隊點燃全障運母火，明天起，再傳遞至21個縣市，預計環繞北、中、南15所特殊教育學校及單位。

副縣長王瑞德說，南投首度承辦全國身心障礙最高層級賽會，與台灣省政府首辦「仁愛運動會」已相隔半世紀，將聖火引燃儀式選在省府舉行，別具歷史傳承意涵。

縣府表示，今年全障運全國21縣市參賽總人數達5578人，有田徑、桌球、地板滾球、籃球、特奧保齡球、特奧輪鞋競速等16種運動項目，賽事資訊可上官網（https://sport113.ntct.edu.tw/）查詢。

南投縣 聖火 運動

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