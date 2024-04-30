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羽球／看得很痛苦！與十元交往被說「要練球」 王齊麟回應了
奧運羽球金牌國手王齊麟近日在中國大陸成都打湯優盃，卻突然曬出緊摟一名女性的背影照。昨天媒體曝光女方是樂天女孩十元（陳詩媛），獲得許多人祝福，但有網友盼王齊麟就算有對象也要認真練球，王齊麟則用高EQ回應。
王齊麟與李洋組成男雙「麟洋配」，在2020年東京奧運奪下羽球男雙冠軍，因此聲名大噪，上個月兩人確定取得巴黎奧運參賽資格，將再度爭金。
據媒體報導，王齊麟日前被直擊南下國訓中心訓練，身邊有女伴，還甜蜜同遊夜市，對象正是樂天女孩啦啦隊成員十元，女方經紀人也證實兩人戀情，並表示雙方認真交往中。
許多人為這段戀情獻上祝福，不過有網友表示，「沒有要臭，但交往也要記得練球，每次都倒在8強，看得很痛苦。」對此，王齊麟本人用8字回應：「好的～我會認真練球。」
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