全大運10選手疑食物中毒送醫 台中食安處令下榻飯店暫停供餐2日

全大運今年在國立台灣體育運動大學開打，卻傳出選手疑因下榻飯店爆發食物中毒，有多位政治大學及文化大學選手陸續送醫治療。台中市食品藥物安全處晚間證實，下午接獲醫院通報，指選手入住中區某飯店，昨天上午食用飯店供應的早餐後，截至今晚9時止，共有10人身體不適，其中9人就醫，目前尚有2人於急診留觀中，其餘皆已返回休息，無人住院。

食安處說，食安處於接獲通報後，立即啟動相關調查作業，進行個案、供膳場所調查及檢體採檢工作，最快預計兩周會有初步結果，現場查有部分食材標示脫落及冰箱溫度記錄未落實等項目，已現場輔導改善完成。

食安處指出，為防止案情擴大，已依食安法第41條規定，要求飯店廚房暫停供應餐食2日，並立即進行作業區的清潔消毒工作，另也將密切追蹤進度。此外，市府及主辦單位也將持續關心選手身體狀況及協助就醫，如有就醫需求，衛生局將請醫院提供妥善醫療照護。

食安處說，全案如經綜合研判認屬食品中毒，可依違反食安法第15條及同法第44、49條，移送司法偵辦，或處6萬元以上2億元以下罰鍰。