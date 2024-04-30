排球／世界中學錦標賽 中華女排勇奪亞軍

由國內高中排球強權華僑高中、麥寮高中及內湖高中共同組成的「僑麥內」中華男排隊，以及東山高中女排隊為代表的中華女排隊，17日遠赴塞爾維亞首都貝爾格萊德參加賽程進行到今天的「2024年世界中學生排球錦標賽」，中華隊兩支代表雙雙晉級16強，女子隊更直闖冠軍戰，最終雖不敵法國隊，仍收下亞軍佳績。

本屆賽會男生組計28隊、女生組計27隊參加，中華隊於小組預賽取得佳績，男子隊、女子隊分別以小組第一、二名連袂晉級16強。

男子隊排名賽中接連迎戰保加利亞和希臘都順利取勝，可惜4強賽在5局大戰以些微差距遭伊朗逆轉，季軍戰面對防守如鐵壁般的土耳其隊也沒能突破，以第4名作收。

女子隊排名賽中先後拿下荷蘭、挪威以及地主塞爾維亞，直通最後冠軍戰；最終面對身材及技術兼具的法國，中華隊雖在第3局追近比分，仍無法挽回局勢，最終收下亞軍。