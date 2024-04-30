足球／歐足效仿NBA？ 英超將採薪資上限制度

奧運羽球金牌國手王齊麟近日在中國大陸成都打湯優盃，卻突然曬出緊摟一名女性的背影照。昨天媒體曝光女方是樂天女孩十元（陳詩媛），獲得許多人祝福，但有網友盼王齊麟就算有對象也要認真練球，王齊麟則用高EQ回應

2024-04-30 15:33