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全大運／選手疑似中毒 體育署說明食安與保險問題
113年全大運今年將在台中市台體大舉行，昨天卻傳出選手疑似食物中毒事件，有9位選手陸續送醫治療，體育署今天發出聲明表示，台中市食安處在昨天已經啟動調查作業，進行個案、供膳場所調查及檢體採檢工作，最快預計2周就會有初步結果。
有關媒體詢問全大運選手賽會期間疑似食物中毒及選手保險狀況，體育署說明如下：
食安部分說明：
一、台中市食安處昨天接獲通報，立即啟動調查作業，進行個案、供膳場所調查及檢體採檢工作，最快預計兩周後會有初步結果。
二、台中市食安處已要求事發飯店廚房暫停供應餐食2日，此外台中市政府及主辦單位也將持續關心選手身體狀況及協助就醫，對有就醫需求者，衛生局將請醫院提供妥善醫療照護。
三、全案如經綜合研判認屬食品中毒，可依違反食安法第15條、第44條及第49條，移送司法偵辦，或處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
四、體育署已發文台中市政府衛生局協助確認病毒類型，以利後續賽事辦理之提醒與預防，並請承辦單位—國立台灣體育運動大學與台中市政府相關單位保持密切聯繫。
全大運保險部分說明：
一、本次全大運針對參賽選手辦理「公共意外責任險」及「運動員團體傷害保險」，相關保險資訊有公告在大會官方網站，相關內容如附圖。
二、依據保單第5條保險範圍：被保險人於本契約有效期間內，因遭受意外傷害事故，致其身體蒙受傷害或因該傷害而導致死亡或暫時喪失工作能力時，保險公司依照本契約的約定，給付保險金。前項所稱意外傷害事故，指非由疾病引起之外來突發事故。食物中毒，非疾病就屬於意外事故，所以有包含在保險理賠範圍。
三、本次事件是否為食物中毒，須視台中市政府調查結果判定。
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