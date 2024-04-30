網球／謝淑薇攜比利時搭檔逆轉勝 晉級馬德里網賽4強

台灣網球名將謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲今天在馬德里網球公開賽女雙8強賽，以6比7（0比7）、6比2、10比7逆轉擊敗烏克蘭的克奇諾與拉脫維亞的奧斯塔朋科，晉級4強。

世界球后謝淑薇本週前進西班牙，參加世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的馬德里網球公開賽，而這一站賽事對她而言別具意義，她去年復出時就從這場賽事出發，同年接連在法網、溫網女雙登頂後，還在今年澳網捧起女雙、混雙金盃。

謝淑薇與比利時女將梅騰絲（Elise Mertens）這次再度攜手，榮膺女雙頭號種子，「台比聯軍」首輪歷經3盤大戰才逆轉勝出，次輪以直落2淘汰英國的華森（Heather Watson）與中國的徐一璠，闖進8強。

「台比聯軍」8強賽碰上烏克蘭選手克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。

「台比聯軍」首盤發球局率先失守，以1比3落後，隨後連續攻破對手發球局、連得3局，以4比3超前，可惜第8局遭對手回破扳平，雙方鏖戰至搶7後，「台比聯軍」以6比7（0比7）丟掉首盤。

「台比聯軍」在度過次盤開局破發危機後，與對手一路僵持，「台比聯軍」後段連保帶破連拿4局，以6比2扳回一城。

進入決勝盤超級搶10，「台比聯軍」克服1比4落後劣勢、後來居上，關鍵時刻連4分，以10比7贏得勝利，搶下4強門票。