拳擊／運鈔來了！58歲泰森7月復出大戰網紅拳手 正式批准為職業賽

公認史上最強拳擊手之一的「野獸」泰森(Mike Tyson),即將於今年7月將在美國NFL達拉斯牛仔主場,復出迎戰YouTuber出身的網紅拳手保羅(Jake Paul),這場比賽號稱將吸引全球目光,可望吸進大把鈔票的「運鈔車之戰」,據英國BBC今天報導,該賽事已被德州監管部門認證為正式職業拳擊賽而非表演賽,強森也貼文證實此事,也就代表這場比賽結果,將列入兩人職業出賽紀錄當中,更增比賽的可看性。

BBC報導中,德州監管部門表示他們已經對保羅和泰森進行了審查,評估了兩人迄今為止的記錄以及他們的病史,然後才批准了職業拳擊比賽並給予「某些豁免」。因此,比賽有些規定仍與職業賽不同,包括最多只能進行8回合,每回合兩分鐘,而且是戴上14盎斯的手套而非10盎斯。

泰森的職業生涯於2005年結束,他最近一次是參加了2020年的一場表演賽,在對陣保羅的三周前,他將年滿58歲。泰森生涯職業賽出賽58場戰績50勝6敗2場未賽,其中44場KO勝。

對手是27歲的保羅,原本是名網紅近年來轉戰拳擊界,已經參加過10場職業賽,戰績9勝1敗,6場KO勝,包括2020年KO前NBA灌籃王「土豆」羅賓森(Nate Robinson)。保羅與泰森一樣,私生活相當受到爭議,都曾涉及性侵案指控,同樣是話題人物。

不論如何,此戰已未演先轟動,屆時Netflix還將全程轉播,是首次的格鬥賽事轉播。

Yes it's a real sanctioned fight with @jakepaul#PaulTyson pic.twitter.com/7HGnyYGlcs