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全大運／9選手疑食物中毒 學生：吃了飯店生菜沙拉

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處長傅瓊慧（中）今天說明全大運9名選手疑似食物中毒事件，食安處已採檢食餘送驗。記者趙容萱／攝影
台中市食安處長傅瓊慧（中）今天說明全大運9名選手疑似食物中毒事件，食安處已採檢食餘送驗。記者趙容萱／攝影

全大運今年在國立台灣體育運動大學開打，卻爆發選手入住台中市中區同一家連鎖飯店疑似食物中毒事件，陸續9名政大、文大選手送醫。台中市食安處長傅瓊慧今天說，這9名選手已全數出院，她也證實，確實是有送醫的選手反映，是吃了飯店餐廳提供的自助早餐生菜沙拉，食安處已採檢。

傅瓊慧說，食安處在昨天上午起陸續接獲澄清醫院平等院區、中國附醫等醫院通報，指全大運選手入住中區某飯店，在昨天上午食用飯店供應的早餐後出現不適送醫，截至昨晚9時，共有10人身體不適，其中9人就醫，包含2人於急診留觀中，這2人在昨晚10時離院，返回飯店休息，這9人病情逐漸恢復，經與校方連繫，這9名選手今天會正常參賽，賽後返回台北。

傅瓊慧說，現場查有部分食材標示脫落及冰箱溫度記錄未落實等項目，已現場輔導改善完成；為防止案情擴大，已依食安法第41條規定，要求飯店廚房暫停供應餐食2日，並立即進行作業區的清潔消毒工作，另也將密切追蹤進度。

傅瓊慧指出，衛生局昨獲通報後，立即啟動食品中毒調查小組，就個案以及供膳場所調查，並採集食餘檢體、環境檢體等送驗中，最快預計2周會有初步結果，若全案如經綜合研判認屬食品中毒，嚴重的話可依違反食安法移送司法偵辦，或處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

台中市食安處長傅瓊慧（中）今天說明全大運9名選手疑似食物中毒事件，食安處已採檢食餘送驗。記者趙容萱／攝影
台中市食安處長傅瓊慧（中）今天說明全大運9名選手疑似食物中毒事件，食安處已採檢食餘送驗。記者趙容萱／攝影

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