全大運／選手疑似中毒 體育署說明食安與保險問題

113年全大運今年將在台中市台體大舉行，昨天卻傳出選手疑似食物中毒事件，有9位選手陸續送醫治療，體育署今天發出聲明表示，台中市食安處在昨天已經啟動調查作業，進行個案、供膳場所調查及檢體採檢工作，最快預計2周就會有初步結果。

有關媒體詢問全大運選手賽會期間疑似食物中毒及選手保險狀況，體育署說明如下：

食安部分說明：

一、台中市食安處昨天接獲通報，立即啟動調查作業，進行個案、供膳場所調查及檢體採檢工作，最快預計兩周後會有初步結果。 二、台中市食安處已要求事發飯店廚房暫停供應餐食2日，此外台中市政府及主辦單位也將持續關心選手身體狀況及協助就醫，對有就醫需求者，衛生局將請醫院提供妥善醫療照護。 三、全案如經綜合研判認屬食品中毒，可依違反食安法第15條、第44條及第49條，移送司法偵辦，或處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。 四、體育署已發文台中市政府衛生局協助確認病毒類型，以利後續賽事辦理之提醒與預防，並請承辦單位—國立台灣體育運動大學與台中市政府相關單位保持密切聯繫。

全大運保險部分說明：