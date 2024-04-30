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巴黎奧運／體育署喊話超越上屆 奪牌難度卻更勝以往

聯合報／ 記者劉肇育／專題即時報導
舉重縮減量級，近一年傷勢纏身的郭婞淳想連兩屆奪金挑戰很大。 聯合報系資料照
舉重縮減量級，近一年傷勢纏身的郭婞淳想連兩屆奪金挑戰很大。 聯合報系資料照

上屆東京奧運我國代表團共拿下包括2金在內的12面獎牌，奪金數追平，獎牌數則是創下隊史新高，今年巴黎奧運儘管上屆奪牌好手幾乎都將再度參戰，體育署署長鄭世忠也喊話期待超越上屆成績，不過我國面臨的奪牌難度將更勝以往。

我國上屆奧運在女子舉重由郭婞淳陳玟卉拿下1金、1銅佳績，不過今年巴黎奧運受到量級與參賽選手縮減影響，各國僅能派出男、女各3名選手參賽，其中上屆橫掃7金、1銀的中國大陸，目前在女子5個量級排名上都遙遙領先其他選手，這也讓中國的派隊動向將牽動著各量級的奪牌情況。

我國兩名奪牌重點好手郭婞淳、陳玟卉在上屆奧運會後都受到傷勢纏身，陳玟卉在傷勢痊癒後，2月亞錦賽也打破抓舉全國紀錄，狀態持續上升中；已完成金牌大滿貫的郭婞淳，在不斷尋找與傷勢共存的方式下，過去一年多出賽都選擇保守出擊，不過奧運排名仍位居前5，如能在巴黎奧運發揮水準，仍會是我國奪牌，甚至是奪金保證。

上屆拿下1金、1銀的羽球代表隊，今年由戴資穎、周天成、「麟洋配」王齊麟／李洋三組原班人馬，加上首度取得奧運資格的混雙葉宏蔚／李佳馨出征，其中上屆男雙奪金的李洋與女單奪銀的戴資穎都將是最後一次參賽，在奧運年的狀態與處境也都比起上屆更加嚴苛。

戴資穎在上屆東京奧運帶著球后光環殺進金牌戰，最終不敵陳雨菲，今年不僅陳雨菲、山口茜競爭力依舊，現任球后安洗瑩持續維持高檔，就連馬琳、王祉怡也都打出不錯的狀態，讓女單競爭變得比過往更加激烈。

身為我國史上首位奧運柔道獎牌得主的楊勇緯，在東京奧運摘銀後世界排名一度登上第一位，也讓他面臨各國的強力情蒐，因而陷入一段不小的低潮期，不過在去年世大運與亞運接連奪牌後，楊勇緯依舊是巴黎奧運的我國重點奪牌好手，不過想要更進一步，勢必要想辦法越過日本強敵這道難關。

儘管上屆我國奪牌好手今年在捍衛獎牌上都將面臨不小衝擊，甚至體操鞍馬奪銀的李智凱、拳擊摘銅的黃筱雯都還在為參賽資格努力，但體操好手唐嘉鴻在世界盃暨奧運資格賽4站單槓積分高居排行榜之冠，被看好有很高機率站上頒獎台為我國體操再寫新頁。

至於拳擊、射擊也將組成史上最大團出征，其中射擊更有機會挑戰史上首面獎牌；至於今年射箭代表隊也預計能以男、女滿額6席參賽，在湯智鈞與雷千瑩兩位上屆班底帶領下組成老幹新枝陣容，力拚連續3屆奪牌。

2024巴黎奧運 戴資穎 郭婞淳 陳玟卉

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