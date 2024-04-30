足球／歐足效仿NBA？ 英超將採薪資上限制度
英超足球聯盟也要NBA化、引入薪資上限制度？30日據傳，英超俱樂部投票將引進「薪資上限」，僅曼徹斯特雙雄與維拉投反對票，詳細實施規則會在6月股東大會深度討論。薪資上限過往常見於非升降級制度聯盟，如美式運動的NBA、NFL，分析師認為，英超採取薪資上限會讓聯賽競爭更激烈，但內戰劇烈的反面，對外的歐戰統治力恐下滑。
美式薪資上限玩法？
根據《英國廣播公司》報導，世界第一足球商業聯盟、英超30日傳出震撼彈，俱樂部投票原則上同意引入「薪資上限」的制度，甚至傳統六大豪門僅2家投出反對票（曼徹斯特雙雄），銀彈充足的維拉也投下反對票，近幾年支出全歐最高的土豪切爾西選擇棄權，但多數決仍贊成薪資上限制度，詳細實施規則將在6月股東大會深度討論。
薪資上限制度對歐陸相對陌生，在美式特許權制度的商業聯盟如NBA、MLB、NFL都很常見，美式聯盟是以選秀、薪資上限、交易，來構築平衡戰力的模型，弱隊能獲得選秀籤的保障、強隊會受到薪資上限的約束。但歐陸足球是升降級制度的金字塔，並無選秀限制，強隊只要能遵守歐足總的財政公平政策（FFP，賺越多就能花越多，宗旨是為了保護俱樂部財政健康的永續經營）就能持續強盛。
制度大不同
據《天空體育網》報導，當前計畫草案是薪資上限支出固定為5倍，舉例上賽季獲得最低轉播金收入的英超俱樂部是南安普敦（1.2億歐元），無論多能吸金，全英超最高的薪資上限不能多於6億歐元。分析師認為，此舉會讓英超內戰更為激烈，但外戰（歐戰）的統治力會下降，代表英超出征的強權若陣容深度不足，恐無法負擔多線作戰。
另據《新華社》報導，其實上賽季歐陸也有頂級聯盟引進薪資上限，就是吸金能力大幅退化的西甲聯盟，但有趣的是，西甲做法是與俱樂部收入掛勾、不像英超草案的固定倍率，舉例西甲最吸金的豪門皇馬，支出上限高達7.27億歐元，位居次席的馬競僅有3.03億歐，皇馬的薪資上限更比下游球隊要多出10多倍，西甲的薪資上限制度反而加深聯賽內的落差。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言