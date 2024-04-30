快訊

影響5094戶！桃園下午無預警2度停電 台電揭原因：強降風致饋線跳脫

延宕逾半年！中共突宣布7月召開二十屆三中全會 主要議程曝光

政院照漲電價！無視藍白通過凍漲案「依法執行電價審議結果」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／看得很痛苦！與十元交往被說「要練球」 王齊麟回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
王齊麟。 本報資料照
王齊麟。 本報資料照

奧運羽球金牌國手王齊麟近日在中國大陸成都打湯優盃，卻突然曬出緊摟一名女性的背影照。昨天媒體曝光女方是樂天女孩十元（陳詩媛），獲得許多人祝福，但有網友盼王齊麟就算有對象也要認真練球，王齊麟則用高EQ回應。

王齊麟與李洋組成男雙「麟洋配」，在2020年東京奧運奪下羽球男雙冠軍，因此聲名大噪，上個月兩人確定取得巴黎奧運參賽資格，將再度爭金。

據媒體報導，王齊麟日前被直擊南下國訓中心訓練，身邊有女伴，還甜蜜同遊夜市，對象正是樂天女孩啦啦隊成員十元，女方經紀人也證實兩人戀情，並表示雙方認真交往中。

許多人為這段戀情獻上祝福，不過有網友表示，「沒有要臭，但交往也要記得練球，每次都倒在8強，看得很痛苦。」對此，王齊麟本人用8字回應：「好的～我會認真練球。」

啦啦隊 巴黎奧運 王齊麟 羽球

相關新聞

巴黎奧運／門票最後衝刺 中華隊參賽席次有望上看60席

2024巴黎奧運進入倒數87天，我國好手目前已經在10個運動種類取得30參賽席次，且在未來一個多月，不少運動種類也將結束...

巴黎奧運／體育署喊話超越上屆 奪牌難度卻更勝以往

上屆東京奧運我國代表團共拿下包括2金在內的12面獎牌，奪金數追平，獎牌數則是創下隊史新高，今年巴黎奧運儘管上屆奪牌好手幾...

羽球／看得很痛苦！與十元交往被說「要練球」 王齊麟回應了

奧運羽球金牌國手王齊麟近日在中國大陸成都打湯優盃，卻突然曬出緊摟一名女性的背影照。昨天媒體曝光女方是樂天女孩十元（陳詩媛），獲得許多人祝福，但有網友盼王齊麟就算有對象也要認真練球，王齊麟則用高EQ回應

足球／歐足效仿NBA？ 英超將採薪資上限制度

英超足球聯盟也要NBA化、引入薪資上限制度？30日據傳，英超俱樂部投票將引進「薪資上限」，僅曼徹斯特雙雄與維拉投反對票，詳細實施規則會在6月股東大會深度討論。薪資上限過往常見於非升降級制度聯盟，如美式

馬德里網賽／美夢成真！阿根廷選手輸給納達爾但要到球衣

阿根廷網球選手卡席恩在馬德里公開賽與紅土天王、西班牙「蠻牛」納達爾對戰3個多小時後吞敗，賽後直呼「美夢成真」，還跟坐擁2...

影／全大運選手集體食物中毒 食安處：有選手反應是生菜沙拉

全大運昨晚傳出多名選手在下榻飯店食物中毒，共有10名選手出現身體不適，食安處長傅瓊慧今天受訪時表示，有選手反應是生菜沙拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。