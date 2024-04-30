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巴黎奧運／門票最後衝刺 我國參賽席次有望上看60席

聯合報／ 記者劉肇育／專題即時報導
巴黎奧運將是戴資穎最後一次拚金牌機會。圖／Badminton Photo提供(資料照)
巴黎奧運將是戴資穎最後一次拚金牌機會。圖／Badminton Photo提供(資料照)

2024巴黎奧運進入倒數87天，我國好手目前已經在10個運動種類取得30參賽席次，且在未來一個多月，不少運動種類也將結束奧運積分排名採計或是展開最終資格賽，我國今年預估將會有接近上屆60位選手參賽，體育署署長鄭世忠也在日前奧運倒數100天的活動上表示，期待代表團能取得不亞於上屆的成績。

上屆東京奧運我國代表團共有68位選手在18個運動種類出賽，最終取得史上最佳的2金、4銀、6銅共計12面獎牌成績；上屆奪牌選手中，除了文姿云因為本屆奧運並未選辦空手道賽事，已確定無緣再戰奧運殿堂，其他11面獎牌得主或是代表隊成員，仍有機會在巴黎奧運再度亮相。

跆拳道「國民女友」羅嘉翎已經公告取得奧運資格，射箭湯智鈞、桌球林昀儒也預計將再度站上奧運舞台，至於雙金得主舉重郭婞淳、羽球王齊麟／李洋，以及奪銀的柔道楊勇緯、羽球戴資穎、射箭反曲弓男團湯智鈞，奪銅的舉重陳玟卉、高球潘政琮目前都在奧運積分的安全名單上，並將在未來一至兩個月陸續公告取得奧運資格。

至於上屆摘銀的「鞍馬王子」李智凱，日前世界盃暨奧運資格賽於最後一站與奧運門票擦身而過後，儘管5月仍有亞錦賽得以爭取個人全能項目資格，不過在僅有釋出一個參賽名額的情況下，中華體操協會將全力支持李智凱透過爭取國際體操總會（FIG）外卡資格，讓他連續3屆站上奧運舞台。

而在東京奧運拿下我國史上首面奧運拳擊獎牌的黃筱雯，在上屆隊友都已經相繼取得參賽資格的情況下，5月底將前往曼谷參加第2次世界區資格賽，也是最後爭奪門票機會，其中在前一次資格賽擊敗她的南韓選手林愛吉與哈薩克選手，依舊是她挑戰門票必須跨越的兩道難關。

除了上屆奪牌好手外，目前搶下資格的選手還包括上屆在體操個人全能拿下第7名創下我國新紀錄的「亞洲貓王」唐嘉鴻、「體操精靈」丁華恬，兩人都是透過日前的世界盃資格賽取得奧運資格；去年在杭州亞運奪下金牌的輕艇好手賴冠傑，也在本月的亞洲區資格賽取得參賽資格，成為我國首位進軍奧運的輕艇競速選手，擊劍好手陳弈通則在日前外卡賽中，搶下我國近36年首張男子鈍劍奧運門票。

此外，在田徑運動部分，我國目前除了男子跳遠林昱堂、男子400公尺跨欄彭名揚已達標，「最速男」楊俊瀚在男子200公尺積分排名排名第31名仍在安全範圍名單，男子跳高傅兆玄排名第37名，也有機會擠進前32名的參賽門檻。

同樣在奧運積分安全名單內的還包括高球俞俊安、錢珮芸、吳佳晏，羽球周天成、葉宏蔚／李佳馨，舉重方莞靈，柔道連珍羚、林真豪，網球部分．世界女雙球后謝淑薇與女雙好手詹皓晴也都在日前打完金恩盃後，補足奧運參賽條件，加上射箭代表隊在湯智鈞與雷千瑩領軍下，有望在6月搶下滿額席次，讓我國本屆巴黎奧運代表隊選手有望再度上看60人。

巴黎奧運我國已取得參賽席次

田徑-林昱堂（跳遠）、彭名揚（400公尺跨欄）

游泳-王冠閎（蝶式）

體操-唐嘉鴻（單槓）、丁華恬（平衡木）

射擊-楊昆弼、林怡君、劉宛渝（不定向飛靶）、李孟遠（定向飛靶）、吳佳穎（25公尺手槍）、田家榛（25公尺手槍）、劉恆妤（10公尺空氣手槍）

拳擊-賴主恩（男子63.5公斤）、甘家葳（男子71公斤）、林郁婷（女子57公斤）、吳詩儀（女子60公斤）、陳念琴（女子66公斤）

射箭-男、女各1席（選拔賽排名第1名湯智鈞、雷千瑩）

桌球-男、女各3席（待定）

跆拳道-羅嘉翎（女子57公斤）

輕艇-賴冠傑（競速C-1）、張筑涵（激流K-1）、吳少璿（激流K-1）

擊劍-陳弈通（鈍劍）

●截至4/30止

●部分名單仍須等待選拔結果

2024巴黎奧運 湯智鈞 羽球

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