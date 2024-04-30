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排球／世界中學錦標賽 中華女排勇奪亞軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
東山高中女排隊為代表的中華女排隊赴塞爾維亞首都貝爾格萊德參加2024年世界中學生排球錦標賽，奪下亞軍佳績。圖／高中體總提供
東山高中女排隊為代表的中華女排隊赴塞爾維亞首都貝爾格萊德參加2024年世界中學生排球錦標賽，奪下亞軍佳績。圖／高中體總提供

由國內高中排球強權華僑高中、麥寮高中及內湖高中共同組成的「僑麥內」中華男排隊，以及東山高中女排隊為代表的中華女排隊，17日遠赴塞爾維亞首都貝爾格萊德參加賽程進行到今天的「2024年世界中學生排球錦標賽」，中華隊兩支代表雙雙晉級16強，女子隊更直闖冠軍戰，最終雖不敵法國隊，仍收下亞軍佳績。

本屆賽會男生組計28隊、女生組計27隊參加，中華隊於小組預賽取得佳績，男子隊、女子隊分別以小組第一、二名連袂晉級16強。

男子隊排名賽中接連迎戰保加利亞和希臘都順利取勝，可惜4強賽在5局大戰以些微差距遭伊朗逆轉，季軍戰面對防守如鐵壁般的土耳其隊也沒能突破，以第4名作收。

女子隊排名賽中先後拿下荷蘭、挪威以及地主塞爾維亞，直通最後冠軍戰；最終面對身材及技術兼具的法國，中華隊雖在第3局追近比分，仍無法挽回局勢，最終收下亞軍。

高中體總表示，中華隊雖無法高舉冠軍金盃，但肯定中華小將們努力拚搏，才得以榮獲如此優秀成績，場下亦廣交各國好友，在決賽時，此起彼落為中華隊的加油聲，再再展現良好的國民外交實力。

中華隊男排由華僑高中、麥寮高中及內湖高中組成。圖／高中體總提供
中華隊男排由華僑高中、麥寮高中及內湖高中組成。圖／高中體總提供
中華隊男排由華僑高中、麥寮高中及內湖高中組成。圖／高中體總提供
中華隊男排由華僑高中、麥寮高中及內湖高中組成。圖／高中體總提供
東山高中女排隊為代表的中華女排隊赴塞爾維亞首都貝爾格萊德參加2024年世界中學生排球錦標賽。圖／高中體總提供
東山高中女排隊為代表的中華女排隊赴塞爾維亞首都貝爾格萊德參加2024年世界中學生排球錦標賽。圖／高中體總提供

中華隊 排球

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