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馬德里網賽／美夢成真！阿根廷選手輸給納達爾但要到球衣

中央社／ 馬德里29日綜合外電報導
阿根廷好手輸給納達爾後，向他道謝並成功要到球衣。 路透
阿根廷好手輸給納達爾後，向他道謝並成功要到球衣。 路透

阿根廷網球選手卡席恩在馬德里公開賽與紅土天王、西班牙「蠻牛」納達爾對戰3個多小時後吞敗，賽後直呼「美夢成真」，還跟坐擁22座大滿貫賽金盃的納達爾道謝並索取球衣。

美聯社和法新社報導，世界排名91的卡席恩（Pedro　Cachin）今天鏖戰3個小時，最後以1比6、7比6（7/5）、3比6不敵馬德里公開賽5屆冠軍納達爾（Rafael Nadal）。

卡席恩賽後在網前與納達爾握手時說：「你讓我美夢成真，謝謝。」他接著說：「雖然規則不是這麼定的，不過我可以跟你要個球衣或毛巾之類的嗎？」

納達爾回說，「沒問題，我可以給你，當然」，並祝對方一切都好。

納達爾接著握了主審的手，與球迷揮手致意，最後從球袋裡拿出球衣和防汗帶給了卡席恩。

納達爾接下來將在16強比賽中，與大會第30種子的捷克選手萊赫茨卡（Jiri Lehecka）捉對廝殺。

Rafael Nadal 納達爾

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