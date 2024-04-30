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足球／日本U23挺進冠軍戰 連8屆鎖定奧運門票
日本隊在U23男足亞洲盃4強賽中以2比0擊敗伊拉克，挺進冠軍賽，順利取得巴黎奧運門票，這也是日本隊連續8屆踢進奧運。
亞洲足壇霸主，日本早在1936年就首次參加奧運，1968年獲得銅牌，創造亞洲球隊在奧運男足的最佳戰績。加上今年取得巴黎奧運資格，日本已經累積12次進軍奧運，超越南韓的11次，居亞洲國家之冠。
本屆U23亞洲盃中，日本首戰1比0擊敗中國，雖然最後一輪輸給韓國，以小組第二出線，但在8強賽4比2淘汰地主卡達，之後將在決賽和擊敗黑馬印尼的烏茲別克交手。烏茲別克本屆創造歷史，首次取得奧運門票。
亞洲最後一張奧運門票則歸屬於印尼與伊拉克的季軍賽勝隊，第4名將和非洲區的第4名幾內亞爭取最後一個晉級名額。
印尼曾在8強大爆冷門擊敗南韓，讓後者40年來首次無緣五環殿堂，中斷連續9屆入圍奧運紀錄。
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