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拔河／確定了！2026世界室內拔河錦標賽3月在台灣登場

聯合新聞網／ 綜合報導
拔河總會簽訂2026年世界室內錦標賽在台舉行。拔河協會提供
拔河總會簽訂2026年世界室內錦標賽在台舉行。拔河協會提供

中華拔河運動協會日前在世界拔河總會年會上完成簽約，確定2026新北世界室內拔河錦標賽將於3月12日至15日在新莊體育館登場，屆時台灣民眾將有機會近距離欣賞拔河運動的力與美，更能一同見證台灣「力士」攀上世界頂峰的傲人一刻。

今年世界拔河總會年會在英國諾丁漢舉行，中華拔河運動協會由副秘書長楊雅婷領軍出席，台灣曾在2021年成功取得2026新北世界室內拔河錦標賽主辦權，這次參與年會最重要任務之一，就是與總會簽訂賽事主辦合約。

年會除確定2026新北世界室內拔河錦標賽舉辦時間，也通過多項重要決議，包括委員會人事異動，今年3月才以全票通過當選亞洲拔河總會第1副會長的陳進貴，再次「凍蒜」成為世界拔總新任發展委員會委員。

陳進貴過去是東南亞手球理事會理事，也曾是2009年高雄世界運動會手球項目的技術官員，對於國際事務熟悉，這次他成功躋身僅5人世界拔總發展委員會委員，加上成功爭取連任公共關係委員的楊雅婷、運動員技術委員陳建文以及仲裁委員吳念芝，世界拔總4個委員會全都有台灣的身影。

中華拔協則期許，未來透過這4名委員與更多國家代表成員間交流互動，增加台灣在國際各國曝光，並廣邀各國隊伍組隊來台參賽。

除此之外，年會中也確定2025世界運動會參賽量級，女子從原先的540公斤縮減至500公斤級、男子組則維持640公斤級、男、女混合則為580公斤級。

此外總會並規定未來世錦賽與各洲際錦標賽男子組量級，限定級別為560、600、640以及680公斤等4個量級。

拔河總會簽訂2026年世界室內錦標賽在台舉行。拔河協會提供
拔河總會簽訂2026年世界室內錦標賽在台舉行。拔河協會提供

拔河 新北 東南亞 運動 體育

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